20h tối 28-10, truyền hình trực tiếp lễ trao học bổng Tiếp sức đến trường 2026 trên HTV1 và các nền tảng Tuổi Trẻ

Vũ đoàn hăng say tập luyện cho buổi lễ thật chất lượng - Ảnh: DUYÊN PHAN

Chương trình lễ trao được truyền hình trực tiếp lúc 20h trên kênh HTV1 và các nền tảng của Báo Tuổi Trẻ.

Đây cũng là dịp tổng kết chương trình Tiếp sức đến trường năm 2026 của Báo Tuổi Trẻ với chủ đề “Một khát vọng - Vạn tấm lòng”.

24 giờ trước lễ trao chính thức, công tác chuẩn bị cho lễ trao học bổng Tiếp sức đến trường năm 2026 tại TP.HCM được khẩn trương triển khai.

Các phần việc từ hoàn thiện không gian tổ chức, kiểm tra âm thanh, ánh sáng, sân khấu đến rà soát danh sách, thông tin và các nội dung phục vụ lễ trao học bổng đều được chú trọng hoàn thiện để sẵn sàng đón các tân sinh viên, đại biểu, nhà hảo tâm đã đồng hành cùng chương trình.

Các tân sinh viên được tập dượt di chuyển trên sân khấu, nhận học bổng - Ảnh: DUYÊN PHAN

Học bổng Tiếp sức đến trường đã trải qua hành trình gần ba tháng kết nối những câu chuyện vượt khó của các tân sinh viên với bạn đọc cả nước. Hơn 140 bài viết về những gương mặt đăng ký học bổng đã được giới thiệu trên báo Tuổi Trẻ, chạm đến trái tim của nhiều bạn đọc.

Chương trình đã tiếp nhận gần 4.000 hồ sơ đăng ký, mỗi hồ sơ là một câu chuyện về nghị lực, khát vọng học tập và mong muốn vươn lên của những người trẻ trước hoàn cảnh khó khăn.

Tại điểm trao ở TP.HCM, chương trình dành 255 suất học bổng cho tân sinh viên của TP.HCM, Đồng Nai và Tây Ninh, với tổng trị giá hơn 4,1 tỉ đồng. Mỗi suất học bổng trị giá 15 triệu đồng; bên cạnh đó, chương trình còn có các suất học bổng đặc biệt trị giá 50 triệu đồng/suất, hỗ trợ tân sinh viên trong suốt bốn năm học.

Đây là điểm trao thứ 10 và là buổi trao cuối cùng, khép lại chương trình học bổng Tiếp sức đến trường năm 2026, thuộc chương trình “Vì ngày mai phát triển” lần thứ 639 của Báo Tuổi Trẻ.

Qua nhiều năm triển khai, học bổng đã trở thành nguồn động viên thiết thực, giúp những tân sinh viên trúng tuyển đại học, cao đẳng nhưng đứng trước nguy cơ phải dang dở việc học vì hoàn cảnh gia đình có thêm điều kiện tiếp tục hành trình chinh phục tri thức.

Trong năm 2026, chương trình Tiếp sức đến trường của Báo Tuổi Trẻ đã trao học bổng cho 1.247 tân sinh viên có hoàn cảnh khó khăn trên cả nước, với tổng kinh phí hơn 24 tỉ đồng, chưa bao gồm các chi phí hỗ trợ và tổ chức dành cho tân sinh viên.

Các tân sinh viên hứng khởi tham dự buổi tổng duyệt chương trình Tiếp sức đến trường 2026 chiều tối 27-10 - Ảnh: DUYÊN PHAN

Ngoài điểm trao tại TP.HCM, chương trình còn được triển khai tại 9 khu vực, bao gồm miền Trung, Tây Nguyên, Đồng bằng sông Cửu Long, các tỉnh miền núi phía Bắc, Đồng bằng sông Hồng và Bắc Trung Bộ.

Ban tổ chức cũng mong các tân sinh viên nhận học bổng tiếp tục kết nối với Gia đình “Vì ngày mai phát triển” để cập nhật thông tin về những chương trình hỗ trợ tiếp theo của Báo Tuổi Trẻ và các nhà tài trợ trong suốt quá trình học tập.

Các tân sinh viên có thể đăng ký kết nối tại đường dẫn: https://forms.gle/CPThXXn6z9YgMdK3A hoặc theo dõi fanpage “Tiếp sức đến trường” tại www.facebook.com/tiepsucdentruong.

Niềm vui rạng ngời trên gương mặt tân sinh viên TP.HCM, Tây Ninh, Đồng Nai trước ngày nhận học bổng Tiếp sức đến trường 2026 - Ảnh: DUYÊN PHAN

Học bổng Tiếp sức đến trường 2026 sẽ giúp các tân sinh viên tiếp bước trên giảng đường - Ảnh: DUYÊN PHAN