Xuất hiện người đưa 55,8 hecta đất ở Tây Ninh để bảo đảm khoản nợ 935 tỉ của bà Trương Mỹ Lan

Bà Trương Mỹ Lan - Ảnh: HỮU HẠNH

Theo kết luận điều tra, sau khi được giải ngân 10 hợp đồng tín dụng tại SCB các chi nhánh Long An, Cần Thơ và Nghệ An, ông Nguyễn Văn Ngọc (Tổng giám đốc Công ty BMC) chỉ đạo cấp dưới chuyển 1.235 tỉ đồng cho bà Nguyễn Thị Thu Sương (trợ lý của bà Lan).

Số tiền này được bà Sương sử dụng để trả các khoản nợ, đầu tư vào hệ sinh thái Tập đoàn Vạn Thịnh Phát. Sau đó, bà Sương đã chỉ đạo chuyển trả 300 tỉ đồng, còn lại 935 tỉ đồng chưa được hoàn trả.

935 tỉ được sử dụng vào những việc gì?

Theo kết luận điều tra, sau khi nhận 935 tỉ đồng, bà Sương chỉ đạo sử dụng số tiền này vào các khoản cụ thể.

Ngày 3-12-2010, 200 tỉ đồng được nộp vào tài khoản bà Phan Thị Phương Thảo (Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển hạ tầng Phú An và Công ty cổ phần Tập đoàn Khang Thông) để góp vốn vào dự án Khu phức hợp giải trí Khang Thông Happyland tại xã Thạnh Đức, huyện Bến Lức, tỉnh Long An.

Ngày 25-12-2010, 50 tỉ đồng được nộp vào tài khoản của Nguyễn Thị Thu Sương tại Ngân hàng Phương Nam (nay là Sacombank).

Bà Sương dùng số tiền này gửi tiết kiệm một tuần, sau đó tất toán sổ, rút tiền mặt. Cơ quan điều tra chưa xác định được số tiền được sử dụng vào việc gì.

Ngày 28-12-2010, 620 tỉ đồng được nộp vào tài khoản Công ty An Đông. Sau đó, công ty sử dụng số tiền này thanh toán một phần tiền gán nợ theo văn bản thỏa thuận giữa Công ty An Đông và SCB.

Ngoài ra, ngày 21-12-2010, 65 tỉ đồng được chuyển cho bà Sương sử dụng.

Theo kết luận điều tra, toàn bộ 935 tỉ đồng nêu trên được hạch toán trong báo cáo tài chính của Công ty BMC với nội dung Tập đoàn Vạn Thịnh Phát nợ chi phí xây dựng dở dang.

Bà Trương Mỹ Lan cam kết trả 935 tỉ cho SCB

Tại cơ quan điều tra, Trương Mỹ Lan cam kết chịu trách nhiệm chi trả 935 tỉ đồng cho Ngân hàng SCB. Để bảo đảm khoản tiền này, bà Lan thống nhất với ông Trần Nhật Bằng (Tổng giám đốc, đại diện theo pháp luật Công ty TNHH Bằng Đại Lộc Group Tây Ninh) đưa 226 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất với tổng diện tích 55,8ha làm tài sản bảo đảm.

Theo kết luận điều tra, số đất trên thuộc quyền sử dụng của ông Bằng, là đất hỗn hợp gồm đất ở, đất nông nghiệp và đất trồng cây lâu năm, nằm tại ba xã Cần Giuộc, Phước Vĩnh Tây và Tân Tập, tỉnh Tây Ninh.

Tham khảo đơn giá bồi thường của UBND huyện Cần Giuộc năm 2025, giá trị tài sản này tương đương 2.399,4 tỉ đồng, được đưa ra để bảo đảm chi trả 935 tỉ đồng cho SCB.

Khoản 935 tỉ đồng nói trên là phần tiền còn lại trong tổng số 1.235 tỉ đồng Công ty BMC chuyển cho Nguyễn Thị Thu Sương thông qua Ngụy Thị Lan Tiên và Hứa Thanh Nhi sau khi được giải ngân 10 hợp đồng tín dụng tại SCB các chi nhánh Long An, Cần Thơ và Nghệ An.

Theo kết luận điều tra, bà Trương Mỹ Lan cam kết chịu trách nhiệm chi trả khoản tiền này. Do bà Lan bảo đảm chi trả được 935 tỉ đồng nên cơ quan điều tra không xem xét xử lý hình sự đối với bà Lan trong nội dung này. Bà Lan hiện đang chấp hành hình phạt tù chung thân.