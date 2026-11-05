120 căn hộ BMC bán xong tiếp tục đem thế chấp vay 250 tỉ, chuyển bà Trương Mỹ Lan 150 tỉ sử dụng 'ké'

Dự án cao ốc căn hộ BMC Quận 1 tại 258 Bến Chương Dương, quận 1, TP.HCM (nay là 422 Võ Văn Kiệt) - Ảnh: TUYẾT MAI

Theo kết luận điều tra, trong khoảng thời gian từ tháng 5-2010 đến 12-2016, thực hiện thỏa thuận giữa bà Trương Mỹ Lan (Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát), Nguyễn Thị Thu Sương (trợ lý của bà Lan) và ông Nguyễn Văn Ngọc (Chủ tịch Công ty BMC) về việc cho Tập đoàn Vạn Thịnh Phát sử dụng tiền vay, ông Ngọc đã thống nhất sử dụng 4 dự án của Công ty BMC làm tài sản bảo đảm để vay vốn tại Ngân hàng SCB - Chi nhánh Long An, Cần Thơ và Nghệ An.

Tổng cộng, BMC và các cá nhân liên quan được hợp thức hồ sơ vay 1.745 tỉ đồng tại 10 hợp đồng tín dụng. Đến ngày 3-8-2024, các khoản vay có tổng dư nợ gốc, lãi và phí hơn 12.802 tỉ đồng. Nhưng giá trị tài sản bảo đảm được định giá chỉ hơn 751 tỉ đồng, gây thiệt hại cho SCB hơn 12.051 tỉ đồng.

Trong số các dự án được sử dụng làm tài sản bảo đảm, có cao ốc căn hộ BMC Quận 1 tại số 258 Bến Chương Dương, quận 1 (nay là 422 Võ Văn Kiệt, phường Cầu Ông Lãnh), TP.HCM. Đây là dự án đã hoàn thiện, bàn giao căn hộ và khu thương mại, văn phòng cho khách hàng sử dụng từ đầu năm 2013.

Đã bán hết 120 căn hộ cho người dân vẫn đem thế chấp vay ngân hàng

Theo kết luận điều tra, khu đất rộng 1.908,5m² tại số 258 Bến Chương Dương trước đây thuộc sở hữu nhà nước, do Công ty Sơn Chất Dẻo thuộc Tổng công ty Hóa chất Việt Nam quản lý, sử dụng.

Ngày 29-11-2004, Công ty BMC do ông Ngọc đại diện ký hợp đồng mua bán bất động sản thuộc sở hữu nhà nước với Công ty Sơn Chất Dẻo, nhận chuyển nhượng khu đất cùng công trình xây dựng với giá hơn 31,5 tỉ đồng.

Đến ngày 26-5-2005, Công ty BMC được UBND TP.HCM cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất với diện tích đo đạc 1.814m².

Sau khi nhận chuyển nhượng, Công ty BMC lập hồ sơ đầu tư xây dựng dự án nhà ở tại khu đất này. Ngày 1-9-2006, Sở Xây dựng TP.HCM phê duyệt kết quả thẩm định thiết kế cơ sở dự án cao ốc căn hộ BMC.

Dự án được thiết kế gồm tòa nhà 20 tầng, trong đó có 2 tầng hầm, tầng trệt có lửng và 19 tầng lầu, quy mô 120 căn hộ. Từ tầng trệt đến tầng 3 là khu thương mại, văn phòng cho thuê, từ tầng 4 - 20 là khu căn hộ. Tổng diện tích sàn xây dựng hơn 21.073m², tổng giá trị công trình theo dự toán của Công ty BMC là gần 374 tỉ đồng.

Từ ngày 18-7-2006 đến 8-9-2016, Công ty BMC đã bán 120 căn hộ và khu dịch vụ thu về hơn 312,1 tỉ đồng, khách hàng còn phải trả cho BMC 5% giá trị căn hộ khi nhận được giấy chứng nhận quyền sử dụng nhà (sổ đỏ).

Ngày 28-1-2013, dự án hoàn thiện, bàn giao căn hộ và khu thương mại, văn phòng cho người mua sử dụng.

Tuy nhiên, theo kết luận điều tra, ngày 12-10-2010, khi dự án đã được bán cho khách hàng, toàn bộ dự án lại được đem thế chấp tại SCB - Chi nhánh Long An để vay vốn.

Việc thế chấp này khiến Công ty BMC không thể làm thủ tục cấp sổ đỏ cho người mua căn hộ.

Công ty BMC đã thế chấp toàn bộ dự án khi đã bán cho người dân nên không thể làm thủ tục cấp giấy chứng nhận cho người mua căn hộ - Ảnh: TUYẾT MAI

Vay 250 tỉ đồng, chuyển 150 tỉ đồng cho bà Trương Mỹ Lan

Cụ thể, ngày 5-10-2010, Công ty BMC do ông Nguyễn Văn Ngọc đại diện ký giấy đề nghị SCB - Chi nhánh Long An cho vay 250 tỉ đồng, với mục đích hoàn vốn và bổ sung vốn tiếp tục thực hiện dự án cao ốc căn hộ và văn phòng BMC tại quận 1. Tài sản bảo đảm là quyền sử dụng đất và tài sản hình thành trong tương lai thuộc dự án.

Sau khi tiếp nhận hồ sơ, ngày 7-10-2010, Hội đồng tín dụng SCB - Chi nhánh Long An ký tờ trình thẩm định tín dụng, đề xuất cho Công ty BMC vay 250 tỉ đồng.

Tờ trình nêu dự án đã hoàn tất phần xây dựng, đang trong quá trình lắp đặt thiết bị, trang trí nội thất. Tổng vốn đầu tư gần 374 tỉ đồng, nhu cầu vay vốn được đánh giá hợp lý, dự án có tính khả thi và ngân hàng có khả năng thu hồi nợ đúng hạn.

Ngày 11-10-2010, phòng quản lý tín dụng SCB tiếp tục có tờ trình tái thẩm định, ghi nhận dư nợ vay của khách hàng theo thông tin CIC ngày 7-10-2010 là 1.150 tỉ đồng, đồng thời đề xuất cho vay 250 tỉ đồng.

Sau đó, SCB cấp tín dụng 250 tỉ đồng cho Công ty BMC để hoàn vốn đầu tư và tiếp tục đầu tư dự án BMC Quận 1.

Đáng chú ý, trong quá trình làm thủ tục giải ngân, ông Phạm Lê Hùng (Phó tổng giám đốc BMC) báo cáo ông Ngọc rằng bà Sương điện thoại thông báo: "Chị Gái (tức bà Lan) và anh Ngọc đã thống nhất rồi, đợt này chị Gái cần tiền sử dụng, nên khoản vay này khi giải ngân chị Gái sử dụng 150 tỉ đồng, Công ty BMC sử dụng 100 tỉ đồng", thì ông Ngọc đồng ý và chỉ đạo ông Hùng chuyển tiền cho bà Lan.

Ngày 12 đến 23-10-2010, BMC nhiều lần chuyển tiền cho phía bà Lan, nhưng các phiếu chi của BMC được hợp thức hóa với nội dung ứng vốn nhập trang thiết bị cho dự án BMC Hưng Long, kèm theo công văn đề nghị ứng vốn của Công ty Thiên Ngọc.

Đối với 100 tỉ đồng còn lại, BMC dùng để trả nợ vay tại các ngân hàng, thanh lý căn hộ và chi phí xây dựng dự án BMC Hưng Long, quận 1, Cần Thơ, Hà Tĩnh và nhập chung vào quỹ công ty để chi cho các hoạt động khác.

Mặc dù BMC không sử dụng tiền vay đúng mục đích đầu tư dự án BMC Quận 1, nhưng SCB - Chi nhánh Long An và BMC vẫn ký hợp thức các biên bản kiểm tra sử dụng vốn vay, thể hiện khách hàng sử dụng vốn đúng mục đích.

Theo kết luận điều tra, ngoài khoản vay 250 tỉ đồng tại dự án BMC Quận 1, BMC còn sử dụng các dự án khác để vay tiền tại SCB như BMC Cần Thơ (vay 465 tỉ đồng), BMC Vinh (vay 480 tỉ đồng) và BMC Hà Tĩnh (vay 480 tỉ đồng).