Từ cuộc gọi chỉ đạo của bà Trương Mỹ Lan, dự án bị đình chỉ vẫn vay được 2.691 tỉ

Bà Trương Mỹ Lan - Ảnh: HỮU HẠNH

Như Tuổi Trẻ đã thông tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã đề nghị truy tố 27 bị can trong vụ án vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng, tham ô tài sản, đưa hối lộ và nhận hối lộ xảy ra tại Công ty TNHH MTV Vật liệu xây dựng và Xây lắp thương mại BMC (Công ty BMC), Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) và các đơn vị liên quan.

9 khoản vay hàng ngàn tỉ được đảm bảo bằng dự án BMC Hưng Long, gây thiệt hại 7.742 tỉ

Theo kết luận điều tra, để giúp Công ty BMC vay vốn ngân hàng, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc BMC Nguyễn Văn Ngọc đã chủ động trao đổi và được bà Trương Mỹ Lan đồng ý tác động bà Hà Thị Yến (Phó chủ tịch HĐQT Ngân hàng Tín Nghĩa) và Lê Khánh Hiền (Phó chủ tịch HĐQT Ngân hàng SCB cũ) chỉ đạo bộ phận tín dụng tiếp nhận, hợp thức hồ sơ cho vay.

Trên cơ sở đó, ông Ngọc chỉ đạo cấp dưới trực tiếp liên hệ lãnh đạo, cán bộ Ngân hàng Tín Nghĩa và Ngân hàng SCB để làm hồ sơ vay vốn, giải ngân cho Công ty BMC.

Trong số đó, có 9 hợp đồng vay tại Ngân hàng Tín Nghĩa, sau hợp nhất được chuyển về SCB Chi nhánh Bến Thành. Tài sản bảo đảm cho các khoản vay này là dự án BMC Hưng Long tại quận 7, TP.HCM.

Đến ngày 3-8-2024, tổng dư nợ của 9 khoản vay là hơn 9.714 tỉ đồng, trong đó nợ gốc hơn 2.691 tỉ đồng, nợ lãi và phí hơn 7.022 tỉ đồng.

Trong khi đó, giá trị dự án được Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự TP.HCM xác định chỉ hơn 1.972 tỉ đồng. Thiệt hại đối với SCB được xác định hơn 7.742 tỉ đồng.

Dự án BMC Hưng Long đã bị đình chỉ xây dựng, cổng rào dự án gỉ sét - Ảnh: TUYẾT MAI

Dự án bị đình chỉ vẫn được định giá hàng ngàn tỉ đồng

Dự án BMC Hưng Long được hình thành từ khu đất rộng 19.639,1m² tại số 60/7 Huỳnh Tấn Phát, phường Phú Thuận, quận 7 cũ. Tháng 1-2005, UBND TP.HCM bán chỉ định khu đất này cho Công ty cổ phần Thương mại và vận tải Hưng Long với giá hơn 55 tỉ đồng.

Sau đó, Công ty Hưng Long hợp tác với Công ty BMC đầu tư xây dựng dự án nhà ở. Theo thỏa thuận, Công ty Hưng Long góp vốn bằng quyền sử dụng đất, còn Công ty BMC chịu trách nhiệm tài chính.

Tháng 11-2007, Sở Xây dựng TP.HCM phê duyệt dự án gồm 5 khối chung cư cao từ 22-25 tầng, tổng cộng 860 căn hộ và 5 căn biệt thự. Tổng mức đầu tư được duyệt hơn 601 tỉ đồng.

Tuy nhiên, Công ty BMC không có vốn tự có để triển khai dự án, phải vay ngân hàng và huy động tiền của khách hàng. Đến tháng 12-2010, công trình bị đình chỉ do xây dựng sai thiết kế được duyệt. Ngày 19-1-2011, UBND TP.HCM tiếp tục xử phạt hành chính, buộc Công ty BMC đình chỉ thi công cho đến khi chấp hành đầy đủ quyết định xử phạt.

Theo kết luận điều tra, với tình trạng này, Công ty BMC không đủ điều kiện vay vốn theo quy định về tín dụng do phương án kinh doanh không khả thi, giá trị tài sản bảo đảm không đủ.

Dù vậy, từ tháng 4-2010, bà Trương Mỹ Lan đã trực tiếp tham gia sắp xếp việc vay vốn cho Công ty BMC.

Dự án BMC Hưng Long nằm trên mặt tiền đường Huỳnh Tấn Phát, phường Phú Thuận, TP.HCM đã bị 'đắp chiếu' nhiều năm nay - Ảnh: TUYẾT MAI

Cụ thể, khoảng tháng 4-2010, bà Lan cùng bà Nguyễn Thị Thu Sương (trợ lý, sau này được bố trí làm Chủ tịch HĐQT SCB) đến Công ty BMC làm việc với ông Ngọc và ông Phạm Lê Hùng.

Tại buổi gặp, bà Lan giao bà Sương trực tiếp làm việc với ông Ngọc và ông Hùng về việc dự kiến Công ty BMC làm thủ tục vay của Ngân hàng Tín Nghĩa và Ngân hàng SCB cũ khoảng 4.000 tỉ đồng. Khi vay được, phía ông Ngọc được sử dụng 2/3 số tiền, phía bà Lan sử dụng 1/3.

Cũng trong tháng 4-2010, bà Trương Mỹ Lan điện thoại cho bà Hà Thị Yến (Phó chủ tịch HĐQT Ngân hàng Tín Nghĩa) chỉ đạo: “Có Công ty BMC qua ngân hàng vay vốn, chị bảo anh em tiếp xúc coi như thế nào giúp người ta”.

Sau cuộc gọi này, bà Yến điện thoại cho ông Phan Thanh Long (Tổng giám đốc Ngân hàng Tín Nghĩa) truyền đạt ý kiến của bà Lan: “Chị Lan vừa điện thoại cho tôi, có Công ty BMC qua xin vay vốn, anh xem chỉ đạo cho anh em làm thủ tục”.

Ông Long trả lời: “Dạ. Chị cứ nói khách hàng đến gặp tôi”.

Thực hiện chỉ đạo trên, từ tháng 4 đến tháng 6-2010, ông Long chỉ đạo cấp dưới hợp thức hồ sơ tín dụng, ký 3 hợp đồng cho Công ty BMC, Công ty Thiên Ngọc và Công ty Nhân Hòa vay tổng cộng 1.500 tỉ đồng.

Sau lần vay này, các bị can tiếp tục nâng khống giá trị tài sản bảo đảm, lập hồ sơ vay vốn không đúng thực tế để SCB giải ngân nhiều lần cho BMC, Thiên Ngọc và Nhân Hòa.

Tác động SCB cho Công ty BMC vay hơn 4.000 tỉ, nữ trợ lý giúp bà Trương Mỹ Lan lấy 1/3 số tiền vay ra sao? Bị tuyên phạt 17 năm tù trong vụ án Vạn Thịnh Phát giai đoạn 1, bà Nguyễn Thị Thu Sương (nguyên Chủ tịch HĐQT Ngân hàng SCB, trợ lý của bà Trương Mỹ Lan), tiếp tục bị đề nghị truy tố vắng mặt trong vụ án thứ hai liên quan đến các sai phạm vay vốn tại Công ty BMC.



