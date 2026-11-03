Tác động SCB cho Công ty BMC vay hơn 4.000 tỉ, nữ trợ lý giúp bà Trương Mỹ Lan lấy 1/3 số tiền vay ra sao?

Bà Nguyễn Thị Thu Sương, nguyên Chủ tịch HĐQT Ngân hàng SCB - Ảnh: Tư liệu

Cơ quan Cảnh sát điều tra (C03) Bộ Công an vừa hoàn thành bản kết luận điều tra bổ sung, đề nghị Viện Kiểm sát nhân dân tối cao truy tố 27 bị can trong vụ án vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng, tham ô tài sản, đưa hối lộ và nhận hối lộ xảy ra tại Công ty TNHH MTV Vật liệu xây dựng và Xây lắp thương mại BMC (Công ty BMC), Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) và các đơn vị liên quan.

Đáng chú ý, trong danh sách bị đề nghị truy tố có bị can Nguyễn Thị Thu Sương (52 tuổi, nguyên Chủ tịch HĐQT Ngân hàng SCB, nguyên trợ lý cho bà Trương Mỹ Lan).

Trực tiếp hướng dẫn lập công ty "ma" để rút vốn ngân hàng

Theo kết luận điều tra, tháng 4-2010, Công ty BMC và hệ sinh thái Tập đoàn Vạn Thịnh Phát có nhu cầu vốn lớn để chi trả và thanh toán các khoản nợ. Nhằm có được nguồn tiền, ông Nguyễn Văn Ngọc (Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Công ty BMC) và ông Phạm Lê Hùng (Phó tổng giám đốc) đã chủ động tìm gặp bà Trương Mỹ Lan (Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, đồng thời nắm giữ cổ phần chi phối (trên 90%) của Ngân hàng Tín Nghĩa và Ngân hàng SCB) cùng trợ lý giúp việc lúc bấy giờ là bà Nguyễn Thị Thu Sương để đặt vấn đề vay vốn tại Ngân hàng Tín Nghĩa và Ngân hàng SCB.

Bà Lan đồng ý tác động cấp dưới phê duyệt khoản vay cho Công ty BMC với điều kiện khi ngân hàng giải ngân, phía bà Lan phải được sử dụng một phần tiền, cụ thể là Công ty BMC sử dụng 2/3, phía bà Lan (thông qua bà Sương) tiếp nhận sử dụng 1/3 số tiền vay được.

Do quy định hạn mức cho vay tối đa lúc đó là 500 tỉ đồng đối với khách hàng doanh nghiệp và 300 tỉ đồng đối với khách hàng cá nhân, để hợp thức hóa khoản tiền vay khổng lồ lên tới hơn 4.000 tỉ đồng, bà Nguyễn Thị Thu Sương đã trực tiếp hướng dẫn phía Công ty BMC lập 2 công ty "ma" (Công ty Thiên Ngọc và Công ty Nhân Hòa) cùng 9 cá nhân đứng tên vay vốn, ký hợp đồng mua bán khống căn hộ hình thành trong tương lai tại dự án BMC - Hưng Long để làm tài sản bảo đảm.

Từ đây, lãnh đạo SCB đã phê duyệt và giải ngân cho nhóm khách hàng Công ty BMC vay tiền trái pháp luật tại 10 hợp đồng tín dụng.

1.235 tỉ đồng giải ngân được chuyển cho ai?

Kết quả điều tra xác định từ cuối năm 2010, sau khi Ngân hàng SCB giải ngân, ông Phạm Lê Hùng đã sử dụng nguồn tiền vay đưa cho bà Nguyễn Thị Thu Sương tổng cộng 1.235 tỉ đồng thông qua 2 nhân viên giúp việc của bà Sương là bà Ngụy Thị Lan Tiên và Hứa Thanh Nhi.

Trong tổng số 1.235 tỉ đồng tiếp nhận, phía bà Sương đã hoàn trả lại 300 tỉ đồng, còn 935 tỉ đồng chưa hoàn trả. Số tiền 935 tỉ đồng này được bà Sương và hệ sinh thái Vạn Thịnh Phát phân bổ chi tiêu, trả nợ và đầu tư cụ thể gồm: 620 tỉ đồng chuyển trả nợ cho các khoản vay cá nhân khác tại Ngân hàng SCB, 200 tỉ đồng chuyển cho bà Phạm Thị Phương Thảo (Chủ tịch HĐQT Công ty Khang Thông) để đầu tư vào dự án Happy Land Long An, 115 tỉ đồng bà Nguyễn Thị Thu Sương trực tiếp sử dụng cá nhân.

Cơ quan điều tra xác định hành vi của bị can Nguyễn Thị Thu Sương đã vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng, gây thiệt hại nghiêm trọng cho Ngân hàng SCB tổng số tiền lên tới 12.051 tỉ đồng (bao gồm dư nợ gốc, lãi phát sinh trừ đi giá trị tài sản đảm bảo được định giá).

Bà Nguyễn Thị Thu Sương từng giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Ngân hàng SCB trước giai đoạn hợp nhất năm 2012. Trước khi bị khởi tố, bà Sương đã xuất cảnh ra nước ngoài và bỏ trốn. Ngày 29-10-2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định truy nã toàn quốc đối với Nguyễn Thị Thu Sương. Tại phiên tòa sơ thẩm giai đoạn 1 vụ án Trương Mỹ Lan và đồng phạm, tòa án đã tuyên phạt vắng mặt bị cáo Nguyễn Thị Thu Sương 17 năm tù giam về tội vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng.