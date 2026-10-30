Vụ Vạn Thịnh Phát: Chi trả hơn 1.545 tỉ đồng cho trái chủ trong đợt 11

Bà Trương Mỹ Lan tại tòa - Ảnh: HỮU HẠNH

Theo đó trong đợt chi trả này, Thi hành án dân sự (THADS) TP.HCM đã thanh toán cho 42.637 trái chủ. Đối với 471 trái chủ chưa cung cấp thông tin tài khoản để nhận tiền, cơ quan thi hành án thực hiện gửi tiết kiệm theo quy định.

Số tiền chi trả đợt 11 được thu từ các cá nhân, tổ chức hoàn trả và việc xử lý tài sản của bà Trương Mỹ Lan.

Vụ án được tổ chức thi hành theo bản án hình sự sơ thẩm số 504/2024/HSST ngày 17-10-2024 của TAND TP.HCM và bản án phúc thẩm số 259/2025/HS-PT ngày 21-4-2025 của TAND cấp cao tại TP.HCM.

Theo bản án, bà Trương Mỹ Lan có trách nhiệm bồi hoàn hơn 30.081 tỉ đồng cho 43.108 bị hại và người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan nhận chuyển nhượng trái phiếu thuộc các mã được xác định trong bản án.

Trước đợt chi trả lần này, THADS TP.HCM đã thực hiện thanh toán 10 đợt cho các trái chủ. Tính đến nay, tổng số tiền đã thi hành được là hơn 13.921 tỉ đồng.

Cơ quan thi hành án cho biết đã thực hiện thu phí, miễn, giảm phí thi hành án dân sự theo quy định tại Điều 53 Luật Thi hành án dân sự và Thông tư 72/2026/TT-BTC ngày 23-6-2026 của Bộ Tài chính.

Hiện THADS TP.HCM tiếp tục xác minh, đo vẽ, thẩm định giá các tài sản của bà Trương Mỹ Lan và những cá nhân, tổ chức có nghĩa vụ thi hành án đối với bà Lan được bản án xác định.

Đồng thời cơ quan này yêu cầu Ngân hàng SCB chuyển số tiền đã bị phong tỏa theo các bản án phúc thẩm, sơ thẩm của hai giai đoạn. Sau khi có kết quả xử lý tài sản và nhận được tiền từ ngân hàng, THADS TP.HCM sẽ tiếp tục tổ chức các đợt chi trả tiếp theo.

THADS TP.HCM đề nghị người được thi hành án và người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan không truy cập các đường link không chính thống, thường xuyên theo dõi thông tin trên các kênh chính thức của cơ quan này; đồng thời không tụ tập đông người tránh bị lợi dụng hoặc tiếp cận thông tin sai lệch.