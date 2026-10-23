4 bất động sản trăm tỉ ở trung tâm TP.HCM liên quan bà Trương Mỹ Lan được bán đấu giá sáng nay

Sáng 23-10, bốn bất động sản tại khu vực trung tâm TP.HCM được đưa ra đấu giá, trong đó tài sản có giá khởi điểm cao nhất là căn biệt thự tại số 22B Nguyễn Thị Diệu, phường Xuân Hòa, với hơn 202,5 tỉ đồng.

Nhà đất tại số 142 Võ Văn Tần, phường Xuân Hòa, có giá khởi điểm hơn 94 tỉ đồng - Ảnh: HỮU DUY

Tài sản thứ nhất là nhà đất tại số 142 Võ Văn Tần, phường Xuân Hòa, có giá khởi điểm hơn 94 tỉ đồng. Khu đất có diện tích 115,9m², mục đích sử dụng là đất ở đô thị. Công trình trên đất có diện tích xây dựng 86,8m², tổng diện tích sàn 791,9m².

Biệt thự tại số 22B Nguyễn Thị Diệu, phường Xuân Hòa, với giá khởi điểm hơn 202,5 tỉ đồng - Ảnh: HỮU DUY

Tài sản thứ hai là căn biệt thự tại số 22B Nguyễn Thị Diệu, phường Xuân Hòa, với giá khởi điểm hơn 202,5 tỉ đồng. Khu đất có diện tích gần 300m², hình thức sử dụng riêng, mục đích sử dụng là đất ở đô thị với thời hạn lâu dài. Căn biệt thự có diện tích xây dựng 164,4m², tổng diện tích sàn 326,1m².

Căn hộ tại tầng 2, số 25 Đồng Khởi, phường Sài Gòn, có giá khởi điểm hơn 41 tỉ đồng - Ảnh: HỮU DUY

Tài sản thứ ba là căn hộ tại tầng 2, số 25 Đồng Khởi, phường Sài Gòn, có giá khởi điểm hơn 41 tỉ đồng. Căn hộ có diện tích sàn 79,37m², nằm trong công trình cao 6 tầng.

Bất động sản tại 151 Đồng Khởi - Ảnh: HỮU DUY

Tài sản thứ tư là nhà đất tại số 151 Đồng Khởi, phường Sài Gòn, với giá khởi điểm hơn 37,3 tỉ đồng. Bất động sản có diện tích đất 26,4m², được sử dụng riêng, mục đích sử dụng là đất ở đô thị với thời hạn lâu dài. Trên đất có căn nhà cao 3 tầng, diện tích xây dựng 26,43m², tổng diện tích sử dụng 62,4m².

Tổng giá khởi điểm của bốn bất động sản là hơn 375 tỉ đồng.

Thông tin về kết quả phiên đấu giá sẽ được cập nhật sau khi có công bố chính thức.