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Xe Lexus liên quan bà Trương Mỹ Lan có chủ mới, người đàn ông ở TP.HCM

tác giả
TUYẾT MAI
TUYẾT MAI
TUYẾT MAI

Sau nhiều lần đấu giá không thành, chiếc Lexus liên quan bà Trương Mỹ Lan được bán với giá 600 triệu đồng, giảm hơn 150 triệu đồng so với giá khởi điểm ban đầu.

Xe Lexus liên quan bà Trương Mỹ Lan được đấu giá 600 triệu đồng - Ảnh 1.

Chiếc Lexus 5 chỗ, màu đen, biển số 51A-942.85, sản xuất năm 2013. Hiện trạng xe được mô tả đang bị hư pin, không thể di chuyển được nhưng động cơ vẫn nổ máy bình thường - Ảnh: T.L.

Theo đó, Thi hành án dân sự TP.HCM đã thông báo chấm dứt áp dụng biện pháp tạm dừng đăng ký, chuyển quyền sở hữu, sử dụng và thay đổi hiện trạng đối với ô tô biển số 51A-942.85 liên quan bà Trương Mỹ Lan.

Theo cơ quan thi hành án, căn cứ kết quả đấu giá thành công do Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản TP.HCM tổ chức, việc tiếp tục áp dụng biện pháp ngăn chặn nhằm tránh chuyển quyền sở hữu, sử dụng, tẩu tán, hủy hoại hoặc thay đổi hiện trạng tài sản không còn cần thiết.

Trước đó hồi tháng 9, chiếc Lexus 5 chỗ, màu đen, biển số 51A-942.85 được đấu giá thành công với giá 600 triệu đồng. Người trúng đấu giá là ông T., ngụ TP.HCM.

Chiếc xe được đưa ra đấu giá lần đầu vào tháng 5 với giá khởi điểm hơn 750 triệu đồng. Sau nhiều lần đấu giá không thành và giảm giá, tài sản được bán thành công với giá 600 triệu đồng.

Trong tháng 10 và tháng 11, Thi hành án dân sự TP.HCM dự kiến tổ chức đấu giá nhiều bất động sản liên quan bà Trương Mỹ Lan (70 tuổi, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) để thu hồi tiền thi hành án, bảo đảm nghĩa vụ hoàn trả hơn 30.081 tỉ đồng cho hơn 43.100 bị hại mua trái phiếu.

Các tài sản dự kiến được đưa ra đấu giá gồm nhà đất tại số 142 Võ Văn Tần, phường Xuân Hòa, với giá khởi điểm hơn 94 tỉ đồng; biệt thự tại số 22B Nguyễn Thị Diệu, phường Xuân Hòa, có giá khởi điểm hơn 202,5 tỉ đồng.

Ngoài ra căn hộ tại tầng 2, số 25 Đồng Khởi, phường Sài Gòn, có giá khởi điểm hơn 41 tỉ đồng; nhà đất tại số 151 Đồng Khởi, phường Sài Gòn, có giá khởi điểm hơn 37,3 tỉ đồng.

Ngày 12-11, cơ quan thi hành án dự kiến đấu giá hai tài sản tại số 7 Hàm Nghi, phường Sài Gòn, với tổng giá khởi điểm hơn 161,2 tỉ đồng. 

Cùng ngày, tài sản tại số 12-14 Nguyễn Thiệp (tầng 4), phường Sài Gòn, dự kiến được đưa ra đấu giá với giá khởi điểm 19,5 tỉ đồng.

Bên cạnh các tài sản đã có lịch đấu giá, một số bất động sản liên quan bà Trương Mỹ Lan đã được định giá, đang chờ xác định thời gian đấu giá, với tổng trị giá hơn 1.000 tỉ đồng.

Trước đó, Thi hành án dân sự TP.HCM đã đấu giá thành công nhiều bất động sản liên quan bà Lan. Trong đó nhà đất tại số 44 Trần Đình Xu, phường Cầu Ông Lãnh, được bán với giá 635 tỉ đồng; nhà đất tại số 64-68 Trần Quốc Thảo, phường Xuân Hòa, trúng đấu giá 647 tỉ đồng.

Ngoài bất động sản, nhiều tài sản khác liên quan bà Lan cũng đã được đấu giá thành công, gồm hai chiếc túi Hermès với tổng giá trúng đấu giá 13,3 tỉ đồng, ô tô Maybach giá 16,6 tỉ đồng, ô tô BMW giá 879 triệu đồng và bộ trang sức kim cương trúng đấu giá gần 25 tỉ đồng.

Xe Lexus liên quan bà Trương Mỹ Lan được đấu giá 600 triệu đồng - Ảnh 2.Định giá nhà đất 'vàng' 123 Nguyễn Huệ liên quan vụ án Trương Mỹ Lan hơn 349 tỉ đồng

Căn nhà 3 tầng tại số 123 Nguyễn Huệ, phường Sài Gòn, TP.HCM, có diện tích đất 115,8m², được xác định giá khởi điểm hơn 349,4 tỉ đồng. Thi hành án dân sự TP.HCM đang tìm tổ chức hành nghề đấu giá tài sản này.


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