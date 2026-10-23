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4 bất động sản liên quan bà Trương Mỹ Lan: Đấu giá bất thành vì không có người đăng ký

tác giả
TUYẾT MAI
TUYẾT MAI
TUYẾT MAI

Theo dự kiến, sáng nay 23-10, Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản TP.HCM sẽ tổ chức bán đấu giá 4 bất động sản liên quan bà Trương Mỹ Lan, tọa lạc tại các vị trí đắc địa của TP.HCM như đường Võ Văn Tần, Nguyễn Thị Diệu, Đồng Khởi... Tuy nhiên, buổi đấu giá không diễn ra do không có người đăng ký tham gia đấu giá.

4 bất động sản hơn 375 tỉ đồng liên quan bà Trương Mỹ Lan 'ế' khách, không có người đăng ký đấu giá - Ảnh 1.

Biệt thự tại số 22B Nguyễn Thị Diệu, phường Xuân Hòa, giá khởi điểm hơn 202,5 tỉ đồng - Ảnh: HỮU DUY

Bốn bất động sản tại trung tâm TP.HCM liên quan bà Trương Mỹ Lan có tổng giá khởi điểm hơn 375 tỉ đồng nhưng không có người đăng ký tham gia đấu giá sáng 23-10.

Sáng 23-10, bốn bất động sản tại các tuyến đường Võ Văn Tần, Nguyễn Thị Diệu và Đồng Khởi, TP.HCM, được đưa ra đấu giá với tổng giá khởi điểm hơn 375 tỉ đồng. Tuy nhiên, cả bốn tài sản đều không có người đăng ký tham gia đấu giá.

Theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 52 Luật Đấu giá tài sản, hết thời hạn đăng ký mà không có người đăng ký tham gia đấu giá thì cuộc đấu giá không thành.

4 bất động sản hơn 375 tỉ đồng liên quan bà Trương Mỹ Lan 'ế' khách, không có người đăng ký đấu giá - Ảnh 2.

Nhà đất tại số 142 Võ Văn Tần, phường Xuân Hòa, có giá khởi điểm hơn 94 tỉ đồng - Ảnh: HỮU DUY

Bốn bất động sản được đưa ra đấu giá gồm nhà đất tại số 142 Võ Văn Tần, phường Xuân Hòa, có giá khởi điểm hơn 94 tỉ đồng; biệt thự tại số 22B Nguyễn Thị Diệu, phường Xuân Hòa, giá khởi điểm hơn 202,5 tỉ đồng.

Hai tài sản còn lại là căn hộ tại tầng 2, số 25 Đồng Khởi, phường Sài Gòn, có giá khởi điểm hơn 41 tỉ đồng và nhà đất tại số 151 Đồng Khởi, phường Sài Gòn, giá khởi điểm hơn 37,3 tỉ đồng.

4 bất động sản hơn 375 tỉ đồng liên quan bà Trương Mỹ Lan 'ế' khách, không có người đăng ký đấu giá - Ảnh 3.
4 bất động sản hơn 375 tỉ đồng liên quan bà Trương Mỹ Lan 'ế' khách, không có người đăng ký đấu giá - Ảnh 4.

Bất động sản tại 151 Đồng Khởi và căn hộ tại tầng 2, số 25 Đồng Khởi, phường Sài Gòn - Ảnh: HỮU DUY

Đây không phải lần đầu các tài sản liên quan bà Trương Mỹ Lan không tìm được người mua qua đấu giá. Trước đó, nhiều tài sản đã trải qua nhiều lần đấu giá không thành và được điều chỉnh giảm giá khởi điểm nhưng vẫn chưa bán được.

Điển hình là du thuyền The Reverie Saigon và hai tàu Thalia, Electra. Du thuyền The Reverie Saigon có giá khởi điểm ban đầu 52,4 tỉ đồng. Sau 7 lần giảm giá, mức khởi điểm hiện còn 29,2 tỉ đồng.

Hai tàu Thalia và Electra đều được sản xuất năm 2017, sơn màu trắng. Ban đầu, mỗi tàu có giá khởi điểm 5,1 tỉ đồng. Sau 7 lần đấu giá không thành và điều chỉnh giảm giá, mức khởi điểm của mỗi tàu hiện còn khoảng 2,3 tỉ đồng.

4 bất động sản hơn 375 tỉ đồng liên quan bà Trương Mỹ Lan 'ế' khách, không có người đăng ký đấu giá - Ảnh 1.4 bất động sản trăm tỉ ở trung tâm TP.HCM liên quan bà Trương Mỹ Lan được bán đấu giá sáng nay

Bốn bất động sản tại các tuyến đường Võ Văn Tần, Nguyễn Thị Diệu và Đồng Khởi, TP.HCM liên quan bà Trương Mỹ Lan, được đưa ra đấu giá sáng 23-10 với tổng giá khởi điểm hơn 375 tỉ đồng.

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TUYẾT MAI
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