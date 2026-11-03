5 cựu lãnh đạo SCB bị truy nã có vai trò gì trong vụ thất thoát gần 20.000 tỉ đồng?

Ông Đinh Văn Thành (nguyên Phó chủ tịch HĐQT SCB) và bà Nguyễn Thị Thu Sương (nguyên Chủ tịch HĐQT SCB) đã bỏ trốn và đang bị truy nã - Ảnh: Tư liệu



Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa hoàn tất kết luận điều tra bổ sung vụ án xảy ra tại Công ty BMC, Ngân hàng SCB và các tổ chức liên quan.

Theo đó, đề nghị truy tố 27 bị can về các tội vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng; tham ô tài sản; đưa hối lộ và nhận hối lộ.

5 cựu lãnh đạo SCB đang bỏ trốn, tiếp tục bị truy cứu

Trong số 27 bị can, có 18 người đang bị tạm giam, 4 người tại ngoại và 5 người bỏ trốn, bị truy nã và đề nghị truy tố vắng mặt.

Trước đó, 4/5 người bỏ trốn từng bị xét xử trong vụ án Trương Mỹ Lan giai đoạn 1, đến nay tiếp tục bị xem xét trách nhiệm hình sự trong vụ án liên quan đến 19 hợp đồng tín dụng của nhóm khách hàng Công ty BMC.

Theo kết luận điều tra, 5 bị can đang bỏ trốn và bị truy nã gồm: Nguyễn Thị Thu Sương (nguyên Chủ tịch HĐQT SCB), Đinh Văn Thành (nguyên Phó chủ tịch HĐQT SCB), Chiêm Minh Dũng (nguyên Giám đốc SCB - Chi nhánh Cần Thơ), Khổng Minh Thế (nguyên Phó giám đốc khối phê duyệt tín dụng SCB) và Nguyễn Lâm Anh Vũ (nguyên Phó giám đốc SCB - Chi nhánh Bến Thành).

Trong vụ án Trương Mỹ Lan và đồng phạm giai đoạn 1, bà Nguyễn Thị Thu Sương bị tuyên phạt 17 năm tù về tội vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng.

Ông Đinh Văn Thành bị tuyên phạt 19 năm tù về tội vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng và tù chung thân về tội tham ô tài sản, tổng hợp hình phạt là tù chung thân.

Ông Chiêm Minh Dũng bị tuyên phạt 17 năm tù, ông Khổng Minh Thế bị tuyên phạt 5 năm tù và ông Nguyễn Lâm Anh Vũ bị tuyên phạt 13 năm tù, cùng về tội vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng.

19 hợp đồng tín dụng còn dư nợ hơn 4.437 tỉ đồng

Theo kết quả điều tra, từ tháng 4-2010, ông Nguyễn Văn Ngọc (nguyên Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Công ty BMC) cùng ông Phạm Lê Hùng (nguyên Phó tổng giám đốc kiêm kế toán trưởng Công ty BMC) đã trao đổi với bà Trương Mỹ Lan và bà Nguyễn Thị Thu Sương về việc vay vốn tại Ngân hàng Tín Nghĩa và Ngân hàng SCB.

Sau khi được bà Trương Mỹ Lan tác động, giới thiệu đến lãnh đạo hai ngân hàng, ông Ngọc và ông Hùng thống nhất sử dụng đất và tài sản trên đất tại 5 trong số 20 dự án của Công ty BMC để thế chấp vay vốn.

Để vay được số tiền hơn 4.000 tỉ đồng, theo hướng dẫn của bà Sương, ông Ngọc và ông Hùng thống nhất thành lập hai công ty không có hoạt động thực tế là Công ty Thiên Ngọc và Công ty Nhân Hòa.

Cùng với Công ty BMC, Công ty Thiên An và 9 cá nhân, nhóm này hợp thức việc ký kết các hợp đồng vay vốn, hợp đồng mua bán khống tài sản là căn hộ hình thành trong tương lai để bảo đảm cho các khoản vay.

Từ năm 2010 - 2016, ông Ngọc giao ông Hùng liên hệ lãnh đạo Ngân hàng Tín Nghĩa và Ngân hàng SCB ký kết 19 hợp đồng tín dụng. Tài sản bảo đảm là 5 dự án gồm BMC Hà Tĩnh, BMC Vinh, BMC quận 1, BMC Hưng Long và BMC Cần Thơ.

Các khoản vay được giải ngân cho Công ty BMC, Công ty Thiên An, hai công ty nêu trên và 9 cá nhân do Ngọc, Hùng dựng lên. Đến nay, các khoản vay còn dư nợ tổng cộng hơn 4.437 tỉ đồng.

Kết quả điều tra xác định các khoản vay có phương án kinh doanh không khả thi, tài sản bảo đảm không bảo đảm cho khoản vay. Tuy nhiên, các bị can thuộc Ngân hàng Tín Nghĩa và Ngân hàng SCB biết những vấn đề này nhưng do bà Trương Mỹ Lan can thiệp, tác động hoặc biết nhóm khách hàng Công ty BMC do bà Lan giới thiệu nên vẫn làm thủ tục giải ngân trái pháp luật đối với 19 hợp đồng tín dụng.

Tính đến ngày 3-8-2024, 19 hợp đồng tín dụng của nhóm khách hàng Công ty BMC gây thiệt hại cho Ngân hàng SCB 19.794 tỉ đồng.