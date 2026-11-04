Bà Trương Mỹ Lan can thiệp, dự án đang bị đình chỉ thi công vẫn được nâng khống giá trị thành 5.461 tỉ đồng

Dự án BMC Hưng Long được hình thành từ khu đất rộng 19.639,1m² tại số 60/7 Huỳnh Tấn Phát, phường Phú Thuận, quận 7 cũ, TP.HCM - Ảnh: TUYẾT MAI

Liên tục nâng khống dự án từ 601 tỉ thành 5.461 tỉ đồng

Như đã thông tin, từ sự tác động của bà Trương Mỹ Lan, ông Nguyễn Văn Ngọc (Tổng giám đốc Công ty BMC) đã được tạo điều kiện để Công ty BMC vay vốn tại Ngân hàng Tín Nghĩa.

Trong giai đoạn từ tháng 4-2010 đến tháng 6-2010, ông Phan Thanh Long (Tổng giám đốc ngân hàng Tín Nghĩa) đã chỉ đạo cấp dưới hợp thức hồ sơ tín dụng, ký 3 hợp đồng cho BMC, Thiên Ngọc và Nhân Hòa vay.

Tài sản bảo đảm cho các khoản vay là dự án BMC Hưng Long, dù dự án không đủ điều kiện vay vốn và đang bị đình chỉ thi công.

Để hợp thức phương án vay, ông Phan Thanh Long (Tổng giám đốc Ngân hàng Tín Nghĩa) chỉ đạo nhân viên hướng dẫn ông Phạm Lê Hùng (Phó tổng giám đốc Công ty BMC) lập phương án đầu tư khống, nâng tổng giá trị dự án từ hơn 601 tỉ đồng lên hơn 1.027 tỉ đồng.

Giá trị vốn tự có của Công ty BMC được nâng lên 200 tỉ đồng, vốn góp của khách hàng hơn 372 tỉ đồng và vốn vay ngân hàng 500 tỉ đồng.

Cổng vào dự án BMC Hưng Long đóng im ỉm sau thời gian dài công trình ngừng thi công - Ảnh: TUYẾT MAI

Ở khâu tài sản bảo đảm, ông Thái Hà Anh Tuấn (Trưởng phòng Định giá tài sản) và Tạ Minh Châu (nhân viên định giá) lập hồ sơ tự định giá toàn bộ quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất của Dự án BMC Hưng Long lên 800 tỉ đồng.

Ngày 5-5-2010, ông Phan Thanh Long ký hợp đồng tín dụng cho Công ty BMC vay 500 tỉ đồng, tài sản bảo đảm là toàn bộ dự án BMC Hưng Long.

Hai khoản vay tiếp theo được thực hiện thông qua Công ty Thiên Ngọc và Công ty Nhân Hòa. Theo đó, Công ty Thiên Ngọc vay 500 tỉ đồng để hợp thức việc mua 338 căn hộ hình thành trong tương lai của Công ty BMC. Công ty Nhân Hòa vay 500 tỉ đồng để hợp thức việc mua 194 trong số 338 căn hộ này của công ty Thiên Ngọc.

Để đảm bảo cho khoản vay của các công ty này, dự án BMC Hưng Long tiếp tục được định giá nâng lên thành 1.500 tỉ đồng.

Theo kết luận điều tra, từ ngày 5-5-2010 đến 26-4-2011, Ngân hàng Tín Nghĩa giải ngân 31 lần, đủ 1.000 tỉ đồng vào tài khoản Công ty BMC từ các khoản vay của BMC và Thiên Ngọc.

Từ ngày 23-6 đến 28-7-2011, Ngân hàng Tín Nghĩa tiếp tục giải ngân 500 tỉ đồng vào tài khoản Công ty Thiên Ngọc. Sau đó, công ty này dùng để trả nợ gốc và lãi cho các khoản vay.

Đáng chú ý, trong các biên bản kiểm tra sử dụng vốn vay được ký vào năm 2011, đại diện ngân hàng và các doanh nghiệp vẫn ghi nhận Dự án BMC Hưng Long đang được tiến hành xây dựng. Trong khi đó, dự án đã bị đình chỉ thi công từ tháng 12-2010 và tiếp tục bị UBND TP.HCM xử phạt vào tháng 1-2011.

Từ giá trị ban đầu khoảng 600 tỉ, dự án BMC Hưng Long liên tục bị nâng giá khống thành hơn 5.461 tỉ đồng - Ảnh: TUYẾT MAI

Nhờ thợ may, thợ xây đứng tên vay vốn

Sau khi ba ngân hàng hợp nhất thành Ngân hàng SCB ngày 1-1-2012, các khoản vay của BMC, Thiên Ngọc và Nhân Hòa tại Ngân hàng Tín Nghĩa được chuyển về SCB Chi nhánh Bến Thành quản lý.

Cuối năm 2013, dù biết dự án đã bị đình chỉ thi công và không có khả năng trả nợ 3 khoản vay trước đó, ông Ngọc vẫn tiếp tục chỉ đạo ông Hùng trao đổi với ông Đinh Văn Thành (Phó chủ tịch HĐQT SCB), Võ Tấn Hoàng Văn (Tổng giám đốc SCB) và Bùi Anh Dũng (Giám đốc SCB Chi nhánh Bến Thành) thống nhất cho Nguyễn Văn Hiếu và Hồ Như Ý (thợ may, thợ xây) đứng tên vay vốn.

Hai người này được lập hồ sơ góp vốn khống vào Dự án BMC Hưng Long, mỗi người đứng tên vay 300 tỉ đồng.

Tài sản bảo đảm tiếp tục là quyền sử dụng đất và tài sản hình thành trong tương lai tại dự án BMC Hưng Long, được nâng khống lên hơn 3.203 tỉ đồng. Tuy nhiên, ngân hàng chỉ giải ngân tổng cộng 260 tỉ đồng.

Cuối năm 2014, khi các khoản vay tiếp tục phát sinh lãi, ông Ngọc lại trao đổi với bà Lan và bà Sương về việc tìm đối tác mua bán, sang nhượng Dự án BMC Hưng Long.

Trong thời gian chờ đợi, ông Ngọc tiếp tục chỉ đạo ông Hùng làm việc với lãnh đạo SCB để vay tiền trả lãi các khoản vay cũ. Kết quả SCB Chi nhánh Bến Thành tiếp tục cho Công ty Thiên Ngọc vay hơn 275,6 tỉ đồng và Công ty Nhân Hòa vay hơn 416,4 tỉ đồng. Mục đích vay là thanh toán lãi phát sinh từ các hợp đồng tín dụng trước đó.

Đến cuối năm 2016, Công ty Thiên Ngọc tiếp tục được SCB Chi nhánh Bến Thành cho vay hơn 175,8 tỉ đồng; Công ty Nhân Hòa được vay hơn 233,9 tỉ đồng để thanh toán lãi phát sinh từ những hợp đồng tín dụng trước đó.

Để hợp thức tài sản bảo đảm, quyền sử dụng đất và tài sản hình thành trong tương lai tại Dự án BMC Hưng Long tiếp tục được nâng khống lên 5.461 tỉ đồng.