Chủ tịch BMC hợp thức khoản 935 tỉ chuyển cho phía bà Trương Mỹ Lan ra sao?

Ông Nguyễn Văn Ngọc, nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty MTV Vật liệu xây dựng - Xây lắp Thương mại BMC - Ảnh: Tư liệu

Dù nợ đầm đìa, BMC vẫn vay được hơn 4.000 tỉ

Theo kết luận điều tra, Công ty TNHH MTV Vật liệu xây dựng và Xây lắp thương mại BMC là doanh nghiệp Nhà nước, do Bộ Công Thương là chủ sở hữu 100% vốn điều lệ.

Từ năm 2000, ông Nguyễn Văn Ngọc giữ chức Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc, đại diện theo pháp luật của Công ty BMC.

Doanh nghiệp này có quan hệ kinh tế, ký hợp đồng thi công, xây dựng và quyết toán nhiều hạng mục dự án tại TP.HCM cho Tập đoàn Vạn Thịnh Phát do bà Trương Mỹ Lan làm chủ sở hữu, nắm cổ phần chi phối.

Các dự án có sự tham gia của BMC gồm khu căn hộ cao cấp tại số 127 Pasteur, trung tâm thương mại An Đông Plaza tại số 518 An Dương Vương và tòa nhà Times Square tại số 36 Nguyễn Huệ.

Kết luận điều tra xác định, đến tháng 3-2010, cả Công ty BMC và Tập đoàn Vạn Thịnh Phát đều có nhu cầu vốn để phục vụ hoạt động đầu tư kinh doanh, thanh toán các khoản nợ đến hạn.

Tại BMC, trong giai đoạn 2000-2010, ông Ngọc nhiều lần chỉ đạo ông Phạm Lê Hùng, Trưởng phòng tài chính kế hoạch kiêm kế toán trưởng, rút hơn 600 tỉ đồng từ quỹ công ty để mua cổ phần, góp vốn đầu tư vào các công ty đứng tên cá nhân. Số tiền này không được kê khai trong sổ sách kế toán và không được hoàn trả cho BMC.

Đến ngày 30-4-2010, dư nợ tín dụng gốc của BMC tại các ngân hàng là 849 tỉ đồng. Từ ngày 6-5-2010 đến 28-12-2012, công ty tiếp tục vay thêm 1.019 tỉ đồng, nâng tổng dư nợ lên 1.868 tỉ đồng. Các khoản vay đến hạn nhưng BMC không có khả năng thanh toán.

Trong khi đó, tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, tính đến tháng 3-2010, bà Trương Mỹ Lan đã chỉ đạo Công ty Sài Gòn Peninsula, Công ty An Đông cùng các cá nhân, pháp nhân trong hệ sinh thái đứng tên vay vốn tại các ngân hàng do bà Lan chi phối để đầu tư dự án Mũi Đèn Đỏ.

Tổng dư nợ hơn 9.117 tỉ đồng, trong đó có 82/314 khoản vay liên quan dự án này, tài sản thế chấp là trung tâm thương mại An Đông, đã đến hạn cần thanh toán một phần gốc và lãi.

Trước nhu cầu tài chính của hai bên, tháng 4-2010, ông Ngọc và ông Hùng chủ động trao đổi với bà Trương Mỹ Lan và bà Nguyễn Thị Thu Sương, trợ lý của bà Lan, nhờ tác động để được vay vốn tại các ngân hàng do bà Lan có cổ phần chi phối.

Sau khi bà Lan tác động đến lãnh đạo Ngân hàng Tín Nghĩa và Ngân hàng SCB cũ, ông Ngọc và ông Hùng thống nhất sử dụng đất và tài sản trên đất tại 5 trong tổng số 20 dự án của BMC để thế chấp vay vốn. Theo thỏa thuận, phía BMC sử dụng 2/3 số tiền vay được, 1/3 còn lại do bà Lan tiếp nhận thông qua bà Sương.

Tổng dư nợ của 19 hợp đồng tín dụng là 4.437 tỉ đồng. Trong đó, Công ty BMC sử dụng 3.202 tỉ đồng. Phần còn lại, BMC chuyển 1.235 tỉ đồng cho bà Trương Mỹ Lan thông qua bà Sương để sử dụng trả nợ các khoản vay của Tập đoàn Vạn Thịnh Phát theo thỏa thuận. Sau đó, phía Vạn Thịnh Phát hoàn trả 300 tỉ đồng, còn sử dụng 935 tỉ đồng.

Lập báo cáo tài chính sai lệch, hợp thức khoản tiền 935 tỉ đồng

Đáng chú ý, theo kết luận điều tra, để che giấu hoạt động sử dụng vốn với chủ sở hữu là Bộ Công Thương, ông Ngọc đã chỉ đạo ông Hùng cùng bộ phận kế toán, thủ quỹ lập báo cáo tài chính không đúng nguyên tắc tài chính kế toán.

Công ty BMC không thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính theo quy định pháp luật. Khoản tiền đầu tư vào 20 dự án chỉ được ghi nhận dưới hình thức ứng trước, không thực hiện thanh quyết toán các công trình, dự án từ năm 2005 đến nay.

Việc ghi nhận tiền đầu tư dưới dạng ứng trước, không thanh quyết toán dự án khiến tình hình sử dụng vốn tại BMC không được phản ánh đầy đủ trên sổ sách kế toán theo thực tế. Đây là một trong những cách thức được sử dụng để che giấu các khoản tiền đã được rút ra, sử dụng nhưng chưa được hoàn trả.

Trong thời gian này, Bộ Công Thương có nhiều văn bản yêu cầu BMC thực hiện báo cáo tài chính có kiểm toán. Trước yêu cầu của cơ quan đại diện chủ sở hữu, ông Ngọc tiếp tục chỉ đạo ông Hùng cùng bộ phận kế toán, thủ quỹ thuê Công ty TNHH Kiểm toán Quy Chuẩn do ông Trần Văn Nhị làm Tổng giám đốc, đại diện, tiến hành kiểm toán nhằm hợp thức hồ sơ, chứng từ.

Nội dung hợp thức đáng chú ý là hạch toán chuyển khoản tiền 935 tỉ đồng đã đưa cho bà Nguyễn Thị Thu Sương từ khoản đang treo nợ kinh doanh sang khoản đã thanh toán.

Tại các báo cáo tài chính năm 2015, 2016 và 2017, cơ quan điều tra xác định ông Trần Văn Nhị đã hợp thức các báo cáo kiểm toán có nội dung sai lệch cho Công ty BMC. Tuy nhiên, các báo cáo tài chính này không được sử dụng. Bộ Công Thương xác nhận Công ty BMC không gửi các báo cáo tài chính nói trên để cơ quan này theo dõi, quản lý.