Xử phạt người đàn ông đăng tin phạm nhân trốn trại giam A2 có khả năng vượt biên

Cảnh sát cơ động triển khai vây bắt phạm nhân trốn trại giam A2 Hồ Văn Tình - Ảnh: H.T.

Tối 6-11, trao đổi với Tuổi Trẻ, đại diện Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết Phòng An ninh mạng, Công an tỉnh này đã tống đạt quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông N.Q.H. (sinh năm 1976, trú TP.HCM) về hành vi đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật trên mạng xã hội liên quan đến vụ việc 2 phạm nhân trốn khỏi trại giam A2.

Trước đó ngày 28-10, ông H. sử dụng các tài khoản Facebook, TikTok đăng tải video, phát trực tiếp với nội dung cho rằng 2 phạm nhân trốn khỏi trại giam A2 đã trộm xe máy của người dân, di chuyển ra khỏi địa phận tỉnh Khánh Hòa, đến cửa khẩu quốc tế Bờ Y và có khả năng vượt biên.

Sau đó Phòng An ninh mạng, Công an tỉnh Khánh Hòa tiến hành xác minh, làm rõ.

Ngày 29-10, đơn vị phối hợp với Công an xã Diên Lâm làm việc với ông H..

Tại buổi làm việc, ông H. thừa nhận đã tiếp nhận thông tin từ một người bạn qua mạng xã hội nhưng không kiểm chứng tính chính xác, mà đưa vào nội dung phát trực tiếp, cắt ghép video và đăng tải trên các nền tảng mạng xã hội.

Ông H. cũng nhận thức được hành vi của mình có thể gây hoang mang dư luận, gây nhiễu loạn thông tin, ảnh hưởng đến công tác truy bắt các phạm nhân đang bỏ trốn.

Phòng An ninh mạng, Công an tỉnh Khánh Hòa đã tống đạt quyết định xử phạt vi phạm hành chính với số tiền 12,5 triệu đồng đối với ông H..

Công an tỉnh Khánh Hòa cho hay vụ việc là lời cảnh báo đối với những cá nhân có thói quen đăng tải, chia sẻ thông tin chưa được kiểm chứng nhằm thu hút sự chú ý, lượt xem và tương tác trên mạng xã hội.

Đặc biệt đối với các vụ việc liên quan đến an ninh, trật tự, hoạt động điều tra, truy bắt tội phạm, việc lan truyền thông tin sai sự thật không chỉ gây hoang mang dư luận, có thể ảnh hưởng đến hoạt động của lực lượng chức năng.

Hiện Công an tỉnh Khánh Hòa và các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an đang tiếp tục truy bắt phạm nhân Hồ Văn Tình.

Phòng An ninh mạng, Công an tỉnh Khánh Hòa khuyến cáo người dân chủ động kiểm chứng thông tin từ các nguồn chính thống trước khi đăng tải, bình luận hoặc chia sẻ trên mạng xã hội. Không vì mục đích câu view, câu like, tăng tương tác mà tự ý suy diễn, cắt ghép, phát tán thông tin chưa được xác thực, nhất là những nội dung liên quan đến an ninh, trật tự. Khi phát hiện thông tin liên quan đến các đối tượng đang bị truy bắt, cần kịp thời thông báo cho cơ quan công an gần nhất, không tự ý tiếp cận hoặc lan truyền thông tin chưa được kiểm chứng.