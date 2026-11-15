Xóa nợ thuế: Kiến nghị gỡ vướng cho người không còn khả năng trả nợ

Người nộp thuế đến làm việc với Thuế cơ sở 14, Thuế TP.HCM - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Bộ Tài chính vừa tổng hợp, giải trình ý kiến góp ý của các đoàn đại biểu Quốc hội với dự thảo nghị quyết về chính sách đặc thù xử lý nợ thuế.

Đáng chú ý, nhiều kiến nghị tập trung vào điều kiện xóa tiền chậm nộp, cách xử lý những khoản nợ tồn đọng kéo dài và bảo đảm quyền lợi của người nộp thuế.

Không còn khả năng trả nợ gốc, kiến nghị cho khoanh nợ, xóa nợ tiền chậm nộp

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Ninh Bình nêu thực tế có khoảng 529.000 trường hợp ngừng hoạt động trên 10 năm, tài sản đã thanh lý hoặc không còn, hồ sơ, sổ sách thất lạc. Việc yêu cầu những trường hợp này phải nộp đủ 100% nợ gốc mới được xem xét xóa tiền chậm nộp sẽ tiếp tục tạo ra rào cản lớn, khiến người nộp thuế không có động lực quay lại hoàn tất thủ tục.

Từ thực tế trên, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Ninh Bình kiến nghị phân loại rõ những trường hợp thực sự không còn khả năng thanh toán nợ gốc, đã được cơ quan thuế, công an hoặc cơ quan thực thi pháp luật xác minh.

Đồng thời nghiên cứu cơ chế xử lý linh hoạt hơn theo Luật Quản lý thuế số 108/2025, như khoanh nợ gốc kèm điều kiện xóa tiền chậm nộp, nhằm tháo gỡ các khoản nợ tồn đọng, làm sạch dữ liệu mã số thuế.

Giải trình kiến nghị này, Bộ Tài chính cho rằng việc ngừng hoạt động kéo dài chưa đủ căn cứ xác định khoản nợ không còn khả năng thu hồi. Cần xem xét tình trạng hoạt động, tài sản và trách nhiệm của từng người nộp thuế.

Theo cơ quan soạn thảo, điều kiện nộp đủ nợ gốc để được xóa tiền chậm nộp nhằm khuyến khích người nộp thuế hoàn thành nghĩa vụ và thủ tục mã số thuế. Quy định này không thay thế hoặc hạn chế cơ chế khoanh nợ, xóa nợ theo Luật Quản lý thuế.

Những trường hợp thực sự không còn khả năng thanh toán sẽ được rà soát, phân loại và xử lý theo pháp luật hiện hành. Cơ quan soạn thảo tiếp thu yêu cầu phân loại đối tượng nhưng chưa bổ sung cơ chế khoanh nợ gốc vào dự thảo nghị quyết.

Được nộp dần nợ gốc, không bắt buộc trả một lần

Một vấn đề khác được Đoàn đại biểu Quốc hội TP Hà Nội kiến nghị nghiên cứu cho phép doanh nghiệp khó khăn được nộp nợ gốc theo tiến độ.

Giải trình, Bộ Tài chính cho biết dự thảo quy định người nộp thuế phải hoàn thành nợ gốc và có hồ sơ hợp lệ đề nghị khôi phục hoặc chấm dứt hiệu lực mã số thuế được cơ quan thuế tiếp nhận chậm nhất ngày 30-6-2028.

Người nộp thuế không bắt buộc trả toàn bộ nợ gốc một lần mà có thể nộp dần, miễn hoàn thành đúng thời hạn.

Liên quan quyền lợi của người nộp thuế, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hưng Yên đề nghị làm rõ cách xử lý đối với những khoản tiền đã nộp trước khi nghị quyết có hiệu lực. Đoàn cũng lưu ý cần tăng cường tuyên truyền để tránh tâm lý chây ì, trông chờ được xóa nợ đối với các khoản thu khác.

Theo Bộ Tài chính, chính sách chỉ áp dụng đối với khoản nợ thuộc phạm vi, đáp ứng đủ điều kiện và chưa nộp vào ngân sách tại thời điểm cơ quan thuế thực hiện xóa nợ. Các khoản đã nộp đúng nghĩa vụ trước khi nghị quyết có hiệu lực không được hoàn trả, bù trừ theo chính sách này.

Tuy nhiên, tiền nộp thừa, nộp nhầm hoặc thu không đúng quy định vẫn được xử lý theo pháp luật quản lý thuế.

Đã ký dự thảo nghị quyết trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội Tại phiên trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội sáng 12-11, Bộ trưởng Bộ Tài chính cho biết từ đầu năm đến nay, ngành thuế đã làm sạch được 777.000 mã số thuế. Tuy nhiên, hiện vẫn còn khoảng 2,5 triệu mã số thuế cần được xử lý. Đây là các mã số thuế ở trạng thái 03 - đã dừng hoạt động kinh doanh và trạng thái 06 - không hoạt động tại địa chỉ đăng ký kinh doanh. Để đẩy nhanh tiến độ, Bộ trưởng Bộ Tài chính cho biết đã thừa ủy quyền Thủ tướng ký dự thảo nghị quyết trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội, nhằm tháo gỡ những vướng mắc về nghĩa vụ tài chính, phục vụ việc làm sạch mã số thuế. Ông Tuấn cho biết đã báo cáo Chính phủ trình Quốc hội xem xét đưa vào chương trình làm việc tại kỳ họp này các quy trình, thủ tục phục vụ việc làm sạch mã số thuế trong thời gian tới, trong đó tập trung tháo gỡ vướng mắc về nghĩa vụ tài chính. Với doanh nghiệp, hộ kinh doanh đã ngừng hoạt động từ 5 năm trở lại đây, Bộ Tài chính đề xuất xử lý các nghĩa vụ tài chính còn tồn đọng, trong đó có tiền thuế môn bài và tiền phạt chậm nộp. Bộ trưởng cho biết từ ngày 1-1-2026, thuế môn bài đã được bãi bỏ, song các khoản nghĩa vụ phát sinh từ trước đó vẫn còn tồn tại. Việc xử lý, làm sạch các nghĩa vụ tài chính sẽ tạo cơ sở để cơ quan thuế tiến hành đóng mã số thuế, qua đó chuẩn hóa dữ liệu. Mục tiêu cuối cùng không chỉ làm sạch cơ sở dữ liệu mà còn nhằm nuôi dưỡng, bảo đảm môi trường kinh doanh an toàn, ngăn chặn tình trạng lợi dụng mã số thuế của các doanh nghiệp không còn hoạt động để trốn thuế, kinh doanh bất hợp pháp.