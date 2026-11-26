Các dòng xe 7 chỗ được khách hàng "chốt" cọc sớm dịp Tết Nguyên đán 2027 - Ảnh: T.N.

Xu hướng "chốt đơn sớm" thuê xe tự lái được nhiều gia đình lựa chọn để tránh cảnh khan hiếm xe đẹp và biến động giá cận Tết.

Khách thuê xe tự lái chủ động cọc sớm để giữ xe đời mới

Theo khảo sát tại một số bãi xe và ứng dụng cho thuê xe tự lái tại khu vực TP.HCM, từ giữa tháng 11 dương lịch, lượng khách đã bắt đầu tìm hiểu dịch vụ thuê xe dịp Tết Nguyên đán 2027.

Đáng chú ý, không ít khách hàng đã chuyển tiền đặt cọc giữ lịch từ sớm thay vì chờ đến tháng Chạp như các năm trước.

Anh Trần Minh Hoàng (ngụ phường Phú Nhuận) cho biết gia đình anh vừa hoàn tất thủ tục đặt cọc thuê một chiếc xe MPV 7 chỗ trong 8 ngày Tết để về quê miền Trung.

"Năm ngoái đầu tháng Chạp tôi mới đi tìm xe thì các mẫu 7 chỗ đời mới gần như đã kín lịch, chỉ còn lại một số xe đời cũ hoặc giá thuê bị đẩy lên rất cao, kèm yêu cầu thuê trọn gói 10 ngày. Rút kinh nghiệm, năm nay còn hơn 2 tháng nữa mới Tết nhưng vợ chồng tôi quyết định chốt cọc sớm để chọn được xe ưng ý", anh Hoàng chia sẻ.

Tương tự, chị Lê Thu Hà (ngụ phường Thủ Đức) cũng vừa chốt thuê một chiếc SUV 5 chỗ phục vụ nhu cầu đi lại của gia đình có hai con nhỏ dịp Tết. Theo chị Hà, giá vé máy bay khứ hồi dịp cao điểm Tết cho cả gia đình 4 người khá tốn kém. Trong khi đó, thuê xe tự lái giúp gia đình chủ động về giờ giấc, hành lý mang theo thoải mái và thuận tiện di chuyển chúc Tết, du xuân trong những ngày đầu năm.

Xe 7 chỗ dẫn đầu sức hút

Trao đổi với Tuổi Trẻ, đại diện một đơn vị cho thuê xe tự lái cho biết tệp khách đặt xe ở thời điểm hiện tại chủ yếu là nhóm khách quen từ các năm trước hoặc các gia đình có lịch trình về quê xa.

"Thời điểm này, khách tập trung hỏi nhiều nhất ở phân khúc xe gầm cao 5 chỗ và xe đa dụng (MPV) 7 chỗ như Mitsubishi Xpander, Toyota Veloz, Kia Carnival hay Hyundai SantaFe do khoang hành lý rộng, phù hợp chở cả gia đình. Riêng dòng xe 7 chỗ đời mới tại bãi của chúng tôi hiện đã có khoảng 30% lượng xe được khách cọc giữ lịch Tết", vị này thông tin.

Thông thường giá thuê xe dịp Tết tăng 50% so với ngày thường - Ảnh: T.N.

Ngược lại, một số đơn vị cho thuê xe dù ghi nhận nhiều khách liên hệ hỏi giá và điều khoản hợp đồng dịp Tết nhưng vẫn chưa vội chốt đơn để ưu tiên giữ xe cho tệp khách quen.

Ông Chu Phát Đạt, đại diện Công ty TNHH Xây dựng Sản xuất Thương mại Dịch vụ Phát Đạt TD, cho biết đơn vị có lượng khách hàng thân thiết thường xuyên thuê xe cả ngày thường lẫn dịp Tết.

"Nhiều khách quen đã dặn giữ lịch từ sớm nên chúng tôi tạm thời chưa nhận chốt với khách mới. Hơn nữa, năm nay nhiều chủ xe ký gửi cũng lấy xe về quê đón Tết khiến nguồn cung có phần khan hiếm hơn mọi năm", ông Đạt chia sẻ.

Theo ông Đạt, xu hướng thuê xe điện dịp Tết năm nay dự báo sẽ lên ngôi nhờ ưu thế tiết kiệm chi phí vận hành. Nếu các gia đình chủ động sắp xếp được lịch trình nghỉ ngơi hợp lý trùng với thời điểm sạc pin trên đường, xe điện sẽ là lựa chọn được ưu tiên.

"Mọi năm thị trường thuê xe tự lái thường chỉ bắt đầu nhộn nhịp trước Tết khoảng một tháng. Năm nay còn hơn hai tháng nữa mới đến Tết nhưng nhiều người đã rục rịch hỏi xe, cho thấy khách hàng ngày càng có kinh nghiệm và chủ động lên kế hoạch từ sớm", ông Đạt nhận định.

Bên cạnh những lợi thế về giá và sự lựa chọn khi đặt sớm, ông Đạt cũng khuyến cáo người dân cần thận trọng trong quá trình giao dịch, tránh sập bẫy lừa đảo trực tuyến thông qua các trang mạng xã hội giả mạo vốn thường nở rộ mỗi dịp cận Tết.

Giá thuê dịp Tết Nguyên đán tăng 50% so với ngày thường Về mặt bằng giá, các đơn vị cho thuê xe cho biết vẫn đang áp dụng khung giá Tết như năm trước để kích cầu, chưa xảy ra tình trạng tăng đột biến. Khảo sát trên ứng dụng Mioto cho giai đoạn thuê xuyên Tết 11 ngày, từ ngày 3-2 đến 14-2-2027 (tức 27 tháng Chạp đến Mùng 9 Tết), các dòng xe điện đang chiếm tỉ trọng cao trong danh sách hiển thị với mức giá rất cạnh tranh. Ví dụ như các mẫu xe điện đời mới như VinFast VF3 có giá thuê dao động từ 576.000- 878.000 đồng/ngày, VinFast VF5 khoảng 776.000 đồng/ngày. Các dòng xe xăng phổ thông như Hyundai Creta hay Mazda 6 được niêm yết quanh mức 1,03-1,09 triệu đồng/ngày. Trong khi đó, các mẫu xe điện đời mới như VinFast VF6 Plus có giá khoảng 1,4 triệu đồng/ngày, BYD Sealion 6 khoảng 1,82 triệu đồng/ngày. Mức giá khá đa dạng cho dòng xe 7 chỗ, như Mitsubishi Xpander khoảng 913.000 đồng/ngày, dòng xe điện VinFast VF9 Plus khoảng 1,61 triệu đồng/ngày, VinFast VF MPV 7 khoảng 1,86 triệu đồng/ngày. Riêng dòng MPV cỡ lớn máy dầu như Kia Carnival ở mức khoảng 2,41 triệu đồng/ngày. Khảo sát ở một số đơn vị khác, các dòng xe sedan 4-5 chỗ phổ thông dao động từ 1,1-1,5 triệu đồng/ngày, dòng xe 7 chỗ phổ thông từ 1,6-2,2 triệu đồng/ngày, các dòng SUV cao cấp hơn có giá từ 2,5-3,5 triệu đồng/ngày tùy đời xe và gói ngày thuê. Các đơn vị cho thuê cũng thường áp dụng gói tối thiểu từ 7-10 ngày trong cao điểm Tết.