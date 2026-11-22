Ngày Văn hóa Việt Nam là dịp các bạn trẻ có thể đi chơi, chụp ảnh lưu giữ thanh xuân - Ảnh: NAM TRẦN

Ngày 21-11, Quốc hội thông qua luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Lao động, hiệu lực từ 1-3-2027. Trong đó có việc bổ sung 2 ngày nghỉ lễ, hưởng nguyên lương cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động.

Lịch nghỉ năm 2027 với cán bộ, công chức, viên chức

Cụ thể là Ngày Tổ quốc tri ân - Ngày Thương binh, liệt sĩ (27-7), người lao động được nghỉ 1 ngày. Qua đó người lao động có thể tham gia các hoạt động tri ân tiền nhân, người có công với Tổ quốc và tưởng nhớ các thế hệ đi trước, người có công với cách mạng. Một ngày nghỉ được hưởng nguyên lương nữa là Ngày Văn hóa Việt Nam, 24-11 dương lịch.

Như vậy từ 1-3-2027, Việt Nam có tổng cộng 13 ngày nghỉ lễ, Tết chính thức hằng năm, hưởng nguyên lương. Gồm 1 ngày Tết dương lịch, 5 ngày Tết âm lịch, 1 ngày Giỗ Tổ Hùng Vương, 1 ngày Chiến thắng (30-4), 1 ngày Quốc tế Lao động (1-5), 1 ngày Tổ quốc tri ân - Ngày Thương binh, liệt sĩ (27-7) và 2 ngày Quốc khánh, 1 ngày Văn hóa Việt Nam (24-11).

Do các ngày nghỉ lễ, Tết sát với ngày nghỉ cuối tuần, các kỳ nghỉ lễ, Tết có tổng số ngày nghỉ là 23. Một lưu ý là với khu vực tư nhân, người sử dụng lao động được quyết định phương án nghỉ lễ phù hợp kế hoạch sản xuất kinh doanh, song phải công khai thông báo cho người lao động trước khi thực hiện ít nhất 30 ngày.

Cụ thể, Tết dương lịch 2027 nghỉ từ thứ Sáu, ngày 1-1-2027 đến hết Chủ nhật, ngày 3-1-2027. Tổng số 3 ngày liên tục (gồm 1 ngày nghỉ chính thức và 2 ngày nghỉ hằng tuần).

Tết Nguyên đán Đinh Mùi 2027 nghỉ từ thứ Năm, ngày 4-2-2027 đến hết thứ Tư, ngày 10-2-2027 (tức từ 28 tháng chạp năm Bính Ngọ đến hết mùng 5 tháng giêng năm Đinh Mùi). Tổng số 7 ngày liên tục (bao gồm 5 ngày nghỉ Tết và 2 ngày nghỉ bù ngày nghỉ hằng tuần).

Giỗ Tổ Hùng Vương (10-3 âm lịch) nghỉ từ thứ Sáu, ngày 16-4-2027 đến hết Chủ nhật, ngày 18-4-2027. Tổng số 3 ngày liên tục (bao gồm 1 ngày nghỉ lễ và 2 ngày nghỉ cuối tuần).

Ngày Chiến thắng 30-4 và Quốc tế Lao động 1-5 nghỉ từ thứ Sáu, ngày 30-4-2027 đến hết thứ Hai, ngày 3-5-2027. Tổng số 4 ngày liên tục (đối với người lao động có chế độ nghỉ thứ Bảy và Chủ nhật hằng tuần).

Ngày Tổ quốc tri ân - Ngày Thương binh, liệt sĩ (27-7) nghỉ vào thứ Ba, ngày 27-7-2027, tức 1 ngày nghỉ hưởng nguyên lương.

Quốc khánh 2-9 năm 2027 nghỉ từ thứ Năm, ngày 2-9-2027 đến hết Chủ nhật, ngày 5-9-2027. Tổng số 4 ngày liên tục (bao gồm 2 ngày nghỉ lễ Quốc khánh và 2 ngày nghỉ cuối tuần).

Ngày Văn hóa Việt Nam 24-11 nghỉ vào thứ Tư, ngày 24-11-2027, tức 1 ngày nghỉ hưởng nguyên lương.

Người dân Hà Nội vui mừng trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2-9 - Ảnh: NAM TRẦN

Tính lương ngày nghỉ thế nào?

Gửi tới Tuổi Trẻ, nhiều người đặt câu hỏi nếu phải đi làm vào dịp lễ, Tết thì tiền lương, tiền làm thêm giờ tính thế nào?

Căn cứ Bộ luật Lao động năm 2019, trường hợp ngày nghỉ hằng tuần trùng với ngày nghỉ lễ, Tết thì người lao động được nghỉ bù ngày nghỉ hằng tuần vào ngày làm việc kế tiếp và không quy định việc hoán đổi ngày nghỉ bù này với ngày khác.

Do đó người lao động làm việc trong ngày nghỉ lễ sẽ thực hiện theo điều 55 về tiền lương làm thêm giờ của nghị định 145 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về điều kiện lao động và quan hệ lao động.

Nghị định 145 nêu rõ 2 trường hợp. Thứ nhất, người lao động làm thêm giờ vào ngày lễ, Tết trùng vào ngày nghỉ hằng tuần thì được trả lương làm thêm giờ vào ngày nghỉ lễ, Tết.

Thứ hai, người lao động làm thêm giờ vào ngày nghỉ bù khi ngày lễ, Tết trùng vào ngày nghỉ hằng tuần thì được trả lương làm thêm giờ vào ngày nghỉ hằng tuần.

Người lao động làm thêm giờ được trả lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương thực trả theo công việc.

Cụ thể vào ngày thường, ít nhất bằng 150%. Vào ngày nghỉ hằng tuần, ít nhất bằng 200%. Trong ngày nghỉ lễ, Tết, ngày nghỉ có hưởng lương, ít nhất bằng 300% chưa kể tiền lương ngày lễ, Tết, ngày nghỉ có hưởng lương đối với người lao động hưởng lương ngày.

Người làm vào ban đêm được trả thêm ít nhất bằng 30% tiền lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương thực trả theo công việc của ngày làm việc bình thường.

Nếu làm thêm giờ vào ban đêm thì ngoài lương theo quy định, người lao động còn được trả thêm 20% tiền lương tính theo đơn giá tiền lương, hoặc tiền lương theo công việc làm vào ban ngày của ngày làm việc bình thường, hoặc của ngày nghỉ hằng tuần, hoặc của ngày nghỉ lễ, Tết. Giờ làm việc ban đêm được tính từ 22h - 6h sáng ngày hôm sau.