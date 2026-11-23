Quốc hội vừa thông qua luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Lao động, hiệu lực từ 1-3-2027, trong đó bổ sung 2 ngày nghỉ lễ, hưởng nguyên lương. Đó là Ngày Tổ quốc tri ân - Ngày Thương binh, Liệt sĩ và Ngày Văn hóa Việt Nam.
Như vậy từ 1-3-2027, Việt Nam có tổng cộng 13 ngày nghỉ lễ, Tết chính thức hằng năm, hưởng nguyên lương. Gồm 1 ngày Tết dương lịch, 5 ngày Tết âm lịch, 1 ngày Giỗ Tổ Hùng Vương, 1 ngày Chiến thắng (30-4), 1 ngày Quốc tế Lao động (1-5), 1 ngày Tổ quốc tri ân - Ngày Thương binh, Liệt sĩ (27-7) và 2 ngày Quốc khánh, 1 ngày Văn hóa Việt Nam (24-11).
Do các ngày nghỉ lễ, Tết chính thức sát với ngày nghỉ cuối tuần, các kỳ nghỉ lễ, Tết có tổng số ngày nghỉ là 23.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận