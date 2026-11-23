Nghỉ lễ là dịp bạn trẻ đi chụp ảnh, du lịch với bạn bè, người thân - Ảnh: NGUYỄN HIỀN

Quốc hội vừa thông qua luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Lao động, hiệu lực từ 1-3-2027, trong đó bổ sung 2 ngày nghỉ lễ, hưởng nguyên lương. Đó là Ngày Tổ quốc tri ân - Ngày Thương binh, Liệt sĩ và Ngày Văn hóa Việt Nam.

Như vậy từ 1-3-2027, Việt Nam có tổng cộng 13 ngày nghỉ lễ, Tết chính thức hằng năm, hưởng nguyên lương. Gồm 1 ngày Tết dương lịch, 5 ngày Tết âm lịch, 1 ngày Giỗ Tổ Hùng Vương, 1 ngày Chiến thắng (30-4), 1 ngày Quốc tế Lao động (1-5), 1 ngày Tổ quốc tri ân - Ngày Thương binh, Liệt sĩ (27-7) và 2 ngày Quốc khánh, 1 ngày Văn hóa Việt Nam (24-11).

Do các ngày nghỉ lễ, Tết chính thức sát với ngày nghỉ cuối tuần, các kỳ nghỉ lễ, Tết có tổng số ngày nghỉ là 23.

Chi tiết lịch nghỉ lễ, Tết năm 2027 - Đồ họa: TUẤN ANH