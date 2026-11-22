Người dân Hà Nội vui mừng trong dịp nghỉ lễ - Ảnh: NAM TRẦN

Tại kỳ họp thứ 2, Quốc hội đã thông qua nhiều luật sửa đổi, bổ sung có liên quan trực tiếp đến ngày nghỉ hưởng lương, chế độ bảo hiểm xã hội của người lao động.

Thêm 2 ngày nghỉ lễ, hưởng nguyên lương

Đáng chú ý là bổ sung 2 ngày nghỉ lễ, hưởng nguyên lương với người lao động vào Bộ luật Lao động.

Cụ thể, bổ sung ngày 24-11 dương lịch hằng năm là ngày nghỉ lễ dịp Ngày Văn hóa Việt Nam nhằm thể chế hóa nghị quyết 80 của Bộ Chính trị. Người lao động được nghỉ 1 ngày và áp dụng thực hiện ngay trong năm 2026.

Cùng với đó, bổ sung ngày 27-7 dương lịch hằng năm là Ngày Tổ quốc tri ân - Ngày Thương binh, liệt sĩ. Người lao động sẽ được nghỉ 1 ngày và sẽ áp dụng sau khi luật có hiệu lực vào 1-3-2027.

Trước đó, báo cáo giải trình trước Quốc hội, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Tiến Hải nhấn mạnh việc bổ sung ngày nghỉ lễ 27-7 nhằm tạo điều kiện để người lao động tham gia các hoạt động tri ân tiền nhân, tưởng nhớ các thế hệ đi trước và người có công với cách mạng.

Đây không chỉ là việc bổ sung một ngày nghỉ trong chế độ lao động, mà còn thể hiện sự kết nối giữa chính sách lao động với việc gìn giữ, phát huy truyền thống uống nước nhớ nguồn, đạo lý tri ân của dân tộc ta.

Một nội dung nữa là quy định mới về thông báo lịch nghỉ lễ, Tết. Theo đó hằng năm, căn cứ vào điều kiện thực tế, Thủ tướng Chính phủ quyết định cụ thể ngày nghỉ lễ, Tết.

Trước ngày 30-9 hằng năm, Bộ trưởng Bộ Nội vụ căn cứ quyết định của Thủ tướng Chính phủ thông báo lịch nghỉ lễ, Tết của năm sau.

Nhiều chính sách bảo hiểm xã hội mới

Cùng với bổ sung ngày nghỉ lễ, nhiều chính sách mới về bảo hiểm xã hội cũng được Quốc hội thông qua tại luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội (BHXH).

Trong đó luật mới đã bãi bỏ giới hạn 12 tháng đối với giấy ủy quyền nhận lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội.

Thay vào đó, luật mới quy định ủy quyền bằng văn bản cho người khác thực hiện bảo hiểm xã hội. Việc thực hiện ủy quyền theo quy định của pháp luật về dân sự.

Một nội dung khác, luật mới quy định trách nhiệm khi chậm nộp hoặc giải quyết hồ sơ hưởng chế độ.

Luật bổ sung nghĩa vụ nộp hồ sơ đúng thời hạn. Trường hợp nộp quá hạn, chủ thể có trách nhiệm nộp hồ sơ phải giải trình bằng văn bản và gửi cơ quan BHXH khi nộp.

Đáng chú ý, người sử dụng lao động nếu nộp hồ sơ giải quyết chế độ BHXH quá thời hạn quy định, gây thiệt hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của người thụ hưởng thì phải bồi thường theo quy định pháp luật, trừ trường hợp do lỗi của người thụ hưởng.

Trách nhiệm tương tự cũng được đặt ra đối với cơ quan BHXH. Theo đó, cơ quan bảo hiểm có trách nhiệm tiếp nhận hồ sơ đề nghị hưởng và giải quyết hưởng chế độ BHXH, tổ chức trả lương hưu, trợ cấp BHXH, bảo hiểm thất nghiệp đầy đủ, thuận tiện và đúng thời hạn.

Trường hợp giải quyết hưởng chế độ BHXH chậm so với thời hạn quy định mà gây thiệt hại đến quyền, lợi ích hợp pháp của người thụ hưởng thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật, trừ trường hợp do lỗi của người thụ hưởng chế độ bảo hiểm xã hội.

Luật mới cũng sửa đổi, bổ sung khoản 2 điều 68 của Luật Bảo hiểm xã hội 2024 về mức hưởng trợ cấp một lần khi nghỉ hưu.

Theo đó, luật mới quy định mức hưởng trợ cấp một lần cho mỗi năm đóng cao hơn quy định tại khoản 1 điều 68 bằng 0,5 lần của mức bình quân tiền lương làm căn cứ đóng BHXH quy định tại điều 72 của luật này cho mỗi năm đóng cao hơn đến tuổi nghỉ hưu theo quy định của pháp luật.

Trường hợp người lao động đã đủ điều kiện hưởng lương hưu theo quy định tại điều 64 và điều 65 của luật này mà tiếp tục đóng BHXH, mức trợ cấp sẽ bằng 2 lần của bình quân tiền lương làm căn cứ đóng BHXH quy định tại điều 72 của luật/mỗi năm đóng cao hơn số năm quy định tại khoản 1 điều 68, kể từ sau thời điểm đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định.

Khi tính mức hưởng trợ cấp một lần trong trường hợp có thời gian đóng BHXH trước và sau thời điểm đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định tại điều 64 và điều 65 của luật, thời gian đóng BHXH trước thời điểm đủ tuổi nghỉ hưu có tháng lẻ thì những tháng lẻ đó được chuyển sang giai đoạn đóng sau thời điểm đủ tuổi nghỉ hưu để tính mức hưởng trợ cấp một lần.

Luật quy định sổ BHXH được cấp bằng bản điện tử. Sổ BHXH bằng bản giấy được cấp khi người tham gia bảo hiểm xã hội yêu cầu và có giá trị pháp lý như bản điện tử.

Luật mới có hiệu lực từ ngày 1-3-2027. Với hồ sơ đã được cơ quan BHXH tiếp nhận nhưng chưa giải quyết trước thời điểm này, việc xử lý tiếp tục theo quy định trước đó, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác có lợi hơn cho người thụ hưởng.