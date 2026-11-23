Tết khai sắc từ những mong ước của gia đình

Hai vế của thông điệp "Thắp lửa xuân, khai sắc Tết" có ý nghĩa gắn bó, bổ trợ cho nhau. "Thắp lửa xuân" là khơi lên những mong ước tốt đẹp trong mỗi thành viên gia đình. "Khai sắc Tết" là khi những mong ước ấy trở thành hiện thực.

Cách đặt vấn đề này cũng là trọng tâm của chủ đề "Tết Trưởng Thành" năm 2027. Đó là mong muốn đền đáp công ơn của con cháu và kỳ vọng về một thế hệ sau ngày càng chín chắn của ông bà, cha mẹ. Người trẻ có thể dùng thành quả lao động để thể hiện lòng hiếu kính, chủ động chia sẻ trách nhiệm chăm lo gia đình. Còn với các bậc sinh thành, sự trưởng thành của con cháu chính là niềm vui và sự ghi nhận cho những năm tháng vun đắp.

Tết vì thế mang ý nghĩa lớn hơn một dịp sum họp, khi tình cảm gia đình được thể hiện qua những thay đổi và hành động cụ thể.

"Tết Trưởng Thành" đề cao sự trưởng thành và gắn kết giữa các thế hệ trong gia đình. - Ảnh: DNCC

Từ chủ đề đó, chiến dịch phát triển câu chuyện về Tết qua sự phối hợp của nhiều thương hiệu và các hoạt động truyền thông, với TVC là điểm chạm mở màn.

8 thương hiệu cùng khởi động chiến dịch Tết 2027

Đây là chiến dịch Tết đầu tiên có sự tham gia của 8 thương hiệu CHIN-SU, Nam Ngư, Omachi, Kokomi, Wake-Up 247, BUPNON, Chanté và Vinacafé. Đại diện cho nhiều ngành hàng thiết yếu, các thương hiệu cùng kết nối dưới thông điệp chung, mở rộng phạm vi tiếp cận chủ đề "Tết Trưởng Thành" đến người tiêu dùng.

TVC "Thắp lửa xuân, khai sắc Tết" ra mắt ngày 15/11/2026, mở màn chiến dịch Tết 2027. - Ảnh: DNCC

Việc kết hợp các thương hiệu trong cùng một chiến dịch tạo điều kiện đưa chủ đề truyền thông đến nhiều nhóm người tiêu dùng thông qua các ngành hàng và điểm tiếp xúc khác nhau. Thay vì phát triển những câu chuyện độc lập, hoạt động truyền thông được đặt trong một chủ đề chung, lấy những mong ước và mối quan hệ gia đình làm nội dung kết nối.

Chiến dịch bắt đầu bằng TVC ra mắt ngày 15-11-2026, phát sóng trên truyền hình và các nền tảng số. Nội dung khai thác mong ước của các thành viên trong gia đình, qua đó truyền tải mối liên hệ giữa hai vế "Thắp lửa xuân" và "Khai sắc Tết". Đây cũng là hoạt động mở đầu, giới thiệu chủ đề truyền thông của mùa Tết 2027 đến công chúng.

"Thắp lửa xuân, khai sắc Tết" với sự phối hợp của 8 thương hiệu hàng tiêu dùng thiết yếu. - Ảnh: DNCC

Sau hoạt động mở màn, chiến dịch sẽ tiếp tục được triển khai thông qua các hoạt động truyền thông, sự kiện và tương tác với người tiêu dùng. Các hình thức này dự kiến duy trì sự hiện diện của chủ đề trong giai đoạn chuẩn bị đón Tết, đồng thời tạo thêm cơ hội để người tiêu dùng tham gia vào các hoạt động liên quan.