Chuỗi siêu thị WinMart tổ chức nhiều chương trình ưu đãi tri ân khách hàng nhân tháng sinh nhật. - Ảnh: T.L

Mới đây, WinMart/WinMart+ giới thiệu phiên bản mới của chương trình Hội viên WinX với thông điệp "Tiết kiệm hơn, sống tốt hơn". Bên cạnh các quyền lợi mua sắm, WinX hướng đến vai trò nền tảng kết nối người tiêu dùng, nhà bán lẻ và thương hiệu, qua đó sự thấu hiểu hành vi mua sắm được chuyển hóa thành giá trị cho các bên.

"Tiết kiệm hơn, sống tốt hơn" từ nhu cầu thiết yếu

Chi tiêu cho thực phẩm, sữa và các mặt hàng thiết yếu chiếm phần đáng kể trong ngân sách gia đình.

Thay vì chờ đến các đợt giảm giá ngắn hạn, nhiều người tiêu dùng hiện chủ động tận dụng tích điểm, voucher và ưu đãi thành viên để tối ưu từng khoản chi.

Chương trình hội viên vì thế dần trở thành một "trợ lý mua sắm", giúp người mua tiết kiệm ngay từ những giỏ hàng thiết yếu có tần suất mua sắm thường xuyên.

Nắm bắt nhu cầu này, WinCommerce (thành viên Tập đoàn Masan) triển khai phiên bản mới của chương trình Hội viên WinX trên toàn hệ thống WinMart, WinMart+ và WiN. Chương trình bổ sung các quyền lợi như Giá Đặc Quyền Hội Viên, với mức ưu đãi lên đến 20% cho hơn 500 mặt hàng thiết yếu.

Đối với nhóm thực phẩm tươi sống, khách hàng mua thịt mát MEATDeli và rau củ quả WinEco từ hai lần mỗi tuần trở lên được tích điểm 20%.

Ngoài ra, hệ thống WinMart tổ chức các Lễ hội Mua sắm định kỳ hai tuần một lần, kết hợp ưu đãi, điểm thưởng và quà tặng từ các thương hiệu đối tác.

Mục tiêu của chương trình là giúp mỗi lần mua sắm trở thành một cơ hội để tiết kiệm và tích lũy quyền lợi. Những khoản tiết kiệm nhỏ mỗi ngày, khi cộng dồn theo thời gian, có thể trở thành một khoản đáng kể để các gia đình chăm lo cho người thân, tận hưởng cuộc sống.

Nhiều chương trình ưu đãi diễn ra trong tháng sinh nhật WinMart. - Ảnh: T.L

Kết nối người mua, nhà bán lẻ và thương hiệu

Điểm mới trong cách tiếp cận của WinX là mở rộng vai trò từ chương trình khách hàng thân thiết sang nền tảng kết nối người tiêu dùng, nhà bán lẻ và các thương hiệu.

Với người mua, dữ liệu về thói quen và tần suất mua sắm là cơ sở để doanh nghiệp thiết kế các chương trình ưu đãi phù hợp hơn với nhu cầu của từng nhóm khách hàng.

Thay vì nhận cùng một chương trình khuyến mãi đại trà, mỗi khách hàng có thể nhận được những quyền lợi phù hợp hơn với nhu cầu và thói quen mua sắm của gia đình mình.

Với WinMart/WinMart+, dữ liệu hội viên cung cấp thêm thông tin về nhu cầu mua sắm theo nhóm khách hàng, ngành hàng và khu vực. Qua đó, nhà bán lẻ có thể điều chỉnh danh mục hàng hóa, chương trình khuyến mãi và hoạt động kinh doanh tại từng điểm bán. Theo WinCommerce, chương trình WinX hiện có 15 triệu khách hàng tham gia.

Với các thương hiệu đối tác, dữ liệu từ chương trình được chuyển hóa thành sự thấu hiểu về người mua thực tế tại điểm bán. Thay vì chỉ dựa vào các ước lượng chung về thị trường, thương hiệu có thể thiết kế chương trình tiếp thị và ưu đãi phù hợp hơn với từng nhóm người tiêu dùng.

Khách hàng mua sắm tại siêu thị WinMart. - Ảnh: T.L

Vòng tròn giá trị cộng hưởng

Khi ba mắt xích được kết nối, giá trị tạo ra mang tính cộng hưởng: người tiêu dùng nhận được ưu đãi phù hợp hơn, thương hiệu tiếp cận đúng khách hàng, nhà bán lẻ gia tăng hiệu quả vận hành và tăng trưởng.

Nền tảng để WinX vận hành mô hình này là mạng lưới bán lẻ phủ rộng. Tính đến hết quý III-2026, doanh nghiệp vận hành 5.486 siêu thị và cửa hàng WinMart, WinMart+ và WiN trên toàn quốc. Trong 9 tháng đầu năm, hệ thống mở mới ròng 894 điểm bán.

Doanh thu trên cùng cửa hàng (LFL) trong quý III tăng 7% so với cùng kỳ. Đây là một trong những chỉ số phản ánh hoạt động kinh doanh tại các điểm bán hiện hữu. Với mạng lưới rộng và tần suất mua sắm thường xuyên ở nhóm hàng thiết yếu, hệ thống có điều kiện thu thập dữ liệu về hành vi tiêu dùng trên quy mô lớn.

WinX phiên bản mới được giới thiệu trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 12 năm của WinMart với chủ đề "12 năm đồng hành - Triệu quà tri ân". Các hoạt động trong dịp này gồm chương trình ưu đãi, trải nghiệm tại siêu thị và quà tặng dành cho khách hàng.

Việc mở rộng chương trình hội viên cho thấy các nhà bán lẻ đang khuyến khích thói quen tiêu dùng hiện đại, ưu tiên hàng hóa từ các thương hiệu uy tín, có nguồn gốc rõ ràng, giá cả hợp lý. Đồng thời nâng cao trải nghiệm mua sắm và gia tăng quyền lợi cho khách hàng trong quá trình gắn bó lâu dài.