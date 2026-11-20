Quy mô vận hành lớn của Masan mang lại nguồn cung ổn định cho các ngành công nghiệp công nghệ cao trên toàn thế giới. - Ảnh: DNCC

Giá APT tăng trở lại sau hơn một tháng đi ngang

Thị trường vonfram ghi nhận diễn biến tích cực trong tháng 11-2026 khi giá APT phục hồi sau giai đoạn điều chỉnh và đi ngang từ đầu tháng 10.

Theo dữ liệu của Argus Metals, ngày 17-11, giá tham chiếu APT tại Rotterdam đạt 2.775 USD/mtu, tăng 4,72% so với kỳ cập nhật trước. Biên độ giá được ghi nhận ở mức 2.600-2.950 USD/mtu, trong đó mức cao nhất tiến gần ngưỡng 3.000 USD/mtu.

Trước đó, giá tham chiếu APT giảm từ khoảng 3.000 USD/mtu vào đầu tháng 10 xuống 2.650 USD/mtu và duy trì quanh mức này trong nhiều tuần. Diễn biến mới cho thấy thị trường đang có dấu hiệu phục hồi sau nhịp điều chỉnh.

APT (ammonium paratungstate) là nguyên liệu quan trọng trong chuỗi sản xuất vonfram, được sử dụng để chế biến các vật liệu phục vụ ngành ô tô, hàng không vũ trụ, bán dẫn và nhiều lĩnh vực công nghiệp khác. Do đó, biến động giá APT có ảnh hưởng đến doanh thu và hiệu quả kinh doanh của các doanh nghiệp khai thác, chế biến vonfram.

Với Masan High-Tech Materials, giá vonfram tăng mạnh là một trong những yếu tố góp phần cải thiện kết quả kinh doanh năm 2026. Trong 9 tháng đầu năm, MSR ghi nhận doanh thu 25.687 tỉ đồng và lợi nhuận sau thuế trước lợi ích cổ đông thiểu số đạt 4.350 tỉ đồng, lần lượt vượt 27% và 74% so với mục tiêu theo kịch bản cao trong kế hoạch cả năm.

Giá APT phục hồi trong tháng 11 là diễn biến đáng chú ý đối với doanh nghiệp, nhất là khi MSR đang chuẩn bị mở rộng sản xuất để đáp ứng nhu cầu khách hàng trong năm tới.

Đơn hàng năm 2027 gần kín, MSR chuẩn bị nâng sản lượng

Theo chia sẻ của ban điều hành tại buổi gặp gỡ nhà đầu tư quý 3-2026, lượng đơn hàng của MSR trong năm 2027 gần như đã kín. Để đáp ứng nhu cầu, doanh nghiệp dự kiến nâng sản lượng vonfram từ khoảng 6.000 tấn năm 2026 lên gần 8.000 tấn năm 2027, đồng thời mở rộng năng lực chế biến tại Thái Nguyên.

Song song với kế hoạch tăng sản lượng, MSR tiếp tục phát triển nguồn cung nguyên liệu từ mỏ Núi Pháo và khoảng 30 đối tác quốc tế. Việc kết hợp nguồn nguyên liệu tự khai thác với nguồn thu mua bên ngoài giúp doanh nghiệp chủ động hơn trong hoạt động sản xuất và khai thác công suất chế biến.

Theo ban điều hành, việc gia tăng tỉ trọng nguyên liệu từ Núi Pháo còn có thể cải thiện biên lợi nhuận, nhờ hiệu quả kinh doanh từ nguồn nguyên liệu tự khai thác tốt hơn so với nguyên liệu thu mua bên ngoài.

Trong bối cảnh giá APT có dấu hiệu phục hồi, việc gia tăng sản lượng và bảo đảm nguồn nguyên liệu được kỳ vọng sẽ tạo thêm động lực cho kết quả kinh doanh của doanh nghiệp trong năm 2027.

Bên cạnh kế hoạch gia tăng sản lượng, trước đó, MSR cũng mở rộng hợp tác với các đối tác quốc tế như Elmet Group (Mỹ), Sojitz (Nhật Bản) nhằm phát triển thị trường tiêu thụ và củng cố hoạt động kinh doanh dài hạn.

Năng lực tích hợp toàn diện từ khai thác đến chế biến vật liệu của MSR - một lợi thế hiếm có trong ngành khoáng sản toàn cầu. - Ảnh: DNCC

Thêm yếu tố hỗ trợ triển vọng kinh doanh năm 2027

Giá vonfram vẫn có thể tiếp tục biến động theo diễn biến cung cầu trên thị trường quốc tế. Tuy nhiên, việc giá APT tăng trở lại trong tháng 11 là một tín hiệu đáng chú ý sau giai đoạn điều chỉnh trước đó.

Đối với MSR, triển vọng năm 2027 không chỉ phụ thuộc vào giá bán mà còn gắn với kế hoạch nâng sản lượng, khả năng bảo đảm nguồn nguyên liệu và phát triển các hợp đồng thương mại quốc tế.

Theo ban điều hành, ngay cả trong những kịch bản giá APT thấp hơn mặt bằng quý 3-2026, doanh nghiệp vẫn kỳ vọng duy trì kết quả kinh doanh tích cực nhờ sản lượng gia tăng.

Với lượng đơn hàng năm 2027 gần kín, kế hoạch mở rộng sản xuất và hợp tác ngày càng sâu rộng tại các thị trường quốc tế, MSR đang có thêm cơ sở để hướng tới tăng trưởng trong năm tới. Nếu đà phục hồi của giá APT được duy trì, đây có thể là yếu tố hỗ trợ bổ sung cho triển vọng kinh doanh của doanh nghiệp.