Elmet và Sojitz nhìn thấy cơ hội gì ở MSR?

MSR - Một cơ sở sản xuất hàng đầu thế giới được vận hành tại Việt Nam, cung cấp các khoáng sản trọng yếu cho toàn cầu - Ảnh: DNCC

Từ khách hàng đến cổ đông chiến lược

Trong kinh doanh quốc tế, việc trở thành nhà cung cấp cho một tập đoàn lớn đã đòi hỏi doanh nghiệp đáp ứng nhiều tiêu chuẩn về chất lượng, giá thành và tiến độ. Khi khách hàng tiến thêm một bước, trở thành cổ đông, mối quan hệ hợp tác có thể mở rộng từ giao dịch thương mại sang lợi ích đầu tư dài hạn.

Câu chuyện này đang diễn ra tại Masan High-Tech Materials (MSR), doanh nghiệp vật liệu công nghệ cao thuộc Masan Group.

Ngày 1-10, Elmet, đối tác Mỹ đã hợp tác với MSR hơn 12 năm, chính thức trở thành cổ đông của doanh nghiệp. Hơn một tháng sau, ngày 9-11, Masan Group và Sojitz, tập đoàn thương mại Nhật Bản có lịch sử hơn 160 năm, công bố ký biên bản ghi nhớ hợp tác (MOU).

Theo nội dung công bố, Sojitz dự kiến mua 5% cổ phần MSR với mức giá không thấp hơn giá đầu tư của Elmet. Các bên đặt mục tiêu hoàn tất thỏa thuận chính thức trước cuối năm 2026, sau khi đáp ứng các thủ tục cần thiết.

Điểm chung giữa hai đối tác là họ đều có cơ sở để đánh giá năng lực thực tế của MSR. Elmet đã là khách hàng lâu năm, trong khi các khách hàng Nhật Bản của Sojitz đã đánh giá và công nhận năng lực cung ứng của doanh nghiệp.

Từ quan hệ mua bán sản phẩm đến kế hoạch đầu tư dài hạn, đây là bước phát triển đáng chú ý trong cách các đối tác quốc tế hợp tác với một doanh nghiệp Việt Nam.

Năng lực cung ứng vonfram là yếu tố cạnh tranh

Vonfram có thể không phải là cái tên quen thuộc với nhiều người, nhưng đây là vật liệu được sử dụng trong nhiều ngành công nghiệp quan trọng, từ ô tô, hàng không vũ trụ đến sản xuất chip bán dẫn và hạ tầng trí tuệ nhân tạo (AI).

Đối với những ngành này, doanh nghiệp không chỉ quan tâm đến giá nguyên liệu mà còn cần nguồn cung ổn định, chất lượng đồng nhất và khả năng đáp ứng các tiêu chuẩn kỹ thuật khắt khe.

Để được lựa chọn làm nhà cung cấp, một doanh nghiệp có thể phải trải qua quá trình đánh giá kéo dài nhiều năm. Một khi đã đáp ứng được các yêu cầu này, quan hệ hợp tác thường có điều kiện để phát triển lâu dài hơn.

Đây là lợi thế mà MSR đã xây dựng trong nhiều năm. Tại Việt Nam, MSR vận hành mỏ đa kim Núi Pháo và nhà máy chế biến, tinh luyện vonfram tại Thái Nguyên. Mô hình này cho phép doanh nghiệp tham gia nhiều công đoạn, từ khai thác khoáng sản đến chế biến sâu, thay vì chỉ cung cấp nguyên liệu thô.

Hơn một thập kỷ qua, Masan đã vận hành một chuỗi giá trị tích hợp từ khai thác đến chế biến sâu - Ảnh: DNCC

Theo thông tin doanh nghiệp công bố, MSR thuộc nhóm nhà sản xuất vonfram được khách hàng tại Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc và châu Âu công nhận đáp ứng các tiêu chuẩn cung ứng.

Trong bối cảnh các doanh nghiệp quốc tế đang tìm kiếm thêm nguồn cung và giảm sự phụ thuộc vào một số thị trường, năng lực này càng trở nên đáng chú ý. Hợp tác với Sojitz được kỳ vọng sẽ giúp MSR mở rộng hoạt động tại Nhật Bản, đưa sản phẩm vonfram đến các khách hàng trong lĩnh vực bán dẫn, AI, hàng không vũ trụ, năng lượng, ô tô và nhiều ngành công nghiệp khác.

Như vậy, sự tham gia của Elmet và kế hoạch đầu tư của Sojitz không chỉ liên quan đến sở hữu cổ phần. Các mối quan hệ này còn gắn với hoạt động kinh doanh thực tế và cơ hội mở rộng thị trường của MSR trong dài hạn.

Từ hợp tác quốc tế đến giá trị dài hạn cho Masan

Bên cạnh việc mở rộng quan hệ với các đối tác quốc tế, hoạt động kinh doanh của MSR cũng là yếu tố cần được theo dõi để đánh giá triển vọng doanh nghiệp.

Theo số liệu được công bố, trong 9 tháng đầu năm 2026, MSR đạt doanh thu thuần 25.687 tỉ đồng và lợi nhuận sau thuế trước lợi ích cổ đông thiểu số 4.350 tỉ đồng, tương đương khoảng 170% mức cao nhất trong kế hoạch lợi nhuận cả năm.

Cùng với kết quả kinh doanh, doanh nghiệp đã chi trả cổ tức tiền mặt 1.000 đồng/cổ phiếu trong tháng 9 và được cổ đông thông qua đợt tạm ứng tiếp theo ở mức 5.000 đồng/cổ phiếu. Tổng mức cổ tức tiền mặt năm 2026 theo hai đợt là 6.000 đồng/cổ phiếu, tương đương khoảng 6.600 tỉ đồng.

Đối với Masan Group, việc phát triển MSR có ý nghĩa trong chiến lược mở rộng hoạt động sang lĩnh vực vật liệu công nghệ cao, bên cạnh các mảng tiêu dùng và bán lẻ. Sự tham gia của Elmet và kế hoạch đầu tư của Sojitz có thể giúp doanh nghiệp tăng cường quan hệ với khách hàng quốc tế, đồng thời mở thêm cơ hội phát triển thị trường.

MSR được khách hàng tại Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc và châu Âu tin tưởng - Ảnh: DNCC

Theo định hướng được công bố, Masan tiếp tục duy trì quyền kiểm soát tại MSR. Doanh nghiệp cũng đặt mục tiêu nộp hồ sơ niêm yết cổ phiếu trên Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM (HOSE) trong năm 2027.

Từ Elmet của Mỹ đến Sojitz của Nhật Bản, việc các đối tác quốc tế lựa chọn đầu tư và hợp tác dài hạn với MSR không chỉ mở ra cơ hội kinh doanh mới, mà còn cho thấy giá trị của những lợi thế cạnh tranh được doanh nghiệp Việt xây dựng qua nhiều năm.