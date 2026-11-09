Masan và Sojitz ký MOU, hướng tới đầu tư 5% cổ phần MSR

Masan và Sojitz ký MOU, hướng tới việc Sojitz trở thành cổ đông chiến lược và củng cố vị thế của MSR tại Nhật Bản. Ảnh: DNCC

Ngày 9-11, Công ty cổ phần Tập đoàn Masan (HOSE: MSN) và Tập đoàn Sojitz (TSE Prime: 2768) vừa ký biên bản ghi nhớ (MOU), mở ra kế hoạch hợp tác đầu tư và thương mại giữa hai bên.

Theo MOU, Sojitz dự kiến mua 5% cổ phần MSR từ Công ty TNHH Masan Horizon, công ty con do Masan Group sở hữu 100% vốn. Giá giao dịch không thấp hơn mức giá Elmet đã đầu tư vào MSR trong giao dịch hoàn tất ngày 1-10-2026.

Bên cạnh khoản đầu tư, Sojitz sẽ ký các thỏa thuận thương mại dài hạn để phân phối sản phẩm vonfram và florit của MSR tại Nhật Bản. Các bên đặt mục tiêu ký kết thỏa thuận chính thức trước cuối năm 2026, sau khi hoàn tất thẩm định và các thủ tục phê duyệt cần thiết.

Đây là bước thứ hai trong chương trình mở rộng cơ cấu cổ đông MSR, nhằm thu hút nhà đầu tư dài hạn và chuẩn bị cho kế hoạch niêm yết HOSE năm 2027. Masan Group tiếp tục nắm quyền kiểm soát MSR.

Mở rộng thị trường Nhật Bản

Theo thỏa thuận, Sojitz sẽ phát triển thị trường cho các sản phẩm vonfram của MSR tại Nhật Bản, tập trung vào khách hàng trong các lĩnh vực bán dẫn, hạ tầng trí tuệ nhân tạo (AI), hàng không vũ trụ, năng lượng, ô tô, hợp kim cứng và hóa chất.

Việc hợp tác với Sojitz được kỳ vọng giúp MSR mở rộng thị trường tiêu thụ, bổ sung cho quan hệ hợp tác với Elmet tại Mỹ. Các thỏa thuận cung ứng và phân phối dài hạn cũng có thể giúp doanh nghiệp cải thiện khả năng dự báo doanh thu.

Sojitz dự kiến mua 5% cổ phần MSR từ Masan Group với mức giá không thấp hơn giá đầu tư của Elmet vào MSR. Ảnh: DNCC

MSR hiện là một trong số ít nhà sản xuất vonfram được khách hàng tại Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc và châu Âu công nhận đáp ứng các tiêu chuẩn cung ứng. Năng lực này được xây dựng từ quan hệ khách hàng lâu dài, nguồn tài nguyên tại mỏ Núi Pháo và nhà máy tinh luyện ở Thái Nguyên.

Nhà máy của MSR chế biến tinh quặng từ mỏ Núi Pháo, đồng thời sử dụng nguyên liệu từ các nhà cung cấp bên ngoài. Các sản phẩm vonfram và florit của doanh nghiệp phục vụ nhiều ngành công nghiệp, từ sản xuất vonfram hexaflorua (WF₆) dùng trong chế tạo chip logic, chip nhớ tiên tiến, vật liệu bia phún xạ đến hợp kim cứng phục vụ gia công cơ khí chính xác.

Để trở thành nhà cung cấp cho các ngành công nghiệp công nghệ cao, doanh nghiệp phải trải qua quá trình đánh giá và đáp ứng các tiêu chuẩn kỹ thuật khắt khe, thường kéo dài nhiều năm. Đây là một trong những yếu tố tạo lợi thế cho MSR trong việc duy trì quan hệ với khách hàng và thu hút các đối tác đầu tư.

Elmet đã hợp tác với MSR hơn 12 năm trước khi trở thành cổ đông vào tháng 10-2026. Tiếp nối đối tác Mỹ, Sojitz đạt thỏa thuận về nguyên tắc đầu tư vào MSR sau khi các khách hàng Nhật Bản của tập đoàn này đánh giá năng lực cung ứng của doanh nghiệp Việt Nam.

Hướng tới niêm yết trên HOSE năm 2027

Chương trình mở rộng cơ cấu cổ đông MSR được Hội đồng quản trị Masan Group phê duyệt ngày 24-9-2026. Theo doanh nghiệp, chương trình nhằm củng cố quan hệ hợp tác thương mại dài hạn với khách hàng, đồng thời thu hút các nhà đầu tư tổ chức có định hướng gắn bó lâu dài.

MSR đặt mục tiêu nộp hồ sơ niêm yết trên Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM (HOSE) trong năm 2027. Các giao dịch trong chương trình được đàm phán trực tiếp với nhà đầu tư chiến lược và nhà đầu tư tổ chức đáp ứng tiêu chí lựa chọn. Masan Group sẽ tiếp tục nắm quyền kiểm soát tại MSR.

Quy mô vận hành lớn của Masan mang lại nguồn cung ổn định cho các ngành công nghiệp công nghệ cao trên toàn thế giới. Ảnh: DNCC

Trong 9 tháng đầu năm 2026, MSR ghi nhận doanh thu thuần 25.687 tỉ đồng và lợi nhuận sau thuế trước lợi ích cổ đông thiểu số (NPAT Pre-MI) đạt 4.350 tỉ đồng, tương đương khoảng 170% mức cao nhất trong kế hoạch lợi nhuận cả năm của doanh nghiệp.

Sau khi chi trả tạm ứng cổ tức tiền mặt 1.000 đồng/cổ phiếu vào tháng 9-2026, cổ đông MSR tiếp tục thông qua đợt tạm ứng thứ hai với mức 5.000 đồng/cổ phiếu ngày 19-10-2026.

Theo doanh nghiệp, tổng cổ tức tiền mặt năm 2026 dự kiến đạt 6.000 đồng/cổ phiếu, tương đương khoảng 6.600 tỉ đồng. Từ năm tài chính 2027, MSR dự kiến chi trả cổ tức tiền mặt hằng năm tối thiểu bằng 50% lợi nhuận sau thuế hợp nhất. Chính sách này sẽ được trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2027 xem xét thông qua.