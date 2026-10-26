Lãi lớn sau 9 tháng, động lực nào cho Masan tăng trưởng tiếp?

WinMart cung ứng hàng hóa đa dạng, giá cả ổn định - Ảnh: DNCC

Lợi nhuận vượt kế hoạch, nguồn lực tài chính được củng cố

Theo kết quả kinh doanh vừa công bố, doanh thu thuần hợp nhất của Masan trong quý 3-2026 đạt 36.981 tỉ đồng, tăng 74,7% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế trước lợi ích cổ đông thiểu số đạt 4.552 tỉ đồng, gấp 2,4 lần cùng kỳ năm trước.

Lũy kế 9 tháng, doanh thu thuần đạt 89.118 tỉ đồng, tăng 52,7%. Lợi nhuận sau thuế trước lợi ích cổ đông thiểu số đạt 10.325 tỉ đồng, gấp 2,3 lần cùng kỳ, cao hơn khoảng 1,5 lần kết quả cả năm 2025 và vượt mục tiêu cơ sở đã điều chỉnh là 10.000 tỉ đồng cho năm 2026.

Tình hình tài chính cũng ghi nhận chuyển biến tích cực. Tỉ lệ nợ vay ròng/EBITDA giảm từ 2,7 lần vào cuối năm 2025 xuống 2 lần cuối quý 3-2026. Dòng tiền tự do trong 12 tháng gần nhất đạt 10.794 tỉ đồng, tăng 16% so với cuối năm 2025.

Kết quả kinh doanh của tập đoàn đến từ nhiều mảng hoạt động, trong đó tiêu dùng - bán lẻ tiếp tục mở rộng quy mô, còn vật liệu chiến lược phát huy năng lực chế biến cùng điều kiện thị trường thuận lợi để gia tăng lợi nhuận.

Tiêu dùng - bán lẻ mở rộng mạng lưới

Hệ điều hành Tiêu dùng (cOS) của Masan, kết nối hoạt động bán lẻ, các thương hiệu tiêu dùng và dữ liệu kinh doanh, ghi nhận doanh thu quý 3 đạt 22.656 tỉ đồng, tăng 18,7%. Lợi nhuận sau thuế trước lợi ích cổ đông thiểu số đạt 3.640 tỉ đồng, tăng 18,1% so với cùng kỳ.

Ở lĩnh vực bán lẻ, WinCommerce (WCM) ghi nhận doanh thu quý 3 tăng 21,2%. Lợi nhuận sau thuế trước lợi ích cổ đông thiểu số đạt 325 tỉ đồng, tăng 86%. Biên lợi nhuận ròng đạt 2,5%, so với 1,2% trong quý 2.

Trong 9 tháng, WCM mở mới thuần 894 cửa hàng, nâng tổng mạng lưới lên 5.486 điểm bán. Khu vực nông thôn tiếp tục là địa bàn mở rộng trọng điểm. Theo doanh nghiệp, các cửa hàng tại khu vực này có biên EBITDA cao nhất hệ thống và thời gian hoàn vốn dưới 3 năm.

Bên cạnh mở rộng mạng lưới, doanh thu tại các cửa hàng hiện hữu cũng tăng trong quý 3 và 9 tháng đầu năm. Kết quả này cho thấy tăng trưởng của WCM không chỉ đến từ số lượng điểm bán mới mà còn từ hoạt động kinh doanh tại hệ thống hiện hữu. Doanh nghiệp cho biết khả năng sinh lời và quản lý dòng tiền cải thiện đang hỗ trợ kế hoạch mở rộng mạng lưới mà không cần huy động vốn bên ngoài.

Ở mảng hàng tiêu dùng, Masan Consumer (HOSE: MCH) ghi nhận doanh thu quý 3 tăng 16,3%, mức tăng cao nhất trong ba năm. Lũy kế 9 tháng, doanh thu tăng 14,6%, tiến gần mức cao trong kế hoạch tăng trưởng cả năm.

Các sản phẩm Nam Ngư tăng trưởng 2 chữ số - Ảnh: DNCC

Động lực tăng trưởng của MCH đến từ các ngành hàng chủ lực và nhóm sản phẩm có giá trị cao hơn. Ngành hàng thực phẩm tiện lợi tăng trưởng 19,3%, trong đó danh mục cao cấp tăng gần 30%. Thị phần theo giá trị của ngành hàng này được doanh nghiệp ước tính tăng khoảng 2 điểm phần trăm từ đầu năm.

Với thương hiệu Nam Ngư, sản lượng tăng ở mức hai chữ số cao, trong khi thị phần phục hồi lên khoảng 66–67%, gần bằng mức trước năm 2025. CHIN-SU tiếp tục hướng đến mục tiêu tăng trưởng khoảng 15% trong năm 2026.

Ở ngành hàng thịt, Masan MEATLife (UPCOM: MML) tiếp tục phát triển các sản phẩm có thương hiệu và giá trị gia tăng. Doanh thu thịt chế biến quý 3 tăng khoảng 34%, chiếm khoảng 40% tổng doanh thu, với biên lợi nhuận gộp cao gấp khoảng hai lần thịt tươi.

Sau 9 tháng, lợi nhuận sau thuế trước lợi ích cổ đông thiểu số của MML đạt 436 tỉ đồng, vượt mức cao nhất trong kế hoạch lợi nhuận cả năm là 300 tỉ đồng.

Những kết quả này cho thấy hướng phát triển của mảng tiêu dùng – bán lẻ: mở rộng mạng lưới có lợi nhuận, đưa nhiều sản phẩm phù hợp hơn đến người tiêu dùng và gia tăng giá trị từ các thương hiệu hiện có.

Vật liệu chiến lược đóng góp vào lợi nhuận và dòng tiền

Bên cạnh tiêu dùng - bán lẻ, Masan High-Tech Materials (UPCoM: MSR) đóng góp đáng kể vào kết quả kinh doanh của tập đoàn.

Trong quý 3-2026, MSR ghi nhận doanh thu 14.557 tỉ đồng, gấp 7,1 lần cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế trước lợi ích cổ đông thiểu số đạt 2.148 tỉ đồng, tăng 29% so với quí trước, trong khi cùng kỳ năm 2025 chỉ đạt 5 tỉ đồng.

Masan High-Tech Materials đóng góp 21% nguồn cung vonfram toàn cầu ngoài Trung Quốc. - Ảnh: DNCC

Kết quả kinh doanh được hỗ trợ bởi giá vonfram tăng và hiệu quả vận hành cải thiện. Giá APT bình quân trong quý 3 đạt 3.129 USD/mtu, cao gần sáu lần cùng kỳ. Sản lượng vonfram chứa trong các sản phẩm đầu ra tăng 55%, trong khi chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp giảm khoảng 35%.

Về chính sách cổ tức, sau khi chi trả 1.000 đồng/cổ phiếu vào tháng 9-2026, cổ đông MSR ngày 19-10 đã thông qua đợt tạm ứng cổ tức thứ hai ở mức 5.000 đồng/cổ phiếu. Theo kế hoạch được công bố, tổng cổ tức tiền mặt năm 2026 dự kiến đạt 6.000 đồng/cổ phiếu, tương đương khoảng 6.600 tỉ đồng. Từ năm 2027, MSR định hướng chi trả cổ tức hằng năm tối thiểu 50% lợi nhuận sau thuế.

MSR cũng mở rộng hợp tác với đối tác quốc tế. Ngày 1-10, Elmet Group, doanh nghiệp Mỹ đã có quan hệ khách hàng với MSR hơn 12 năm, hoàn tất giao dịch đầu tư và trở thành cổ đông chiến lược đầu tiên trong chương trình thu hút đối tác dài hạn của doanh nghiệp.

Đối với Masan, cổ tức từ các công ty thành viên cùng nguồn thu từ Chương trình Cổ đông Chiến lược của MSR được kỳ vọng bổ sung nguồn lực tài chính, hỗ trợ giảm nợ vay tại công ty mẹ.

Sau giai đoạn đầu tư và mở rộng, Masan đang chuyển trọng tâm sang nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, thu hút cổ đông chiến lược dài hạn tại MCH và MSR, đơn giản hóa cơ cấu sở hữu và hướng tới hoàn trả vốn cho cổ đông MSN trong trung hạn.

Trong giai đoạn tới, ba động lực được kỳ vọng tiếp tục hỗ trợ tăng trưởng của Masan là mở rộng bán lẻ có lợi nhuận, phát triển các thương hiệu tiêu dùng có giá trị cao và gia tăng đóng góp từ vật liệu chiến lược. Cùng với khả năng tạo dòng tiền được cải thiện, đây là nền tảng để doanh nghiệp tiếp tục tăng trưởng và củng cố năng lực tài chính.