MSR lãi 4.350 tỉ đồng sau 9 tháng, dự kiến cổ tức 6.000 đồng/cổ phiếu

Hơn một thập kỷ qua, Masan đã vận hành một chuỗi giá trị tích hợp từ khai thác đến chế biến sâu. - Ảnh: DNCC

Lợi nhuận 9 tháng vượt kế hoạch năm

Theo kết quả kinh doanh được công bố, MSR ghi nhận doanh thu thuần quý 3-2026 đạt 14.557 tỉ đồng, gấp hơn 7 lần cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế trước lợi ích cổ đông thiểu số đạt 2.148 tỉ đồng, tăng 29% so với quý trước.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, doanh thu đạt 25.687 tỉ đồng, gấp khoảng 5 lần cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế trước lợi ích cổ đông thiểu số đạt 4.350 tỉ đồng, so với mức lỗ 211 tỉ đồng cùng kỳ năm trước. Kết quả này cao hơn 74% so với mức lợi nhuận cao nhất trong kế hoạch năm 2026 ban đầu; doanh thu cũng vượt 27% kịch bản cao của cả năm.

Một trong những yếu tố hỗ trợ kết quả kinh doanh là giá vonfram quốc tế duy trì ở mức cao. Trong quý 3, chỉ số giá APT High do Fastmarkets công bố đạt bình quân 3.129 USD/mtu, gần gấp 6 lần cùng kỳ năm trước. Diễn biến này phản ánh nguồn cung vonfram trung gian bên ngoài Trung Quốc còn hạn chế, trong khi nhu cầu bảo đảm nguồn nguyên liệu dài hạn của các khách hàng công nghiệp gia tăng.

Bên cạnh yếu tố giá, MSR cũng tăng sản lượng. Trong quý 3, lượng vonfram bán ra tăng 73% so với cùng kỳ. Sản lượng vonfram chứa trong các sản phẩm đầu ra tại nhà máy chế biến tăng 55%, đạt 1.786 tấn, đồng thời tăng 25% so với quý trước.

Lượng tinh quặng vonfram thu mua từ bên ngoài tăng 78% so với cùng kỳ, giúp doanh nghiệp tận dụng tốt hơn công suất chế biến. Nhờ đó, MSR có thể gia tăng sản lượng từ cả nguồn nguyên liệu tại Núi Pháo và các nhà cung cấp quốc tế, thay vì chỉ phụ thuộc vào hoạt động khai thác tại mỏ.

Một cơ sở sản xuất của MSR tại Việt Nam, cung cấp khoáng sản cho thị trường toàn cầu - Ảnh: DNCC

Theo doanh nghiệp, việc mở rộng nguồn cung nguyên liệu, nâng cao hiệu suất nhà máy và kiểm soát chi phí là những yếu tố quan trọng để củng cố hiệu quả hoạt động trong dài hạn. Tuy nhiên, kết quả kinh doanh vẫn chịu ảnh hưởng từ biến động giá vonfram, nguồn nguyên liệu và nhu cầu thị trường quốc tế.

Mở rộng hợp tác quốc tế, gia tăng giá trị cho cổ đông

Vonfram là vật liệu quan trọng trong nhiều lĩnh vực như điện tử, ô tô, hàng không, quốc phòng và sản xuất công nghiệp công nghệ cao. Khi nguồn cung toàn cầu tập trung lớn tại Trung Quốc, việc đa dạng hóa nhà cung cấp và bảo đảm nguồn nguyên liệu ổn định đang trở thành ưu tiên của nhiều doanh nghiệp quốc tế.

Đây là cơ hội để MSR phát huy lợi thế từ tổ hợp khai thác và chế biến tại Thái Nguyên. Theo thông tin doanh nghiệp, MSR là nhà sản xuất các sản phẩm vonfram trung gian và chế biến sâu lớn nhất thế giới bên ngoài Trung Quốc.

Ngày 1-10-2026, Elmet Group, doanh nghiệp Mỹ hoạt động trong lĩnh vực vật liệu vonfram, hoàn tất mua 4,99% cổ phần MSR với giá trị 124,75 triệu USD. Giao dịch tương ứng mức định giá vốn chủ sở hữu của MSR khoảng 2,5 tỉ USD.

Ngoài việc trở thành cổ đông chiến lược, Elmet còn ký các thỏa thuận cung ứng dài hạn với MSR, liên quan đến khoảng 1.250 tấn WO₃ quy đổi mỗi năm trong thời hạn hơn 8 năm. Theo doanh nghiệp, các thỏa thuận này góp phần tăng khả năng hoạch định sản xuất, kinh doanh và mở rộng kết nối với thị trường công nghiệp Mỹ.

MSR cũng đang thúc đẩy hợp tác với GB Innovation để đưa tinh quặng vonfram từ Hàn Quốc về Việt Nam, chế biến thành amoni paratungstat (APT) và oxit vonfram. Mô hình này hướng đến việc bổ sung nguyên liệu cho nhà máy, đồng thời kết nối nguồn cung quốc tế với khách hàng sử dụng sản phẩm vonfram chế biến sâu.

Các thỏa thuận hợp tác cho thấy MSR không chỉ dựa trên nguồn tài nguyên tại Núi Pháo mà còn mở rộng vai trò thành nền tảng chế biến, kết nối các nguồn nguyên liệu và khách hàng trong chuỗi cung ứng vonfram bên ngoài Trung Quốc.

Sản phẩm vonfram của MSR được cung cấp cho các thị trường quốc tế - Ảnh: DNCC

Bên cạnh hoạt động kinh doanh, MSR dự kiến tiếp tục chi trả cổ tức tiền mặt cho cổ đông. Trong tháng 9-2026, doanh nghiệp đã chi trả 1.000 đồng/cổ phiếu, với tổng giá trị khoảng 1.105 tỉ đồng.

Theo kế hoạch, MSR dự kiến thực hiện đợt tạm ứng cổ tức thứ hai ở mức khoảng 5.000 đồng/cổ phiếu, tùy thuộc các thủ tục phê duyệt và điều kiện chi trả. Nếu hoàn tất, tổng cổ tức tiền mặt năm 2026 sẽ đạt 6.000 đồng/cổ phiếu, tương đương khoảng 6.600 tỉ đồng.

Từ năm 2027, doanh nghiệp định hướng chi trả cổ tức tiền mặt hằng năm tối thiểu bằng 50% lợi nhuận sau thuế hợp nhất. Chính sách này còn phụ thuộc vào phê duyệt của cổ đông, kết quả kinh doanh và tình hình tài chính thực tế.

MSR đồng thời đặt mục tiêu nộp hồ sơ niêm yết cổ phiếu trên Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM (HOSE) trong năm 2027, tùy thuộc các điều kiện và chấp thuận theo quy định. Việc chuyển sàn được kỳ vọng mở rộng cơ sở nhà đầu tư và khả năng tiếp cận thị trường vốn.

Với lợi nhuận 9 tháng vượt kế hoạch, năng lực chế biến được mở rộng và sự tham gia của các đối tác quốc tế, MSR đang từng bước củng cố vị thế trong chuỗi cung ứng vonfram toàn cầu. Cùng với định hướng sử dụng nguồn vốn hiệu quả và chia sẻ thành quả kinh doanh với cổ đông, đây là những nền tảng hỗ trợ doanh nghiệp phát triển trong dài hạn.