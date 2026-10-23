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Masan thí điểm mô hình cửa hàng tiện lợi WiN ON

tác giả
A.D.
A.D.
A.D.

Ngày 22-10, 6 cửa hàng tiện lợi WiN ON đầu tiên đi vào hoạt động thí điểm tại Hà Nội và TP.HCM, hướng đến nhu cầu ăn uống, mua sắm nhanh của người tiêu dùng đô thị.

Masan thí điểm mô hình cửa hàng tiện lợi WiN ON - Ảnh 1.

WiN ON - thương hiệu CVS của nhà bán lẻ Việt Nam - Ảnh: DNCC

Thêm mô hình bán lẻ phục vụ nhu cầu tiêu dùng tức thời

Ngày 22-10, WinCommerce, công ty thành viên của Tập đoàn Masan, đưa vào hoạt động thí điểm 6 cửa hàng tiện lợi WiN ON tại Hà Nội và TP.HCM. Đây là bước đi mới của doanh nghiệp trong lĩnh vực bán lẻ nhằm mở rộng khả năng phục vụ người tiêu dùng, đặc biệt ở những nhu cầu ăn uống và mua sắm tức thời của giới trẻ Việt Nam.

Tại các đô thị, nhịp sống nhanh khiến nhu cầu về những điểm bán kết hợp hàng tiêu dùng thiết yếu, thức ăn chế biến sẵn và dịch vụ tiện lợi ngày càng rõ nét. Ở Nhật Bản, Hàn Quốc và Thái Lan, cửa hàng tiện lợi đã trở thành một phần quen thuộc của đời sống đô thị. Không chỉ phục vụ mua sắm, mô hình này còn đáp ứng nhu cầu ăn uống và sử dụng các dịch vụ thường nhật với thời gian hoạt động linh hoạt và khả năng phục vụ nhanh.

Masan thí điểm mô hình cửa hàng tiện lợi WiN ON - Ảnh 2.

Cửa hàng WiN ON tại 60 Mạc Thị Bưởi, phường Sài Gòn, TP. HCM - Ảnh: DNCC

Tại Việt Nam, phân khúc cửa hàng tiện lợi (CVS) đã có sự tham gia của nhiều thương hiệu quốc tế. Tuy nhiên, thị trường vẫn còn dư địa phát triển khi người tiêu dùng đô thị ngày càng quan tâm đến sự thuận tiện và khả năng tiết kiệm thời gian.

Khẩu vị Việt trong mô hình cửa hàng tiện lợi

Trong một thị trường đã có sự hiện diện của nhiều chuỗi quốc tế, WiN ON lựa chọn hướng phát triển một thương hiệu cửa hàng tiện lợi của người Việt, với trọng tâm là sự am hiểu khẩu vị, thói quen và nhịp sống của khách hàng nội địa.

Hệ thống này tập trung vào danh mục đồ ăn, thức uống chế biến sẵn (Ready-to-Eat), kết hợp những món ăn Á – Âu được giới trẻ yêu thích với các hương vị quen thuộc của ẩm thực đường phố Việt Nam.

Tại WiN ON, sản phẩm gồm bánh mì chả cá, cơm tấm, bún mọc, cơm nắm bò sốt vang cùng các loại thức uống như trà tắc, nước ép rau má, trà sen kem muối ở miền Nam và trà sen cốm non ở miền Bắc. Mô hình hướng đến phục vụ nhu cầu ăn uống nhanh tại các điểm bán, với những món ăn phù hợp khẩu vị địa phương.

Bên cạnh sản phẩm, WinCommerce cho biết chuỗi cửa hàng được thiết kế như một không gian để khách hàng mua sắm, ăn uống hoặc gặp gỡ bạn bè. Không gian cửa hàng lấy cảm hứng từ đường phố và văn hóa Việt Nam, với sự tư vấn thiết kế của Malherbe, công ty thiết kế đến từ Pháp từng hợp tác với các thương hiệu như Dior và Louis Vuitton.

Theo doanh nghiệp, mô hình còn dựa trên năng lực vận hành chuỗi bán lẻ, chuỗi cung ứng và dữ liệu người tiêu dùng của Masan. Đây là những yếu tố doanh nghiệp kỳ vọng giúp điều chỉnh danh mục sản phẩm, kiểm soát hoạt động và xây dựng mức giá phù hợp với nhu cầu mua sắm thường xuyên.

Masan thí điểm mô hình cửa hàng tiện lợi WiN ON - Ảnh 3.

Khách hàng ghé một WiN ON trong ngày đầu ra mắt thí điểm - Ảnh: DNCC

WinCommerce cho biết đội ngũ phát triển WiN ON kết hợp nhân sự có kinh nghiệm trong ngành bán lẻ với lực lượng lao động trẻ. Doanh nghiệp cũng định hướng tiếp tục thu hút nhân sự giỏi trong lĩnh vực bán lẻ, dịch vụ ăn uống và công nghệ để hoàn thiện mô hình.

Thử nghiệm có kiểm soát, đặt hiệu quả trước tốc độ mở rộng

Dù đánh giá thị trường cửa hàng tiện lợi còn tiềm năng, WinCommerce triển khai WiN ON ở quy mô giới hạn trong giai đoạn đầu. 6 cửa hàng thí điểm sẽ là cơ sở để doanh nghiệp đánh giá mức độ phù hợp của mô hình trước khi quyết định đầu tư và mở rộng.

Trong giai đoạn này, doanh nghiệp tập trung thu thập phản hồi của khách hàng, theo dõi nhu cầu thực tế và đánh giá hiệu quả vận hành tại từng cửa hàng. Các yếu tố như danh mục sản phẩm, chất lượng bữa ăn, trải nghiệm mua sắm và hiệu quả kinh tế cần được kiểm chứng qua hoạt động thực tế.

Cách tiếp cận này giúp WinCommerce kiểm soát nguồn lực đầu tư, đồng thời đánh giá khả năng vận hành của mô hình trước khi xác định hướng phát triển tiếp theo.

Các cửa hàng triển khai thí điểm mô hình cửa hàng tiện lợi WiN ON, phục vụ nhu cầu ăn uống và mua sắm tức thời của người tiêu dùng đô thị:

TP.HCM

  • 60-62 Mạc Thị Bưởi, phường Sài Gòn
  • 5 Phạm Viết Chánh, phường Cầu Ông Lãnh

Hà Nội

  • 29 Đường Thành, phường Hoàn Kiếm

  • 4B Tràng Thi, phường Cửa Nam
  • 35 Nguyễn Văn Huyên, phường Cầu Giấy
  • 55 ngõ 158 Nguyễn Khánh Toàn, phường Nghĩa Đô
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    Chủ đề: Masan thí điểm mô hình bán lẻ cửa hàng tiện lợi WinCommerce

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