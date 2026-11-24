Hệ thống cửa kiểm soát xuất nhập cảnh tự động (Autogate) tại sân bay Tân Sơn Nhất đang được nâng cấp, dự kiến hoàn thành đầu tháng 12-2026 - Ảnh: CACK

Hành khách kỳ vọng giảm thời gian chờ nhập cảnh

Ngày 24-11, Công an cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất cho biết đơn vị đang triển khai lắp đặt 10 cửa Autogate thế hệ mới tại khu vực nhập cảnh, đồng thời nâng cấp, mở rộng đồng bộ 10 cửa tại khu vực xuất cảnh.

Hệ thống mới tích hợp công nghệ sinh trắc học nhận diện vân tay, mống mắt, kết nối với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và tài khoản định danh điện tử mức độ 2.

Việc nâng cấp được kỳ vọng rút ngắn thời gian kiểm tra, nâng cao độ chính xác và tạo thuận lợi cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đủ điều kiện sử dụng cửa kiểm soát tự động ở cả hai chiều xuất nhập cảnh.

Đáng chú ý, hệ thống dự kiến hoàn thành vào đầu tháng 12, trước cao điểm Tết Dương lịch 2027 và Tết Nguyên đán, khi nhu cầu đi lại quốc tế, du lịch và người Việt ở nước ngoài trở về tăng cao.

Hành khách chờ làm thủ tục nhập cảnh tại sân bay Tân Sơn Nhất. Khu vực này có thể đông cục bộ trong thời gian nâng cấp hệ thống Autogate - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Đối với nhiều hành khách, thời gian làm thủ tục nhập cảnh là một trong những yếu tố ảnh hưởng trực tiếp đến trải nghiệm sau chuyến bay.

Không ít trường hợp máy bay hạ cánh đúng giờ nhưng hành khách vẫn phải chờ tại khu vực kiểm soát hộ chiếu, nhất là khi nhiều chuyến bay quốc tế đến cùng thời điểm.

Vì vậy, bên cạnh việc bổ sung công nghệ, hành khách kỳ vọng hệ thống mới vận hành ổn định, nhận diện nhanh, hạn chế lỗi kỹ thuật và giảm tình trạng phải chuyển sang quầy kiểm soát thủ công.

Đặc biệt, với người cao tuổi, gia đình có trẻ nhỏ hoặc hành khách vừa trải qua chuyến bay dài, việc rút ngắn thời gian chờ nhập cảnh sẽ giúp hành trình thuận tiện hơn.

Tuy nhiên, hiệu quả thực tế còn phụ thuộc vào khả năng vận hành đồng bộ, số lượng cửa hoạt động và công tác hướng dẫn hành khách trong những khung giờ cao điểm.

Có thể ùn ứ nhập cảnh khi nâng cấp Autogate Trong thời gian thi công, Công an cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất cho biết khu vực nhập cảnh có thể xảy ra tình trạng đông cục bộ, nhất là tại luồng dành cho công dân Việt Nam, do không gian và số lượng cửa kiểm soát đang hoạt động bị hạn chế. Cơ quan này đã tăng cường cán bộ điều tiết, hướng dẫn hành khách để hạn chế thời gian chờ đợi. Đơn vị khuyến cáo hành khách chuẩn bị sẵn hộ chiếu, mở trang thông tin cá nhân, tháo vỏ bọc hộ chiếu và thực hiện theo hướng dẫn tại khu vực kiểm soát.