Xe không có biển số không được chạy trên đường - Ảnh: THANH TUẤN

Tôi vừa tan làm, đứng chờ đèn đỏ giữa một dòng xe đông nghẹt. Trước mắt tôi, một người đi xe máy không biển số. Từ phía bên kia lại có thêm một chiếc nữa lách qua dòng người, phần đuôi xe trống trơn. Rồi một chiếc khác chạy vụt lên, lại không có biển số.

Tôi tự hỏi sao có những người như vậy?

Xe không có biển số, nếu xảy ra va chạm thì người bị nạn lấy gì để nhận diện xe? Nếu người lái bỏ đi, những người chứng kiến biết báo với ai, mô tả ra sao?

Người bị quẹt ngã giữa đường thì sao?

Nghĩ đến cảnh ấy, tôi không thể coi đó là chuyện nhỏ. Tôi cũng không biết vì sao những người đó lại chạy xe không biển số mà vẫn thản nhiên vậy.

Có thể biển bị rơi, có thể họ đang gặp sự cố. Nhưng nếu đã biết xe không có biển thì tại sao vẫn đi ra đường để những người xung quanh phải thấp thỏm?

Cảm giác thật khó chịu.

Tôi chỉ mong những ai đang chạy xe không biển số hãy dừng lại việc này. Đừng đợi đến lúc có sự cố mới nhận ra rằng một tấm biển số không hề là chuyện nhỏ.