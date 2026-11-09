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Xe máy tống 3 lao vào xe hơi đang quay đầu, văng luôn lên nóc xe

tác giả
DOÃN HÒA
DOÃN HÒA
DOÃN HÒA

Chiếc xe máy chở 3 nam thanh thiếu niên va chạm với ô tô đang quay đầu từ một xưởng sửa chữa ven quốc lộ 7, khiến xe máy văng lên, nằm trên nóc ô tô. Vụ tai nạn khiến một nam sinh lớp 10 bị thương, phải nhập viện cấp cứu.

Xe máy tống 3 lao vào xe hơi đang quay đầu, văng luôn lên nóc xe - Ảnh 1.

Chiếc xe máy nằm chênh vênh trên nóc ô tô sau vụ tai nạn - Ảnh: TÂM PHẠM

Chiều 9-11, lãnh đạo UBND xã Hợp Minh, Nghệ An xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa ô tô và xe máy khiến một nam sinh bị thương.

Theo thông tin ban đầu, vụ tai nạn xảy ra khoảng 14h cùng ngày trên quốc lộ 7, đoạn qua địa bàn xã Bảo Thành, huyện Yên Thành (cũ), nay thuộc xã Hợp Minh.

Hình ảnh từ camera an ninh và lời kể của một số nhân chứng cho thấy thời điểm trên, một ô tô đang từ xưởng sửa chữa ô tô ven quốc lộ 7 quay đầu để đi ra đường. 

Đúng lúc này, một xe máy tay ga chở 3 nam thanh thiếu niên chạy tới với tốc độ cao. Do không kịp xử lý, xe máy tông vào ô tô. Cú va chạm mạnh khiến chiếc xe máy văng lên, nằm chênh vênh trên nóc ô tô.

Một nam sinh lớp 10 bị thương, được đưa đến bệnh viện cấp cứu. Hai người đi cùng bị xây xát nhẹ.

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Lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường vụ tai nạn. Đoạn video ghi lại cảnh ba nam thanh, thiếu niên chạy xe máy kẹp 3, không đội mũ bảo hiểm trước khi xảy ra va chạm - Ảnh: TÂM PHẠM

Đáng chú ý, sau vụ tai nạn, trên mạng xã hội còn lan truyền một đoạn video ghi lại cảnh 3 nam thanh thiếu niên đi chung một xe máy, không đội mũ bảo hiểm và di chuyển với tốc độ cao trên đường.

Nhiều người bày tỏ lo ngại trước tình trạng thanh thiếu niên vi phạm quy định an toàn giao thông, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn.

Hiện nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng xác minh, làm rõ.

- Ảnh 5.Xe máy kẹp 3 lao vào gốc cây, 3 thanh niên thiệt mạng

Chiếc xe máy kẹp 3 không làm chủ được tay lái, lao vào gốc cây trên đường Võ Nguyên Giáp (Lào Cai), hậu quả cả 3 người chết.

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DOÃN HÒA
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    Chủ đề: quay đầu Thanh niên Nghệ An An toàn giao thông Tai nạn giao thông

    Dòng sự kiện: Tai nạn giao thông

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