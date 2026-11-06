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Từ 2 vụ tai nạn tử vong lỗi do người đi bộ, Cảnh sát giao thông TP.HCM cảnh báo gì?

tác giả
MINH HÒA
MINH HÒA
MINH HÒA

Không ít người đi bộ có thói quen băng qua đường tùy tiện, không đi đúng vạch kẻ dành riêng hoặc trèo qua dải phân cách để rút ngắn quãng đường, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn nghiêm trọng, thậm chí khiến người đi bộ mất mạng.


Người đi bộ vượt dải phân cách, băng qua đường ẩu: Coi chừng tai nạn chết người - Ảnh 1.

Người đi bộ không đi đúng vạch kẻ khi qua đường tại khu vực trước cổng Bệnh viện Nhi đồng 1, đường Lý Thái Tổ - Ảnh: PC08

Ngày 6-11, thông tin từ Phòng Cảnh sát giao thông (PC08) Công an TP.HCM cho biết Đội Cảnh sát giao thông Bàn Cờ có cảnh báo về tình trạng người đi bộ qua đường không đúng quy định, đồng thời tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn và xử lý các trường hợp vi phạm nhằm phòng ngừa tai nạn giao thông.

Theo nội dung cảnh báo của Đội Cảnh sát giao thông Bàn Cờ, thời gian gần đây trên địa bàn đã xảy ra một số vụ tai nạn giao thông liên quan đến lỗi của người đi bộ khi qua đường. 

Cụ thể, ngày 16-8, trên đường Lý Thường Kiệt, phường Minh Phụng xảy ra vụ tai nạn khiến một người chết, một người bị thương. Ngày 22-10, trên đường Sư Vạn Hạnh, phường Hòa Hưng tiếp tục xảy ra vụ tai nạn liên quan đến lỗi người đi bộ khiến một người tử vong.

Đáng chú ý, tại khu vực trước cổng Bệnh viện Nhi đồng 1 trên đường Lý Thái Tổ, tình trạng người đi bộ không đi theo vạch kẻ đường dành riêng vẫn diễn ra. Một số người còn bất chấp nguy hiểm, tự ý vượt dải phân cách dù vị trí qua đường hợp lệ chỉ cách đó chưa đến 20m.

Việc băng qua đường tùy tiện không chỉ đặt người đi bộ vào tình thế nguy hiểm mà còn khiến tài xế xe khác bất ngờ, phải phanh gấp hoặc đánh lái để tránh va chạm. Những tình huống xử lý đột ngột này có thể dẫn đến tai nạn liên hoàn, gây nguy hiểm cho nhiều người.

Theo lực lượng cảnh sát giao thông, chỉ một phút chủ quan khi qua đường cũng có thể để lại hậu quả nặng nề. Đặc biệt, tại những tuyến đường đông xe, người đi bộ càng cần tuân thủ quy định, không vì muốn tiết kiệm vài chục mét mà đánh đổi sự an toàn của bản thân.

Thời gian tới, Đội Cảnh sát giao thông Bàn Cờ sẽ phối hợp công an các phường đẩy mạnh tuyên truyền tại khu dân cư; đồng thời phối hợp cơ quan quản lý đường bộ rà soát những khu vực có đông người qua lại để đề xuất bổ sung vạch qua đường, sơn giảm tốc phù hợp. Song song đó, lực lượng chức năng sẽ tăng cường kiểm tra, xử lý các trường hợp vi phạm.

Đi bộ qua đường không đúng nơi quy định nếu xảy ra hậu quả có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự

Theo điểm a khoản 1 Điều 10 Nghị định 168/2024, người đi bộ qua đường không đúng nơi quy định hoặc vượt dải phân cách có thể bị phạt tiền từ 150.000 - 250.000 đồng.

Nếu hành vi vi phạm gây hậu quả và đủ yếu tố cấu thành tội phạm, người vi phạm còn có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định.

Để bảo đảm an toàn, người đi bộ cần ưu tiên qua đường tại vạch kẻ dành cho người đi bộ, cầu vượt hoặc hầm chui; chấp hành tín hiệu đèn giao thông, quan sát kỹ các hướng trước khi di chuyển. Tại nơi không có đèn tín hiệu, cần có tín hiệu bằng tay theo quy định và chỉ sang đường khi bảo đảm an toàn.

Đặc biệt, người đi bộ tuyệt đối không tự ý vượt dải phân cách, sử dụng điện thoại hoặc đeo tai nghe gây mất tập trung khi băng qua đường.

Người đi bộ vượt dải phân cách, băng qua đường ẩu: Coi chừng tai nạn chết người - Ảnh 2.

Người đi bộ tự ý vượt dải phân cách, bất chấp nguy hiểm dù vạch qua đường ở cách đó chưa đến 20m - Ảnh: PC08

Từ 2 vụ tai nạn chết người lỗi do người đi bộ, Cảnh sát giao thông TP.HCM cảnh báo gì? - Ảnh 3.Vụ người chạy qua cao tốc bị tông tử vong, tài xế có chịu trách nhiệm?

Cục Cảnh sát giao thông cho biết trong vụ người đàn ông chạy băng qua cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ bị ô tô tông tử vong, tài xế có thể không phải chịu trách nhiệm hình sự nếu được xác định là sự cố bất ngờ.

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    Chủ đề: tông chết người Đi bộ tai nạn chết Tai nạn Cảnh sát giao thông

    Dòng sự kiện: Vi phạm an toàn giao thông

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