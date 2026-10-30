Tạm giam người phụ nữ ở An Giang lái tàu gây tai nạn chết người

Bà Lê Thị Viên (55 tuổi, ngụ ấp Sơn Thành, xã Óc Eo, tỉnh An Giang) - Ảnh: CACC

Qua kết quả điều tra ban đầu, Công an tỉnh An Giang xác định khoảng 12h30 ngày 25-7, bà Lê Thị Viên (55 tuổi, ở xã Óc Eo, tỉnh An Giang) chạy tàu chở xi măng trên kênh Hà Tiên - Rạch Giá.

Khi đến đoạn kênh thuộc tổ 6, (ấp Lung Lớn, xã Hòa Điền, tỉnh An Giang), bà Viên cho tàu chạy vượt qua 1 sà lan dẫn đến va chạm với 1 vỏ lãi composite do bà D.T.Ch. (56 tuổi) chạy theo hướng ngược lại.

Sau khi xảy ra va chạm, bà Ch. bị chấn thương sọ não và rơi xuống kênh tử vong.

Khi gây tai nạn, bà Viên còn có hành vi bỏ chạy để trốn tránh trách nhiệm, cố ý không cứu giúp người bị nạn.

Công an tỉnh An Giang đang điều tra làm rõ vụ việc, xử lý theo quy định.