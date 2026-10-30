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Tạm giam người phụ nữ ở An Giang lái tàu gây tai nạn chết người

tác giả
CHÍ CÔNG
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CHÍ CÔNG
CHÍ CÔNG
HOÀNG ĐÔ
HOÀNG ĐÔ

Ngày 30-10, Công an tỉnh An Giang đã ra quyết định bắt tạm giam Lê Thị Viên (55 tuổi, ở ấp Sơn Thành, xã Óc Eo, tỉnh An Giang) để điều tra về hành vi vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường thủy gây tại nạn chết người.

Tạm giam người phụ nữ ở An Giang lái tàu gây tai nạn chết người - Ảnh 2.

Bà Lê Thị Viên (55 tuổi, ngụ ấp Sơn Thành, xã Óc Eo, tỉnh An Giang) - Ảnh: CACC

Qua kết quả điều tra ban đầu, Công an tỉnh An Giang xác định khoảng 12h30 ngày 25-7, bà Lê Thị Viên (55 tuổi, ở xã Óc Eo, tỉnh An Giang) chạy tàu chở xi măng trên kênh Hà Tiên - Rạch Giá.

Khi đến đoạn kênh thuộc tổ 6, (ấp Lung Lớn, xã Hòa Điền, tỉnh An Giang), bà Viên cho tàu chạy vượt qua 1 sà lan dẫn đến va chạm với 1 vỏ lãi composite do bà D.T.Ch. (56 tuổi) chạy theo hướng ngược lại. 

Sau khi xảy ra va chạm, bà Ch. bị chấn thương sọ não và rơi xuống kênh tử vong.

Khi gây tai nạn, bà Viên còn có hành vi bỏ chạy để trốn tránh trách nhiệm, cố ý không cứu giúp người bị nạn.

Công an tỉnh An Giang đang điều tra làm rõ vụ việc, xử lý theo quy định.

Tạm giam một phụ nữ ở An Giang lái tàu gây tai nạn dẫn đến chết người - Ảnh 2.Tìm thấy thi thể người lái đò trong vụ vỏ lãi tông đò ngang trên sông Tiền

Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết đã tìm thấy thi thể người lái đò mất tích, vì có liên quan đến vụ tai nạn đường thủy giữa vỏ lãi và đò ngang trên sông Tiền.

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CHÍ CÔNG - HOÀNG ĐÔ
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    Chủ đề: An Giang tai nạn đường thủy chấn thương sọ não Sà lan chết người

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