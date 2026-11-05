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Thiếu niên 14 tuổi chạy xe đạp điện tông chết phụ nữ ở Mũi Né

tác giả
ĐỨC TRONG
ĐỨC TRONG
ĐỨC TRONG

Thiếu niên 14 tuổi chạy xe đạp điện tông trúng một phụ nữ 60 tuổi trên đường Huỳnh Thúc Kháng, phường Mũi Né, tỉnh Lâm Đồng, khiến nạn nhân chết khi cấp cứu ở bệnh viện.

Thiếu niên 14 tuổi chạy xe đạp điện tông chết phụ nữ 60 tuổi ở Mũi Né - Ảnh 1.

Hiện trường vụ tai nạn - Ảnh cắt từ clip trên mạng xã hội

Sáng 5-11, ông Lê Thanh Sơn - Chủ tịch UBND phường Mũi Né, tỉnh Lâm Đồng - cho biết tại địa bàn vừa xảy ra vụ tai nạn giao thông liên quan đến xe đạp điện khiến một người tử vong.

Theo thông tin ban đầu, vụ tai nạn xảy ra tối 4-11 trên đường Huỳnh Thúc Kháng, phường Mũi Né.

Lúc này, bà Nguyễn Thị Phương L. (60 tuổi, ở phường Mũi Né) đang đi bộ qua đường thì bị chiếc xe đạp điện do em N.S.C. (14 tuổi) chạy tới tông trúng.

Nạn nhân được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận nhưng không qua khỏi.

Công an phường Mũi Né cử cán bộ đến hiện trường ghi nhận sự việc. Sau khi xảy ra tai nạn, em S. và bạn đi cùng trên chiếc xe đạp điện rời khỏi hiện trường.

Hiện Công an phường Mũi Né đang thu thập thông tin liên quan, kiểm tra hệ thống camera.

Đồng thời, đơn vị đã báo cáo cho các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Lâm Đồng và Viện Kiểm sát khu vực 10 phối hợp khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và lập hồ sơ vụ việc để tiếp tục điều tra làm rõ.

Thiếu niên 14 tuổi chạy xe đạp điện tông chết phụ nữ 60 tuổi ở Mũi Né - Ảnh 2.Công an xã Xuân Thới Sơn làm việc với 4 thiếu niên chạy xe đạp điện lạng lách, đánh võng

Ngày 7-9, Công an xã Xuân Thới Sơn (TP.HCM) phối hợp Đội Cảnh sát giao thông An Sương thuộc Phòng Cảnh sát giao thông (PC08) Công an TP.HCM đã làm việc với 4 thiếu niên chạy xe đạp điện lạng lách, đánh võng trên đường.

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ĐỨC TRONG
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    Chủ đề: Xe đạp điện thiếu niên Mũi Né Tai nạn chết người Lâm Đồng

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