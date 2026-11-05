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Vụ người chạy qua cao tốc bị tông tử vong, tài xế có chịu trách nhiệm?

tác giả
HỒNG QUANG
HỒNG QUANG
HỒNG QUANG

Cục Cảnh sát giao thông cho biết trong vụ người đàn ông chạy băng qua cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ bị ô tô tông tử vong, tài xế có thể không phải chịu trách nhiệm hình sự nếu được xác định là sự cố bất ngờ.

Vụ người đi bộ chạy qua cao tốc bị tông tử vong: Cục CSGT nói gì về trách nhiệm tài xế? - Ảnh 1.

Người đàn ông chạy băng qua đường cao tốc bị ô tô tông tử vong - Ảnh: D.C.

Ngày 5-11, Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) thông tin liên quan vụ người đi bộ chạy băng qua cao tốc, bị ô tô tông tử vong.

Sự cố bất ngờ hoặc bất khả kháng

Trước đó, khoảng 6h55 ngày 2-11, vụ tai nạn xảy ra tại Km 192+300 cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ hướng Ninh Bình - Hà Nội (xã Hồng Vân, Hà Nội).

Thời điểm trên, ô tô con đang đi ở làn sát dải phân cách giữa (nơi có tốc độ tối đa cho phép 100km/h) thì một người đàn ông bất ngờ chạy băng qua đường cao tốc.

Do một phần tầm nhìn bị một xe tải chạy ở làn bên cạnh che khuất, chiếc xe con không kịp xử lý, tông trực diện vào người đàn ông chạy qua đường. Vụ tai nạn làm nạn nhân tử vong tại chỗ.

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Theo đánh giá sơ bộ ban đầu của Cục Cảnh sát giao thông, đối với vụ việc trên (nếu loại trừ yếu tố tự tử hoặc vụ việc khác), nguyên nhân chính dẫn đến hậu quả của vụ tai nạn là do hành vi vi phạm của người đi bộ chạy cắt ngang đường - vi phạm khoản 3 Điều 25 Luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ.

Qua camera hành trình, xác định xe con di chuyển với tốc độ khoảng 90km/h, đúng làn đường cho phép. 

Trường hợp kết hợp với các điều kiện khác đảm bảo đúng quy định (có giấy phép lái xe, không có nồng độ cồn hoặc ma túy, ô tô đảm bảo an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường…) thì có thể xem xét là sự cố bất ngờ hoặc bất khả kháng.

"Tài xế không phải chịu trách nhiệm hình sự trong trường hợp sự kiện (sự cố) bất ngờ hoặc bồi thường dân sự trong trường hợp bất khả kháng", theo Cục Cảnh sát giao thông. 

Đơn vị này cũng cho biết đây không phải lần đầu tiên trên tuyến cao tốc này có những người đi bộ tùy ý chạy băng cắt ngang đường gây nguy hiểm.

Nguyên nhân của vụ tai nạn trên đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội xác minh, kết luận theo quy định.

Hiện Cục Cảnh sát giao thông đang nghiên cứu để sửa đổi, bổ sung một số quy định trong Luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ, trong đó sẽ tập trung làm rõ các quy tắc giao thông.

Trường hợp người và các xe bị cấm nhưng vẫn đi vào đường cao tốc để xảy ra tai nạn thì lỗi sẽ hoàn toàn thuộc về người đi bộ và người lái xe đó - trừ trường hợp xác định được lái xe khác cố ý gây thiệt hại về tính mạng, sức khỏe hoặc tài sản…

Vụ người chạy qua cao tốc bị tông tử vong: Cục CSGT nói gì về trách nhiệm tài xế? - Ảnh 3.Hiểm họa từ những chai nhựa, lon nước vứt bừa bãi trên cao tốc

Cục Cảnh sát giao thông cảnh báo tình trạng người dân tự ý đi vào đường cao tốc để nhặt ve chai, thu gom phế liệu, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn nghiêm trọng, đe dọa trực tiếp tính mạng người nhặt và các xe đang lưu thông.

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HỒNG QUANG
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    Chủ đề: tài xế Pháp Vân Cầu Giẽ Cục Cảnh sát giao thông Cao tốc người đi bộ

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