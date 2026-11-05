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Hiểm họa từ những chai nhựa, lon nước vứt bừa bãi trên cao tốc

tác giả
HỒNG QUANG
HỒNG QUANG
HỒNG QUANG

Cục Cảnh sát giao thông cảnh báo tình trạng người dân tự ý đi vào đường cao tốc để nhặt ve chai, thu gom phế liệu, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn nghiêm trọng, đe dọa trực tiếp tính mạng người nhặt và các xe đang lưu thông.

CSGT cảnh báo hiểm họa từ những chai nhựa, lon nước vứt bừa bãi trên cao tốc - Ảnh 1.

Tình trạng người dân tự ý đi vào cao tốc nhặt ve chai gây nguy hiểm - Ảnh: D.C.

Ngày 5-11, Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) có cảnh báo về tình trạng mất an toàn trên cao tốc do người dân tự ý đi vào để nhặt ve chai, thu gom phế liệu.

Qua công tác tuần tra kiểm soát, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 3 (đơn vị phụ trách tuyến cao tốc từ Hà Nội đến Thanh Hóa) phát hiện tình trạng một số người dân tự ý đi vào khu vực đường cao tốc, hành lang an toàn để nhặt ve chai, lon nước giải khát và các vật dụng khác.

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Những trường hợp này phần lớn là người trung niên, người cao tuổi. Trong đó có một số người hạn chế về khả năng nhận thức, hiểu biết chưa đầy đủ mức độ nguy hiểm của hành vi.

"Điều này khiến nguy cơ xảy ra tai nạn không chỉ đe dọa trực tiếp đến tính mạng của bản thân họ mà còn ảnh hưởng đến an toàn của các xe đang lưu thông trên tuyến", cảnh sát khuyến cáo.

Lực lượng của Đội Cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 3 đã trực tiếp đến gặp gỡ, lập biên bản làm việc với gia đình và chính quyền địa phương trong việc quản lý những người này, tuyên truyền và nhắc nhở về sự nguy hiểm.

Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân thường xuyên nhắc nhở và quản lý người thân, đặc biệt là người trung niên, người cao tuổi, không tự ý đi vào đường cao tốc hoặc khu vực hành lang an toàn đường bộ để nhặt ve chai, thu gom phế liệu.

Khi phát hiện người thân có hành vi tự ý xâm nhập vào đường cao tốc, cần kịp thời ngăn chặn và phối hợp với lực lượng chức năng để phòng ngừa những hậu quả đáng tiếc.

CSGT cảnh báo hiểm họa từ những chai nhựa, lon nước vứt bừa bãi trên cao tốc - Ảnh 2.
CSGT cảnh báo hiểm họa từ những chai nhựa, lon nước vứt bừa bãi trên cao tốc - Ảnh 3.

Khi gặp lực lượng chức năng, những người này nhanh chóng trèo qua hàng rào để ra khỏi cao tốc - Ảnh: D.C.

Cục Cảnh sát giao thông cũng nhấn mạnh tình trạng tài xế vứt chai nhựa, lon nước giải khát và các vật dụng khác bừa bãi ra đường cao tốc cũng là hành vi gây mất an toàn giao thông.

"Bên cạnh việc tạo điều kiện cho người khác tự ý vào cao tốc để nhặt ve chai, hành vi này còn gây nguy hiểm cho các xe khác khi gặp vật lạ bất ngờ bay tới. Từ đó có thể khiến tài xế giật mình, phải đánh lái hoặc phanh gấp, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn, đặc biệt đối với các xe chạy ở tốc độ cao", cảnh sát khuyến cáo.

Sau khi sử dụng đồ uống, tài xế đi trên đường nên lưu giữ vỏ chai, lon nước và bỏ đúng nơi quy định hoặc mang theo đến địa điểm có thùng rác.

CSGT cảnh báo hiểm họa từ những chai nhựa, lon nước vứt bừa bãi trên cao tốc - Ảnh 5.Người phụ nữ ném vật cứng vào xe trên cao tốc Liên Khương - Prenn

Người phụ nữ khoảng 40 tuổi lao ra chặn đầu, ném vật cứng vào ô tô trên cao tốc Liên Khương - Prenn (Đà Lạt) khiến nhiều tài xế phải giảm tốc né tránh.

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HỒNG QUANG
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    Chủ đề: nhặt ve chai cao tốc xả rác bừa bãi lon nhựa cảnh sát giao thông

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