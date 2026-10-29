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Hà Nội rào chắn làn sát vỉa hè đường Cổ Linh để thi công dự án trên cao nối cao tốc

tác giả
PHẠM TUẤN
PHẠM TUẤN
PHẠM TUẤN

Hà Nội sẽ rào chắn di động hai bên đường Cổ Linh từ ngày 30-10 để xén vỉa hè, mở rộng mặt đường phục vụ thi công tuyến đường trên cao kết nối cao tốc Hà Nội - Hải Phòng.

Hà Nội rào chắn làn đường sát vỉa hè đường Cổ Linh để thi công công trình khẩn cấp trên cao nối cao tốc - Ảnh 1.

Nút giao Đàm Quang Trung - Cổ Linh thời gian gần đây thường xuyên ùn tắc vì lòng đường bị thu hẹp để thi công các dự án - Ảnh: H.QUANG

Sở Xây dựng Hà Nội vừa chấp thuận phương án tổ chức giao thông phục vụ thi công công trình khẩn cấp đường trên cao dọc đường Cổ Linh, kết nối với cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, giai đoạn 1. Thời gian thi công dự kiến từ ngày 30-10-2026 đến hết ngày 30-1-2027.

Theo phương án, đơn vị thi công sẽ rào chắn di động tại làn xe sát vỉa hè hai bên đường Cổ Linh, đoạn từ đường Cổ Linh đến nút giao cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, để xén vỉa hè và mở rộng mặt đường.

Việc mở rộng nhằm phục vụ thi công giai đoạn 2 dự án công trình khẩn cấp xây dựng tuyến đường trên cao dọc đường Cổ Linh kết nối với đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng.

Sau khi xén, phần vỉa hè còn lại rộng trung bình 1,5m dành cho người đi bộ. Rào chắn lấn vào mặt đường hiện trạng 1m; phần mặt đường còn lại được bố trí cho các phương tiện lưu thông.

Việc thi công được thực hiện theo từng đoạn dài 20-30m. Chỉ sau khi thu hồi rào chắn và hoàn trả mặt đường hiện trạng mới triển khai đoạn tiếp theo, nhằm bảo đảm an toàn giao thông.

Các xe phục vụ thi công chỉ được ra khỏi phạm vi rào chắn trong khung giờ từ 22h hôm trước đến trước 5h sáng hôm sau. Trước 5h, xe phải di chuyển về nơi tập kết, không dừng đỗ trong phạm vi thi công gây ùn tắc giao thông.

Trong các ngày lễ, Tết, ngày diễn ra lễ hội tại khu vực thi công hoặc khi có yêu cầu của cơ quan chức năng để bảo đảm an toàn giao thông, chủ đầu tư phải chỉ đạo đơn vị thi công thu dọn máy móc, vật liệu xây dựng, đất đá thải và hoàn trả ngay hiện trạng hạ tầng giao thông.

Hà Nội rào chắn làn đường sát vỉa hè đường Cổ Linh để thi công dự án khẩn cấp trên cao nối cao tốc - Ảnh 3.Hà Nội chi hơn 13.367 tỉ làm đường vành đai 3,5 nối quốc lộ 2 với cầu Thượng Cát

Dự án đường vành đai 3,5, đoạn từ quốc lộ 2 đến đầu cầu Thượng Cát, dài 12,36km, tổng mức đầu tư sơ bộ hơn 13.367 tỉ đồng, dự kiến hoàn thành trong quý 1-2028 vừa được HĐND TP Hà Nội thông qua.

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PHẠM TUẤN
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    Chủ đề: đường trên cao nối cao tốc rào chắn đường Cổ Linh đường Cổ Linh cao tốc Hà Nội - Hải Phòng Hà nội

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