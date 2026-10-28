Hà Nội chi hơn 13.367 tỉ làm đường vành đai 3,5 nối quốc lộ 2 với cầu Thượng Cát

Phó chủ tịch UBND TP Hà Nội Trương Việt Dũng trình bày tờ trình liên quan dự án đường vành đai 3,5 - Ảnh: QUANG THÁI

Chiều 28-10, HĐND TP Hà Nội thông qua nghị quyết phê duyệt báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án đường vành đai 3,5, đoạn từ quốc lộ 2 đến đầu cầu Thượng Cát.

Tuyến đường dài khoảng 12,36km, có tổng mức đầu tư sơ bộ hơn 13.367 tỉ đồng từ ngân sách TP.

Đường vành đai 3,5 rộng từ 80-100m

Trình bày tờ trình tại kỳ họp, Phó chủ tịch UBND TP Hà Nội Trương Việt Dũng cho biết dự án nhằm hoàn thiện mạng lưới giao thông khung, kết nối các trục giao thông chính và phân phối lưu lượng giữa khu vực đô thị trung tâm với phía bắc TP.

Tuyến đường cũng tăng cường kết nối quốc lộ 2, đường Võ Văn Kiệt, vành đai 4 - vùng thủ đô, cầu Thượng Cát và Cảng hàng không quốc tế Nội Bài.

Theo hồ sơ dự án, tuyến đường đi qua 4 xã gồm Nội Bài, Quang Minh, Mê Linh và Thiên Lộc. Điểm đầu giao với quốc lộ 2 tại xã Nội Bài, điểm cuối thuộc phạm vi nút giao đầu cầu Thượng Cát trên địa bàn xã Thiên Lộc.

Theo quy hoạch, mặt cắt ngang tuyến đường rộng từ 80-100m.

Dự án thuộc nhóm A, có tổng mức đầu tư sơ bộ hơn 13.367 tỉ đồng, chia thành 5 dự án thành phần.

Thời gian thực hiện dự kiến từ năm 2026 đến quý 1-2028.

Các đại biểu bấm nút thông qua dự án - Ảnh: QUANG THÁI

Tăng hơn 2.600 tỉ đồng vốn nâng cấp đường 70

Trong khuôn khổ kỳ họp, HĐND TP Hà Nội cũng đã phê duyệt điều chỉnh báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án cải tạo, nâng cấp đường 70, đoạn Hà Đông - Văn Điển - nút giao Tứ Hiệp. Theo đó tổng mức đầu tư dự án tăng lên 8.126 tỉ đồng, cao hơn 2.600 tỉ đồng so với chủ trương đầu tư được phê duyệt đầu năm 2024.

Dự án thuộc nhóm A, công trình cấp đặc biệt, có chiều dài khoảng 7km, mặt cắt ngang rộng 50m, tốc độ thiết kế 80km/h.

Theo UBND TP Hà Nội, tổng mức đầu tư tăng chủ yếu do chi phí bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng thực tế biến động so với thời điểm tính toán chủ trương đầu tư ban đầu.

Cụ thể giá đất ở trong phạm vi dự án tại xã Đại Thanh, Thanh Trì tăng hơn 3 lần. Theo Nghị quyết số 52/2025/HĐND, giá đất là 64,5 triệu đồng/m², trong khi trước đây theo quyết định số 30 là 19,3 triệu đồng/m². Các khoản hỗ trợ bàn giao mặt bằng, ổn định đời sống theo quy định của TP cũng được điều chỉnh tăng.

Ngoài ra hệ thống công trình ngầm, nổi như điện, nước, viễn thông có khối lượng phức tạp, thay đổi so với kết quả khảo sát sơ bộ ban đầu. Khi triển khai chi tiết, dự án cần áp dụng các giải pháp kỹ thuật đồng bộ để kết nối hạ tầng, bảo đảm hệ thống vận hành liên tục.

Dự án cũng bổ sung khối lượng giải phóng mặt bằng đoạn nửa tuyến bên phải, từ đường Nguyễn Khuyến đến nút giao Xa La, thuộc phường Hà Đông.