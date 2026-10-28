Giám đốc Sở Tài chính Hà Nội: Nghiên cứu hình thức chi trả tiền bồi thường để đảm bảo an toàn cho dân

Người Hà Nội bê từng bao tải tiền bồi thường giải phóng mặt bằng sau khi được chi trả - Ảnh: PHẠM TUẤN

Thời gian qua, nhiều xã, phường tại Hà Nội đang chi trả tiền bồi thường cho người dân có đất bị thu hồi để thực hiện dự án mở rộng quốc lộ 1.

Hình ảnh người dân mang những bao tải tiền mặt khi nhận bồi thường thu hút sự chú ý. Dư luận đặt ra câu hỏi vì sao các khoản tiền có giá trị lớn vẫn được chi trả bằng tiền mặt thay vì chuyển khoản qua ngân hàng?

Chi trả cả tiền mặt, cả chuyển khoản theo nguyện vọng

Thông tin lại với Tuổi Trẻ sáng 28-10, bà Lê Thị Kim Huệ - Chủ tịch UBND phường Kim Liên (Hà Nội) cho biết qua rà soát, việc chi trả tiền bồi thường giải phóng mặt bằng có thể thực hiện bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản. Tuy nhiên, thực tế cho thấy phần lớn người dân đều có nguyện vọng nhận tiền mặt.

Theo bà Huệ, một số hộ dân có tranh chấp hoặc đồng sở hữu tài sản thường muốn nhận tiền mặt để việc chia tiền được dễ dàng hơn.

Việc chi trả bằng tiền mặt hay chuyển khoản phụ thuộc vào phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng của từng xã, phường và nguyện vọng của người dân.

Trước khi chi trả, phường đều làm việc cụ thể với từng hộ. Do nhiều người dân muốn nhận tiền mặt nên phương án chi trả chủ yếu được thực hiện theo hình thức này.

“Hiện Hà Nội đã tạo điều kiện hỗ trợ cả hình thức chuyển khoản và tiền mặt trong việc chi trả tiền bồi thường. Trong quá trình chi trả, phường sẽ căn cứ theo nhu cầu của người dân”, bà Huệ nói.

Nghiên cứu hình thức chi trả để đảm bảo an toàn cho người dân

Liên quan tới vấn đề trên, trao đổi với Tuổi Trẻ bên lề kỳ họp HĐNĐ TP Hà Nội sáng 28-10, ông Nguyễn Ngọc Tú - Giám đốc Sở Tài chính Hà Nội cho biết việc thanh toán chuyển khoản để bồi thường giải phóng mặt bằng sẽ rất tốt và đảm bảo an toàn cho người dân, thay vì cầm một khoản tiền lớn.



Ông Tú cho biết hiện phía Sở Nông nghiệp và Môi trường đang phối hợp với các xã, phường (đơn vị trực tiếp chi trả tiền bồi thường cho người dân) để nghiên cứu phương án phù hợp. Sau nghiên cứu, sẽ có cơ sở để xem xét điều chỉnh hình thức chi trả tiền cho người dân theo quy định.

"Nghiên cứu để làm sao đảm bảo an toàn, thuận lợi nhất cho người dân" - Giám đốc Sở Tài chính Hà Nội nói.

Trao đổi với Tuổi Trẻ, một lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội cho biết việc chi trả tiền bồi thường giải phóng mặt bằng hiện được thực hiện theo phương án đã được phê duyệt, bảo đảm đúng quy định.

Vị này cho biết sẽ tiếp thu các ý kiến góp ý, tham mưu chính sách để hạn chế trả trực tiếp bằng tiền mặt cho người dân trong quá trình chi trả tiền bồi thường giải phóng mặt bằng.