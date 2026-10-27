Vì sao người dân Hà Nội nhận cả bao tải tiền bồi thường giải phóng mặt bằng mà không chuyển khoản?

Từng chồng tiền mặt được chi trả cho người dân bị thu hồi đất, sau đó tiền được xếp vào từng bao tải - Ảnh: PHẠM TUẤN

Thời gian qua, nhiều xã, phường tại Hà Nội đang chi trả tiền bồi thường cho người dân có đất bị thu hồi để thực hiện dự án mở rộng quốc lộ 1.

Sao không chuyển khoản chi trả tiền bồi thường giải phóng mặt bằng?

Chiều 26-10, phường Bạch Mai chi trả 117 tỉ đồng tiền bồi thường, hỗ trợ cho 12 hộ dân thuộc diện giải phóng mặt bằng dự án. Trong đó hộ nhận số tiền cao nhất lên tới 34 tỉ đồng. Toàn bộ số tiền được chi trả bằng tiền mặt.

Trước đó UBND các phường Tương Mai, Kim Liên... cũng đã tiến hành chi trả tiền bồi thường cho người dân bị ảnh hưởng bởi dự án. Hình ảnh người dân nhận những bao tải tiền mặt thu hút sự chú ý của dư luận.

Từ thực tế này, nhiều người đặt câu hỏi vì sao các khoản bồi thường có giá trị lớn vẫn được chi trả bằng tiền mặt, thay vì chuyển khoản qua ngân hàng.

Người dân Hà Nội nhận bao tải tiền bồi thường mở rộng quốc lộ 1, hộ cao nhất 34 tỉ đồng - VIDEO - PHẠM TUẤN

Các địa phương nói gì?

Liên quan thắc mắc trên, trao đổi với Tuổi Trẻ chiều 27-10, bà Lê Thị Kim Huệ - Chủ tịch UBND phường Kim Liên - cho biết theo quy định, việc chi trả tiền bồi thường giải phóng mặt bằng bắt buộc phải chi trả bằng tiền mặt.

"Tất cả các trường hợp cá nhân nhận tiền bồi thường giải phóng mặt bằng bắt buộc phải trả bằng tiền mặt, đó là quy định. Sau khi chi trả tiền mặt cho người dân, phường cũng liên hệ với các ngân hàng để bố trí nhân viên ngay tại khu vực chi trả tiền để sẵn sàng hỗ trợ người dân.

Nếu người dân có nhu cầu gửi tiền vào ngân hàng sẽ có nhân viên hỗ trợ ngay tại chỗ", bà Huệ nói và cho biết thêm với những hộ muốn mang tiền về nhà, địa phương cũng bố trí công an và xe chuyên dụng để hộ tống, bảo đảm an toàn.

Một số người dân còn chủ động liên hệ với ngân hàng có nhu cầu gửi tiền, đề nghị nhân viên đến khu vực chi trả. Sau khi nhận tiền mặt, họ có thể gửi ngay vào ngân hàng.

Giải thích lý do không chuyển trực tiếp tiền bồi thường vào tài khoản người dân, bà Huệ cho biết nguồn tiền được xuất trực tiếp từ Kho bạc Nhà nước dưới dạng tiền mặt, không qua ngân hàng.

Chiều 27-10, trao đổi với Tuổi Trẻ, một lãnh đạo Ban Quản lý dự án đầu tư - hạ tầng phường Bạch Mai khẳng định việc chi trả tiền bồi thường giải phóng mặt bằng đối với cá nhân bắt buộc phải trả bằng tiền mặt theo quy định của pháp luật, của TP Hà Nội.

Đối với các tổ chức, có thể sẽ thực hiện chuyển khoản vào những tài khoản có người đại diện về mặt pháp luật.

Tiền mặt sau đó tiếp tục được xếp ra thành từng chồng, có nhân viên ngân hàng hỗ trợ tiếp nhận gửi tiền nếu người dân có nhu cầu - Ảnh: PHẠM TUẤN

Nhận cả bao tải tiền mặt bồi thường giải phóng mặt bằng Trước đó, như Tuổi Trẻ đưa tin, lúc 15h ngày 26-10, các hộ dân có mặt tại trụ sở Ban Quản lý dự án đầu tư - hạ tầng phường Bạch Mai để làm các thủ tục nhận tiền bồi thường. Sau khi nhận tiền mặt, người dân bàn giao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) cho phường, đồng thời cho tiền vào các bao tải để ra khỏi khu vực chi trả. Một số hộ liên hệ nhân viên ngân hàng đến tận trụ sở ban quản lý, mang theo máy đếm tiền để hỗ trợ kiểm đếm và gửi tiền ngay sau khi nhận bồi thường. Tiền được xếp thành từng chồng trên bàn, máy đếm tiền chạy hết công suất để đếm tiền cho người dân. Dự án Trục không gian quốc lộ 1 gắn với chỉnh trang và tái thiết đô thị được triển khai theo phương thức đối tác công tư (PPP), loại hợp đồng xây dựng - chuyển giao (BT), khởi công tháng 5-2026. Toàn tuyến kéo dài từ vành đai 1 đến nút giao Cầu Giẽ, dài khoảng 36,3km, đi qua 18 xã, phường. Khi hoàn thành, tuyến đường có mặt cắt ngang 90m. Dự án có diện tích sử dụng đất sơ bộ khoảng 337,3ha, dự kiến hoàn thành trong năm 2027.

Máy đếm tiền chạy hết công suất chi trả tiền bồi thường mở rộng quốc lộ 1, có hộ dân nhận 34 tỉ Chiều 26-10, UBND phường Bạch Mai đã chi trả 117 tỉ đồng tiền bồi thường cho 12 hộ dân bị thu hồi đất phục vụ giải phóng mặt bằng dự án mở rộng quốc lộ 1. Hộ nhận số tiền cao nhất là 34 tỉ đồng.







