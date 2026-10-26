Đăng ký Tuổi Trẻ Sao Vào trang Tuổi Trẻ Sao

Tất cả chuyên mục

Đóng
Nhà đất

Máy đếm tiền chạy hết công suất chi trả tiền bồi thường mở rộng quốc lộ 1, có hộ dân nhận 34 tỉ

tác giả
PHẠM TUẤN
PHẠM TUẤN
PHẠM TUẤN

Chiều 26-10, UBND phường Bạch Mai đã chi trả 117 tỉ đồng tiền bồi thường cho 12 hộ dân bị thu hồi đất phục vụ giải phóng mặt bằng dự án mở rộng quốc lộ 1. Hộ nhận số tiền cao nhất là 34 tỉ đồng.

Có hộ dân nhân 34 tỉ đền bù dự án quốc lộ 1, máy đếm tiền chạy hết công suất - Ảnh 1.

Người dân phường Bạch Mai tới nhận tiền bồi thường phục vụ dự án mở rộng quốc lộ 1 - Ảnh: PHẠM TUẤN

Chiều 26-10, phường Bạch Mai chi trả 117 tỉ đồng tiền bồi thường, hỗ trợ cho 12 hộ dân thuộc diện giải phóng mặt bằng dự án mở rộng quốc lộ 1 đoạn qua địa bàn phường.

Trong 12 hộ trên, người được đền bù cao nhất lên tới 34 tỉ đồng.

Có hộ dân nhân 34 tỉ đền bù dự án quốc lộ 1, máy đếm tiền chạy hết công suất - Ảnh 2.

Người dân ký vào giấy xác nhận đồng ý nhận tiền đền bù - Ảnh: PHẠM TUẤN

Ghi nhận của Tuổi Trẻ, thời điểm 15h ngày 26-10, các hộ dân đã có mặt tại trụ sở Ban Quản lý dự án đầu tư - hạ tầng phường Bạch Mai để làm các thủ tục nhận tiền bồi thường.

Sau khi nhận tiền, người dân bàn giao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) cho phường.

Có hộ dân nhân 34 tỉ đền bù dự án quốc lộ 1, máy đếm tiền chạy hết công suất - Ảnh 3.

Sổ đỏ được người dân bàn giao sau khi ký xác nhận - Ảnh: PHẠM TUẤN

Tiền được xếp thành từng chồng, người dân cho vào bao tải để mang tiền đi gửi - Ảnh: PHẠM TUẤN

Có hộ dân nhân 34 tỉ đền bù dự án quốc lộ 1, máy đếm tiền chạy hết công suất - Ảnh 5.

Do số tiền chi trả lớn, một hộ dân nhờ nhân viên ngân hàng (ở giữa) mang tiền sang phòng bên cạnh để gửi vào ngân hàng được hộ dân này mời đến trụ sở Ban quản lý dự án phường - Ảnh: PHẠM TUẤN

Một số hộ dân liên hệ nhân viên ngân hàng đến tận trụ sở ban quản lý, mang theo máy đếm tiền để hỗ trợ kiểm đếm và gửi tiền ngay sau khi nhận bồi thường. Tiền được xếp thành từng chồng trên bàn, máy đếm tiền chạy hết công suất để đếm tiền cho người dân.

Có hộ dân nhân 34 tỉ đền bù dự án quốc lộ 1, máy đếm tiền chạy hết công suất - Ảnh 6.

Sau đó, tiền được tiếp tục bày ra bàn để kiểm đếm trước khi gửi vào ngân hàng - Ảnh: PHẠM TUẤN

222 hộ dân phải di dời

Có hộ dân nhân 34 tỉ đền bù dự án quốc lộ 1, máy đếm tiền chạy hết công suất - Ảnh 7.

Máy đếm tiền của ngân hàng hoạt động hết công suất để đếm tiền gửi của dân sau nhận bồi thường - Ảnh: PHẠM TUẤN

Đại diện Ban Quản lý dự án đầu tư - hạ tầng phường Bạch Mai cho biết địa phương phấn đấu hoàn thành việc phê duyệt phương án bồi thường cho các hộ dân còn lại trong tháng 10, đồng thời tiếp tục giải quyết những vướng mắc, khiếu nại (nếu có) theo quy định pháp luật.

Phường Bạch Mai có 222 hộ gia đình và 9 tổ chức thuộc diện giải phóng mặt bằng để thực hiện dự án trục không gian quốc lộ 1A.

Trước đợt chi trả ngày 26-10, ban quản lý đã tổ chức 4 đợt chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ. Sau 4 đợt, có 59 hộ dân nhận tiền với tổng số tiền hơn 650 tỉ đồng.

Có hộ dân nhân 34 tỉ đền bù dự án quốc lộ 1, máy đếm tiền chạy hết công suất - Ảnh 8.

Hiện phường Bạch Mai đã thực hiện chi trả tiền bồi thường dự án quốc lộ 1 với tổng số tiền hơn 650 tỉ đồng - Ảnh: PHẠM TUẤN

Người dân Hà Nội nhận bao tải tiền bồi thường mở rộng quốc lộ 1, hộ cao nhất 34 tỉ đồng - Video: PHẠM TUẤN

Dự án trục không gian quốc lộ 1 gắn với chỉnh trang và tái thiết đô thị được triển khai theo phương thức đối tác công tư (PPP), loại hợp đồng xây dựng - chuyển giao (BT), khởi công tháng 5-2026.

Toàn tuyến kéo dài từ vành đai 1 đến nút giao Cầu Giẽ, dài khoảng 36,3km, đi qua 18 xã, phường. Khi hoàn thành, tuyến đường có mặt cắt ngang 90m. Dự án có diện tích sử dụng đất sơ bộ khoảng 337,3ha, dự kiến hoàn thành trong năm 2027.

Có hộ dân nhận 34 tỉ đền bù dự án quốc lộ 1, máy đếm tiền chạy hết công suất - Ảnh 10.Nhận bao tải tiền đền bù, người Hà Nội tất bật dọn nhà, bàn giao mặt bằng mở rộng quốc lộ 1

Sau khi nhận tiền bồi thường mở rộng quốc lộ 1, nhiều hộ dân dọc đường Giải Phóng (Hà Nội) tất bật tháo biển hiệu, chuyển đồ đạc, dọn nhà để bàn giao mặt bằng.

PHẠM TUẤN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Tặng sao cho bài viết hay
google Nguồn ưu tiên trên Google Ưu tiên Tuổi Trẻ trên Google Search. Xem hướng dẫn.

Tặng sao

Chuyển sao tặng cho thành viên

  • x1
  • x5
  • x10

Hoặc nhập số sao

Bạn đang có: 0 sao

Tặng sao
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: mở rộng quốc lộ 1 Quốc lộ 1 Bồi thường hà nội

    Tin liên quan

    Tuổi Trẻ Sao

    Thông tin tài khoản ngày

    Tài khoản được sử dụng đến ngày | Bạn đang có 0 trong tài khoản

    1 sao = 1000đ. Mua thêm sao để tham gia hoạt động tương tác trên Tuổi Trẻ như: Đổi quà lưu niệm, Tặng sao cho tác giả, Shopping

      Thanh toán
      Bình luận (0)

      Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.

      Được quan tâm nhất Mới nhất
        thông tin tài khoản

        Thông tin của bạn

        Email
        Họ và tên

        Vui lòng nhập Họ & Tên.

        Thông báo

        Bạn vui lòng đợi 0s để tiếp tục comment

        Thông báo

        Bình luận được gửi thành công
        Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
        Tên của bạn

        Vui lòng nhập Tên hiển thị

        Email
        Mã xác nhận

        Vui lòng nhập mã xác nhận.

        Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập ngay
        Tên của bạn

        Vui lòng nhập Tên của bạn.

        Email
        Mật khẩu

        Mật khẩu phải có ít nhất 6 kí tự.

        Xác nhận mật khẩu

        Xác nhận mật khẩu không khớp.

        Mã xác nhận
        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        hoặc đăng nhập

        Nhập mã xác nhận

        Đóng lại
        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        Vui lòng nhập thông tin và ý kiến của bạn

        X
        Email (*)
        Họ và tên (*)

        Vui lòng nhập Họ & Tên.

        Ý kiến của bạn (*)

        Vui lòng nhập Ý kiến của bạn.

        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        Nhập mã xác nhận

        Mã capcha
        captcha
        Hủy bỏ Hoàn tất