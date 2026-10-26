Máy đếm tiền chạy hết công suất chi trả tiền bồi thường mở rộng quốc lộ 1, có hộ dân nhận 34 tỉ

Người dân phường Bạch Mai tới nhận tiền bồi thường phục vụ dự án mở rộng quốc lộ 1 - Ảnh: PHẠM TUẤN

Chiều 26-10, phường Bạch Mai chi trả 117 tỉ đồng tiền bồi thường, hỗ trợ cho 12 hộ dân thuộc diện giải phóng mặt bằng dự án mở rộng quốc lộ 1 đoạn qua địa bàn phường.

Trong 12 hộ trên, người được đền bù cao nhất lên tới 34 tỉ đồng.

Người dân ký vào giấy xác nhận đồng ý nhận tiền đền bù - Ảnh: PHẠM TUẤN

Ghi nhận của Tuổi Trẻ, thời điểm 15h ngày 26-10, các hộ dân đã có mặt tại trụ sở Ban Quản lý dự án đầu tư - hạ tầng phường Bạch Mai để làm các thủ tục nhận tiền bồi thường.

Sau khi nhận tiền, người dân bàn giao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) cho phường.

Sổ đỏ được người dân bàn giao sau khi ký xác nhận - Ảnh: PHẠM TUẤN

Tiền được xếp thành từng chồng, người dân cho vào bao tải để mang tiền đi gửi - Ảnh: PHẠM TUẤN

Do số tiền chi trả lớn, một hộ dân nhờ nhân viên ngân hàng (ở giữa) mang tiền sang phòng bên cạnh để gửi vào ngân hàng được hộ dân này mời đến trụ sở Ban quản lý dự án phường - Ảnh: PHẠM TUẤN

Một số hộ dân liên hệ nhân viên ngân hàng đến tận trụ sở ban quản lý, mang theo máy đếm tiền để hỗ trợ kiểm đếm và gửi tiền ngay sau khi nhận bồi thường. Tiền được xếp thành từng chồng trên bàn, máy đếm tiền chạy hết công suất để đếm tiền cho người dân.

Sau đó, tiền được tiếp tục bày ra bàn để kiểm đếm trước khi gửi vào ngân hàng - Ảnh: PHẠM TUẤN

222 hộ dân phải di dời

Máy đếm tiền của ngân hàng hoạt động hết công suất để đếm tiền gửi của dân sau nhận bồi thường - Ảnh: PHẠM TUẤN

Đại diện Ban Quản lý dự án đầu tư - hạ tầng phường Bạch Mai cho biết địa phương phấn đấu hoàn thành việc phê duyệt phương án bồi thường cho các hộ dân còn lại trong tháng 10, đồng thời tiếp tục giải quyết những vướng mắc, khiếu nại (nếu có) theo quy định pháp luật.

Phường Bạch Mai có 222 hộ gia đình và 9 tổ chức thuộc diện giải phóng mặt bằng để thực hiện dự án trục không gian quốc lộ 1A.

Trước đợt chi trả ngày 26-10, ban quản lý đã tổ chức 4 đợt chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ. Sau 4 đợt, có 59 hộ dân nhận tiền với tổng số tiền hơn 650 tỉ đồng.

Hiện phường Bạch Mai đã thực hiện chi trả tiền bồi thường dự án quốc lộ 1 với tổng số tiền hơn 650 tỉ đồng - Ảnh: PHẠM TUẤN

Người dân Hà Nội nhận bao tải tiền bồi thường mở rộng quốc lộ 1, hộ cao nhất 34 tỉ đồng - Video: PHẠM TUẤN

Dự án trục không gian quốc lộ 1 gắn với chỉnh trang và tái thiết đô thị được triển khai theo phương thức đối tác công tư (PPP), loại hợp đồng xây dựng - chuyển giao (BT), khởi công tháng 5-2026. Toàn tuyến kéo dài từ vành đai 1 đến nút giao Cầu Giẽ, dài khoảng 36,3km, đi qua 18 xã, phường. Khi hoàn thành, tuyến đường có mặt cắt ngang 90m. Dự án có diện tích sử dụng đất sơ bộ khoảng 337,3ha, dự kiến hoàn thành trong năm 2027.