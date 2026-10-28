HĐND TP Hà Nội tán thành phương án sáp nhập một phần diện tích tỉnh Phú Thọ

Xóm Bu Chằm, Phú Thọ dự kiến sẽ sáp nhập một phần vào Hà Nội - Ảnh: NAM TRẦN

Chiều 28-10, với đa số đại biểu tán thành, HĐND TP Hà Nội đã thông qua nghị quyết về việc cho ý kiến đối với đề án điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính giữa Hà Nội và tỉnh Phú Thọ.

Tán thành phương án điều chỉnh

Theo đó HĐND TP Hà Nội tán thành phương án điều chỉnh 4.006,38ha diện tích tự nhiên và 1.057 người (243 hộ) từ tỉnh Phú Thọ về Hà Nội. Trong đó có 2.529,38ha thuộc Vườn quốc gia Ba Vì và 1.477ha vùng đệm.

Phạm vi điều chỉnh gồm 2.171,15ha và 1.057 người thuộc xã Thịnh Minh, 742,32ha thuộc xã Lương Sơn và 1.092,91ha thuộc phường Kỳ Sơn, tỉnh Phú Thọ.

Bổ sung 1.338ha và 1.057 người vào xã Ba Vì, 2.668,38ha vào xã Yên Xuân, Hà Nội.

Chi tiết hơn 4.000ha đất thuộc tỉnh Phú Thọ dự kiến sáp nhập vào Hà Nội

Phần diện tích chuyển từ xã Lương Sơn và phường Kỳ Sơn, cũng như phần diện tích xã Thịnh Minh chuyển về xã Yên Xuân, không có dân cư thuộc phạm vi điều chỉnh.

Theo nghị quyết, việc điều chỉnh nhằm bảo đảm thống nhất quản lý nhà nước theo lãnh thổ với quản lý Vườn quốc gia Ba Vì; bảo vệ tài nguyên rừng, môi trường, tổ chức vùng đệm phù hợp với quy hoạch và bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của Nhân dân, tổ chức, doanh nghiệp.

HĐND TP Hà Nội giao UBND TP Hà Nội tiếp thu ý kiến, chủ trì theo nhiệm vụ được giao, phối hợp với UBND tỉnh Phú Thọ, Bộ Nội vụ và các cơ quan liên quan hoàn thiện đề án, thống nhất số liệu diện tích, dân số, bản đồ, đường địa giới hành chính và hồ sơ theo quy định.

Đồng thời chuẩn bị phương án tiếp nhận địa bàn, dân cư, đất đai, rừng, tài sản, công trình, dự án và các nhiệm vụ quản lý nhà nước; tổ chức thực hiện sau khi nghị quyết của Quốc hội về điều chỉnh địa giới hành chính có hiệu lực.

Sau khi thống nhất chủ trương, hoàn thiện các thủ tục, Hà Nội và tỉnh Phú Thọ sẽ tiếp tục trình Trung ương để xem xét thông qua đề án sáp nhập tỉnh.

96% người dân Hà Nội tán thành

Các đại biểu bấm nút thông qua nghị quyết - Ảnh: QUANG THÁI

Trước đó UBND TP Hà Nội trình HĐND TP xem xét, cho ý kiến về đề án điều chỉnh địa giới hành chính giữa Hà Nội và Phú Thọ, theo đó dự kiến chuyển hơn 4.000ha đất thuộc tỉnh Phú Thọ về Hà Nội quản lý, bổ sung vào địa giới xã Ba Vì và xã Yên Xuân.

Theo đề án, tổng diện tích điều chỉnh là 4.006,38ha, gồm 2.529,38ha thuộc Vườn quốc gia Ba Vì và 1.477ha thuộc vùng đệm, nằm trên địa giới xã Thịnh Minh, xã Lương Sơn và phường Kỳ Sơn của tỉnh Phú Thọ.

Trong diện tích thuộc Vườn quốc gia Ba Vì, xã Thịnh Minh có 1.507,15ha, xã Lương Sơn 261,32ha và phường Kỳ Sơn 760,91ha. Đối với khu vực vùng đệm, diện tích thuộc xã Thịnh Minh là 664ha, xã Lương Sơn 481ha và phường Kỳ Sơn 332ha.

Nhà văn hóa xóm Mom, Phú Thọ, nơi dự kiến sáp nhập vào Hà Nội - Ảnh: NAM TRẦN

Theo báo cáo kết quả lấy ý kiến người dân, từ ngày 22 đến 25-10, 126 xã, phường tại Hà Nội đã tổ chức lấy ý kiến về đề án điều chỉnh địa giới hành chính giữa Hà Nội và Phú Thọ.

Toàn TP có 2.584.383 hộ gia đình; số phiếu thu về là 2.496.570, đạt 96,60%. Trong đó 2.454.455 hộ tán thành, tương đương 94,97% tổng số hộ gia đình; 39.310 hộ không tán thành và 2.805 phiếu không hợp lệ.

Trước đó ngày 17-9, Bộ Nội vụ trình Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ về chủ trương điều chỉnh địa giới hành chính giữa hai địa phương. Sau các cuộc làm việc và rà soát dữ liệu, ngày 4-10, Bộ Chính trị cho chủ trương điều chỉnh địa giới.

Ngày 20-10, Bộ Nội vụ cùng UBND TP Hà Nội và UBND tỉnh Phú Thọ thống nhất kế hoạch triển khai. Ngày 21-10, các sở, ngành và 5 xã liên quan tổ chức khảo sát, rà soát, đối chiếu dữ liệu phục vụ xây dựng đề án.

Trên cơ sở kết quả lấy ý kiến Nhân dân, ngày 26-10, UBND TP Hà Nội phối hợp UBND tỉnh Phú Thọ hoàn thiện hồ sơ, trình HĐND TP xem xét, cho ý kiến theo thẩm quyền.