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Hà Nội hỗ trợ 4 triệu đồng cho phụ nữ sinh đủ 2 con trước 35 tuổi, thưởng tới 60 triệu đồng cho xã phường

tác giả
PHẠM TUẤN
PHẠM TUẤN
PHẠM TUẤN

Hà Nội hỗ trợ 4 triệu đồng cho phụ nữ sinh đủ hai con trước 35 tuổi, 1 triệu đồng cho mỗi cặp nam, nữ khám sức khỏe trước khi kết hôn và thưởng tối đa 60 triệu đồng cho xã, phường duy trì tỉ lệ sinh đủ hai con theo quy định.

Hà Nội chính thức quyết hỗ trợ 4 triệu đồng cho phụ nữ sinh đủ hai con trước 35 tuổi - Ảnh 1.

Toàn cảnh phiên họp - Ảnh: VIẾT THÀNH

Ngày 28-10, HĐND TP Hà Nội thông qua nghị quyết quy định một số nội dung, mức chi thực hiện công tác dân số và phát triển của TP.

Thưởng xã 60 triệu đồng nếu 5 năm liên tiếp tỉ lệ sinh vượt 60%

Theo nghị quyết, cộng tác viên dân số tại thôn, tổ dân phố được hưởng thù lao bằng 0,5 lần mức lương cơ sở/người/tháng.

TP cũng hỗ trợ 1 triệu đồng/cặp nam, nữ đủ điều kiện kết hôn theo quy định của pháp luật về hôn nhân và gia đình, cư trú tại Hà Nội và thực hiện tư vấn, khám sức khỏe trước khi kết hôn tại cơ sở y tế đủ điều kiện theo hướng dẫn chuyên môn của Bộ Y tế.

Đáng chú ý, phụ nữ cư trú tại Hà Nội khi sinh đủ hai con trước 35 tuổi được hỗ trợ 4 triệu đồng/người khi sinh con.

Trường hợp phụ nữ đồng thời đủ điều kiện hưởng hỗ trợ tài chính khi sinh con theo Nghị định 168/2026/NĐ-CP thì chỉ được hưởng một mức hỗ trợ cao nhất, không hưởng đồng thời các mức hỗ trợ cho cùng một lần sinh.

Nghị quyết cũng quy định mức thưởng đối với các xã, phường đạt thành tích về duy trì mức sinh thay thế. 

Cụ thể, xã, phường có 3 năm liên tục đạt và vượt tỉ lệ 60% số cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ sinh đủ hai con được thưởng 30 triệu đồng; trường hợp duy trì thành tích này trong 5 năm liên tục được thưởng 60 triệu đồng.

Các xã, phường có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong phong trào thi đua thực hiện công tác dân số và duy trì mức sinh thay thế được xem xét khen thưởng theo quy định của pháp luật về thi đua, khen thưởng.

Nghị quyết có hiệu lực từ ngày 1-1-2027.

Hà Nội chính thức quyết hỗ trợ 4 triệu đồng cho phụ nữ sinh đủ hai con trước 35 tuổi - Ảnh 2.

Các đại biểu bấm nút thông qua nghị quyết - Ảnh: VIẾT THÀNH

Tỉ lệ sinh tại Hà Nội có xu hướng giảm

Trước đó, trong tờ trình gửi HĐND TP, UBND TP Hà Nội cho biết công tác dân số của Thủ đô đang đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, tác động trực tiếp đến mục tiêu phát triển bền vững.

Theo số liệu được UBND TP nêu, tổng tỉ suất sinh của Hà Nội giảm từ 2,11 con/phụ nữ năm 2011 xuống còn 1,87 con/phụ nữ năm 2025. Số trẻ sinh trong năm 2025 là 83.908 trẻ, giảm so với những năm trước đó, khi số trẻ sinh hằng năm trên 100.000.

Bên cạnh đó, xu hướng kết hôn muộn, sinh con muộn ngày càng tăng. Tuổi kết hôn trung bình tại Hà Nội hiện là 28,6 tuổi, cao hơn mức trung bình cả nước là 28 tuổi.

Từ thực tế này, UBND TP cho rằng việc ban hành nghị quyết quy định một số nội dung, mức chi thực hiện công tác dân số và phát triển là cần thiết, nhằm bảo đảm quyền lợi của người dân và thực hiện chỉ đạo của Trung ương.

Hà Nội chính thức quyết hỗ trợ 4 triệu đồng cho phụ nữ sinh đủ hai con trước 35 tuổi - Ảnh 4.Giám đốc Sở Tài chính Hà Nội: Nghiên cứu hình thức chi trả tiền bồi thường để đảm bảo an toàn cho dân

Hình ảnh người dân nhận những bao tải tiền mặt khi được bồi thường đất tại Hà Nội đặt ra yêu cầu bảo đảm an toàn trong chi trả. Các sở ngành đang nghiên cứu hình thức thanh toán thuận lợi hơn, trong khi thực tế phần lớn người dân vẫn muốn nhận tiền mặt.

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    Chủ đề: sinh đủ 2 con Hà nỘi hỗ trợ 4 triệu hỗ trợ sinh con sinh con trước 35 tuổi

    Dòng sự kiện: Dân số Việt Nam

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