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Người đàn ông băng qua cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ, bị ô tô chạy ở làn 100km/h tông tử vong

tác giả
HỒNG QUANG
HỒNG QUANG
HỒNG QUANG

Do một phần tầm nhìn bị một xe tải chạy ở làn bên cạnh che khuất, chiếc xe con không kịp xử lý, tông trực diện vào người đàn ông chạy qua đường. Vụ tai nạn làm nạn nhân tử vong tại chỗ.

Người đàn ông chạy băng qua cao tốc, bị ô tô chạy ở làn 100km/h tông tử vong - Ảnh 1.

Người đàn ông chạy băng qua đường cao tốc - Ảnh: D.C.

Tai nạn xảy ra trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ hướng Ninh Bình - Hà Nội (xã Hồng Vân, Hà Nội) sáng 2-11.

Thời điểm trên, ô tô con đang đi ở làn sát dải phân cách giữa (nơi có tốc độ tối đa cho phép 100km/h), thì một người đàn ông bất ngờ chạy băng qua đường cao tốc.

Do một phần tầm nhìn bị một xe tải chạy ở làn bên cạnh che khuất, chiếc xe con không kịp xử lý, tông trực diện vào người đàn ông chạy qua đường. Vụ tai nạn làm nạn nhân tử vong tại chỗ.

Nhận tin báo, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 3 - Cục Cảnh sát giao thông đã có mặt tại hiện trường để phân luồng giao thông, xử lý sự việc.

Sau sự việc, cảnh sát giao thông sẽ làm việc với ban quản lý vận hành đường cao tốc, đề nghị siết chặt công tác tuần đường.

Đơn vị cũng sẽ có văn bản gửi các công ty, đơn vị vận hành cao tốc về công tác phối hợp triển khai nhiệm vụ bảo đảm an toàn giao thông.

Người đàn ông chạy băng qua cao tốc, bị ô tô chạy ở làn 100km/h tông tử vong - Ảnh 3.7 xe tông liên hoàn do không giữ khoảng cách an toàn trên tuyến đường Hà Nội - Bắc Giang

Va chạm liên hoàn xảy ra giữa 2 ô tô tải, 4 ô tô con và 1 xe khách trên tuyến đường Hà Nội - Bắc Giang. Đây là tuyến cửa ngõ Hà Nội và là một phần của trục cao tốc Bắc - Nam nhưng chưa đạt chuẩn cao tốc do phải sử dụng hỗn hợp cho cả xe máy và ô tô.

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HỒNG QUANG
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    Chủ đề: cao tốc Pháp Vân tông tử vong Chạy bộ Hà nội cao tốc

    Dòng sự kiện: Tai nạn giao thông

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