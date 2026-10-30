Đi xe lửa, ngồi toa nào là an toàn nhất?

Các nhân viên cứu hộ có mặt tại hiện trường vụ tai nạn giữa hai đoàn tàu gần thành phố Toledo, Tây Ban Nha hôm 28-10 - Ảnh: AFP

Vụ va chạm giữa hai đoàn tàu cao tốc gần thành phố Toledo (Tây Ban Nha) ngày 28-10 khiến ít nhất 68 người thiệt mạng. Vụ việc đã làm dấy lên câu hỏi về khả năng sống sót của hành khách khi xảy ra tai nạn đường sắt.

Theo các chuyên gia an toàn đường sắt, vị trí toa và hướng ghế ngồi có thể ảnh hưởng phần nào đến mức độ rủi ro.

Toa giữa có thể an toàn hơn?

Theo thống kê, tai nạn tàu hỏa là sự cố cực kỳ hiếm gặp. Tuy nhiên, khi tai nạn thật sự xảy ra, các hàng khách ngồi ở khu vực giữa đoàn tàu thường được cho là có nhiều cơ hội sống sót hơn.

Chia sẻ với báo Daily Mail, ông Craig Delahaye, phó giám đốc phụ trách pháp lý của Đường dây trợ giúp tai nạn quốc gia (Anh), cho biết theo nguyên tắc chung, hành khách nên tránh toa đầu và toa cuối.

"Đây là hai toa chịu lực tác động trực tiếp nếu xảy ra va chạm. Nếu tàu trật bánh, hai toa này cũng có thể bị văng khỏi đường ray trước tiên", ông nói.

Ngược lại, theo ông Delahaye, phần giữa đoàn tàu thường an toàn hơn vì được các toa xung quanh che chắn khi va chạm.

Một nghiên cứu về an toàn đường sắt của tác giả Tanya Lewis (Mỹ) năm 2015 cũng chỉ ra rằng nguy cơ tàu hỏa trật bánh cao gấp 9 lần so với nguy cơ bị ô tô hoặc tàu khác tông vào.

Theo đó, hành khách ngồi ở một hoặc hai toa gần chính giữa đoàn tàu có thể tránh được một số rủi ro mà người ngồi ở hai đầu phải đối mặt.

Bên cạnh vị trí toa, hướng ghế ngồi cũng là yếu tố đáng lưu tâm. Theo Đài CBS News, các chuyên gia khuyến nghị lựa chọn tốt nhất là ghế cạnh lối đi ở toa giữa, quay lưng về hướng tàu chạy.

Khi tàu giảm tốc đột ngột, hành khách ngồi quay lưng về hướng tàu chạy sẽ bị quán tính đẩy vào lưng ghế. Điều này giúp giảm nguy cơ bị giật mạnh hoặc bị đồ vật văng trúng.

Mọi gợi ý đều mang tính tham khảo

Dù vậy, ông John Goglia, cựu chuyên viên Ủy ban An toàn giao thông quốc gia Mỹ, cho rằng không có chỗ ngồi nào an toàn tuyệt đối trong mọi vụ tai nạn.

Lý do là tai nạn tàu hỏa có thể xuất phát từ nhiều nguyên nhân, với diễn biến rất khác nhau. Va chạm ngang, đâm trực diện hay trật bánh đều khiến lực tác động và mức độ biến dạng ở từng toa thay đổi, kéo theo rủi ro khác nhau với mỗi hành khách.

Vì vậy, theo chuyên gia này, loại hình và vị trí va chạm mới là yếu tố quyết định, hơn là việc chọn chỗ ngồi trên tàu.

"Hãy cho tôi biết bạn sẽ gặp phải loại tai nạn nào, tôi sẽ cho bạn biết đâu là chỗ an toàn nhất", ông Goglia nói đùa với báo New York Times.

Các chuyên gia cũng lưu ý việc chọn toa, chọn ghế chỉ mang tính tham khảo, do tai nạn có thể xảy ra bất cứ lúc nào, dưới bất kỳ hình thức nào.

Vụ tai nạn thảm khốc ở Tây Ban Nha là hồi chuông cảnh tỉnh về an toàn đường sắt trên thế giới. Riêng tại Tây Ban Nha, vụ việc làm dấy lên quan ngại về hệ thống vận hành, công tác bảo trì, thiết kế phương tiện và các biện pháp hạn chế hậu quả khi sự cố xảy ra.