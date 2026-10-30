Tây Ban Nha công bố ghi âm hé lộ 'quyết định sai lầm' trước vụ va chạm tàu lửa thảm khốc

Hiện trường vụ va chạm tàu cao tốc tại Tây Ban Nha ngày 28-10 - Ảnh: REUTERS

Vụ việc xảy ra vào ngày 28-10, liên quan đến hai đoàn tàu cao tốc của hãng đường sắt quốc doanh Renfe và hãng tư nhân Iryo tại tỉnh Toledo, miền Trung Tây Ban Nha.

Cụ thể, đoàn tàu Renfe đã đâm vào phía sau đoàn tàu Iryo đang dừng trên đường ray, khiến ít nhất 69 người thiệt mạng tính đến ngày 30-10.

Bộ trưởng Giao thông Tây Ban Nha Óscar Puente cho biết vào thời điểm xảy ra tai nạn, một hệ thống an ninh đã ngừng hoạt động do sự cố máy tính, khiến nhiều đoàn tàu phải dừng lại vào khoảng 8h30 (giờ địa phương).

Khi hệ thống máy tính gặp sự cố, việc điều phối giao thông đường sắt sẽ được chuyển giao cho trung tâm điều khiển tại Madrid.

Theo đoạn ghi âm do truyền thông Tây Ban Nha công bố, sau khi hệ thống máy tính bị hỏng, trung tâm điều khiển đã chỉ thị người lái tàu Renfe tiếp tục hành trình “với tốc độ bình thường”, mặc dù đoàn tàu của hãng Iryo ở phía trước đang đứng yên.

“Tốc độ bình thường đúng không? Được rồi”, người lái tàu đáp lại.

Vài phút sau, trung tâm điều khiển cũng chỉ thị tàu Iryo tiếp tục hành trình của mình.

Tuy nhiên sau 7 phút, người lái tàu Iryo đã gọi về trung tâm điều khiển để báo cáo rằng cô không thể khởi động lại tàu.

Trong khi đó, đoàn tàu Renfe ở phía sau vẫn đang lao nhanh về phía họ và đâm thẳng vào đuôi tàu Iryo chỉ sau vài phút.

Bộ trưởng Puente xác nhận vào khoảng 8h36 ngày 28-10 (giờ địa phương), trung tâm điều khiển đã cấp phép cho đoàn tàu của Renfe tiếp tục di chuyển với tốc độ bình thường, mặc dù đoàn tàu của hãng Iryo vẫn đang đứng yên.

Ông Puente đánh giá việc cho phép tàu Renfe tiếp tục hành trình là "một quyết định sai lầm", theo NBC News.

Đây là thảm họa tàu hỏa thứ hai xảy ra tại Tây Ban Nha trong năm nay. Thảm kịch này xảy ra chưa đầy một năm, sau vụ tai nạn hồi tháng 1 gần thị trấn Adamuz, vùng Andalucía, khiến 46 người thiệt mạng và hàng chục người bị thương.