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Tàu cao tốc đâm nhau ở Tây Ban Nha: 46 người chết, 80 người bị thương

tác giả
KHÁNH QUỲNH
KHÁNH QUỲNH
KHÁNH QUỲNH

Ngày 28-10, một vụ va chạm giữa hai tàu cao tốc ở phía nam thành phố Madrid, Tây Ban Nha đã khiến ít nhất 46 người thiệt mạng.

Tàu cao tốc đâm nhau ở Tây Ban Nha, ít nhất 46 người thiệt mạng - Ảnh 1.

Hiện trường vụ va chạm tàu cao tốc tại Tây Ban Nha ngày 28-10 - Ảnh: AFP

Hãng tin AFP dẫn lời chính quyền địa phương cho biết con số thương vong có thể tiếp tục gia tăng. Đây là thảm họa tàu hỏa thứ hai xảy ra tại Tây Ban Nha trong năm nay.

Theo Đài RT, các cơ quan ứng phó khẩn cấp Tây Ban Nha cho biết ít nhất 46 người thiệt mạng và 80 người bị thương trong vụ va chạm giữa hai đoàn tàu cao tốc tại tỉnh Toledo, miền Trung Tây Ban Nha vào sáng 28-10 (theo giờ địa phương).

Người phát ngôn chính quyền vùng Castilla-La Mancha, bà Esther Padilla, cho biết số người thiệt mạng còn có thể tiếp tục tăng lên.

Theo lực lượng ứng phó khẩn cấp Tây Ban Nha, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 9h tại khu vực giữa các địa phương Los Yébenes và Urda, cách Madrid khoảng 120km về phía nam.

Vụ việc liên quan đến hai đoàn tàu cao tốc của hãng đường sắt quốc doanh Renfe và hãng tư nhân Iryo.

Theo thông tin sơ bộ, một đoàn tàu Renfe đã đâm vào phía sau đoàn tàu Iryo đang dừng trên đường ray. Cú va chạm khiến ít nhất hai toa tàu trật bánh.

Hiện lực lượng ứng phó khẩn cấp đã triển khai mọi nguồn lực tới hiện trường, gồm nhiều đội cứu hỏa, cứu hộ và hai đơn vị chăm sóc đặc biệt.

Chính quyền khu vực cũng kích hoạt các phương án ứng phó khẩn cấp và đề nghị triển khai Đơn vị khẩn cấp Quân đội Tây Ban Nha hỗ trợ công tác cứu nạn.

Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sánchez chia sẻ trên X rằng ông cảm thấy “bàng hoàng” trước vụ tai nạn và gửi “tình yêu thương, sự đoàn kết và ủng hộ tới tất cả các nạn nhân cùng gia đình của họ”.

Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen bày tỏ rằng “Châu Âu cùng để tang” với các nạn nhân sau vụ tai nạn thảm khốc.

Trong khi đó Tổng thống Pháp Emmanuel Macron khẳng định Pháp sẽ cùng đoàn kết với Tây Ban Nha.

Tàu cao tốc đâm nhau ở Tây Ban Nha: 46 người chết, 80 người bị thương - Ảnh 2.Tây Ban Nha lại gặp tai nạn đường sắt, vụ thứ 4 chỉ trong 5 ngày

Tây Ban Nha lại chứng kiến một vụ tai nạn tàu hỏa vào ngày 22-1, đánh dấu vụ thứ tư tại nước này chỉ trong chưa đầy một tuần.

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KHÁNH QUỲNH
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    Chủ đề: Pedro Sánchez Tây Ban Nha tai nạn

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