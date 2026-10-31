Khởi tố người đàn ông dừng xe máy chặn đầu ô tô, bóp mũi và tát tài xế

Lê Xuân Hưng (sinh năm 1972, trú tại thôn Linh Quy, xã Thuận An) bị khởi tố về tội gây rối trật tự công cộng - Ảnh: Công an Hà Nội



Ngày 31-10, Công an Hà Nội cho biết Công an xã Thuận An đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Xuân Hưng (sinh năm 1972, trú tại thôn Linh Quy, xã Thuận An) về tội gây rối trật tự công cộng, quy định tại Điều 318 Bộ luật Hình sự.

Theo kết quả xác minh ban đầu, sự việc xảy ra sáng 11-10 tại đường Dương Đức Hiền, xã Thuận An.

Lúc này, tài xế xe máy dừng trước đầu ô tô, sau đó có hành vi hành hung, tát, véo mũi tài xế. Clip ghi lại sự việc được đăng tải trên mạng xã hội, thu hút sự quan tâm của dư luận.

Sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Thuận An đã xác minh, làm việc với ông Lê Xuân Hưng để làm rõ vụ việc.

Theo lời khai ban đầu, ông Hưng cho rằng ô tô phía sau chèn ép khi mình xin đường chuyển hướng, nên ông này đã vượt lên, dừng xe trước đầu ô tô và lời qua tiếng lại với tài xế. Ông Hưng thừa nhận đã dùng tay bóp mũi và tát lái xe ô tô.