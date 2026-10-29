Làm rõ clip người đàn ông nằm trên vỉa hè, bất hợp tác với CSGT

Hình ảnh người đàn ông nằm giữa vỉa hè ở Hà Nội - Ảnh: D.C.

Sáng 29-10, mạng xã hội lan truyền đoạn clip người đàn ông đi tất xanh, có biểu hiện bất thường, nằm ra vỉa hè tại Hà Nội.

Đáng chú ý, trong đoạn clip xuất hiện lực lượng cảnh sát giao thông. Khi cảnh sát tiến tới gần, người này có biểu hiện bất hợp tác, vung tay vào người cảnh sát giao thông rồi tiếp tục nằm xuống đất.

Sự việc xảy ra vào khoảng 22h10 ngày 28-10 tại khu vực ngã tư Thương Binh, Đan Phượng, Hà Nội.

Phòng Cảnh sát giao thông Công an Hà Nội cho biết ngay khi tiếp nhận thông tin, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 9 - Phòng Cảnh sát giao thông Công an Hà Nội đã cử tổ công tác đến hiện trường để kiểm tra.

Tại hiện trường, tổ công tác phát hiện một người đàn ông đang nằm trên vỉa hè, có biểu hiện bất thường, không kiểm soát được hành vi và không hợp tác khi được tiếp cận.

Trước tình hình trên, tổ công tác đã báo cáo ban chỉ huy, đồng thời liên hệ xe cứu thương để hỗ trợ đưa người đàn ông đến cơ sở y tế kiểm tra sức khỏe. Tuy nhiên, người này không hợp tác.

Qua xác minh, người đàn ông được xác định là N.V.M. (sinh năm 1972, quê quán tại Phú Thọ), hiện đang làm bảo vệ trên địa bàn Hà Nội. Tổ công tác đã liên hệ với gia đình để phối hợp giải quyết vụ việc.

"Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục xác minh, làm rõ theo quy định", theo Phòng Cảnh sát giao thông Công an Hà Nội.