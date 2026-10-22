Khởi tố bị can đâm chết tài xế ô tô vì ghen tuông ở Hà Nội

Trần Quý Hoan tại trụ sở công an - Ảnh: VŨ TUỆ

Ngày 22-10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Trần Quý Hoan (47 tuổi, nơi ở tại phường Bồ Đề, Hà Nội) về tội giết người.



Theo tài liệu điều tra, Hoan nghi ngờ vợ cũ là chị N.T.H. có quan hệ tình cảm với anh N.B.Đ. (46 tuổi, trú tại phường Bồ Đề).

Cho rằng anh Đ. là nguyên nhân khiến tình cảm vợ chồng rạn nứt, Hoan ghen tuông, bực tức và thù ghét người này.

Ngày 19-10, Hoan và chị N.T.H. hoàn tất thủ tục ly hôn tại tòa án. Hoan khai nhận vẫn còn tình cảm với vợ cũ.

Chiều 20-10, Hoan đến một quán nước trên phố Bắc Cầu, ngồi chờ gặp chị H..

Khoảng 17h, thấy chiếc ô tô biển kiểm soát 15K-616.XX đi qua, Hoan nghi anh Đ. đang lái xe đến gặp chị H. nên lái xe máy đuổi theo.

Đến đầu ngõ 220 phố Bắc Cầu, Hoan vượt lên, nhìn qua kính cửa bên lái, xác định người điều khiển ô tô là anh Đ. nên chặn đầu xe.

Sau khi xuống xe máy, Hoan cầm búa đập liên tiếp làm vỡ kính cửa bên lái, rồi tiếp tục đánh vào người anh Đ..

Trong lúc giằng co, anh Đ. lấy được chiếc búa từ tay Hoan và lên tiếng cảnh báo. Hoan tiếp tục đấm 2 cái vào vùng mặt anh Đ..

Khi nhiều người vào can ngăn, Hoan lên xe máy rời đi. Đi được khoảng 200-300m, Hoan nhìn thấy một con dao đặt trên bàn tại cửa hàng bán thịt lợn.

Phát hiện anh Đ. đang định quay đầu ô tô trên phố Bắc Cầu, Hoan dừng xe máy và dùng dao tấn công anh Đ. tử vong.

Sau khi gây án, Hoan để lại con dao trong ô tô của anh Đ., rồi điều khiển xe máy rời khỏi hiện trường.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ án.

