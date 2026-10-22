Đăng ký Tuổi Trẻ Sao Vào trang Tuổi Trẻ Sao

Tất cả chuyên mục

Đóng

Khởi tố bị can đâm chết tài xế ô tô vì ghen tuông ở Hà Nội

tác giả
HỒNG QUANG
HỒNG QUANG
HỒNG QUANG

Cho rằng anh N.B.Đ. là nguyên nhân khiến tình cảm vợ chồng rạn nứt, Hoan ghen tuông, bực tức và thù ghét với anh Đ.. Khi thấy anh Đ. lái ô tô trên phố thì Hoan đuổi theo, dẫn đến sự việc.

- Ảnh 1.

Trần Quý Hoan tại trụ sở công an - Ảnh: VŨ TUỆ

Ngày 22-10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Trần Quý Hoan (47 tuổi, nơi ở tại phường Bồ Đề, Hà Nội) về tội giết người.

Theo tài liệu điều tra, Hoan nghi ngờ vợ cũ là chị N.T.H. có quan hệ tình cảm với anh N.B.Đ. (46 tuổi, trú tại phường Bồ Đề).

Cho rằng anh Đ. là nguyên nhân khiến tình cảm vợ chồng rạn nứt, Hoan ghen tuông, bực tức và thù ghét người này.

Ngày 19-10, Hoan và chị N.T.H. hoàn tất thủ tục ly hôn tại tòa án. Hoan khai nhận vẫn còn tình cảm với vợ cũ.

Chiều 20-10, Hoan đến một quán nước trên phố Bắc Cầu, ngồi chờ gặp chị H..

Khoảng 17h, thấy chiếc ô tô biển kiểm soát 15K-616.XX đi qua, Hoan nghi anh Đ. đang lái xe đến gặp chị H. nên lái xe máy đuổi theo.

Đến đầu ngõ 220 phố Bắc Cầu, Hoan vượt lên, nhìn qua kính cửa bên lái, xác định người điều khiển ô tô là anh Đ. nên chặn đầu xe.

Sau khi xuống xe máy, Hoan cầm búa đập liên tiếp làm vỡ kính cửa bên lái, rồi tiếp tục đánh vào người anh Đ..

Trong lúc giằng co, anh Đ. lấy được chiếc búa từ tay Hoan và lên tiếng cảnh báo. Hoan tiếp tục đấm 2 cái vào vùng mặt anh Đ..

Khi nhiều người vào can ngăn, Hoan lên xe máy rời đi. Đi được khoảng 200-300m, Hoan nhìn thấy một con dao đặt trên bàn tại cửa hàng bán thịt lợn.

Phát hiện anh Đ. đang định quay đầu ô tô trên phố Bắc Cầu, Hoan dừng xe máy và dùng dao tấn công anh Đ. tử vong.

Sau khi gây án, Hoan để lại con dao trong ô tô của anh Đ., rồi điều khiển xe máy rời khỏi hiện trường.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ án.

- Ảnh 3.Nguyên nhân vụ chặn ô tô rồi cầm dao đâm liên tiếp làm tài xế tử vong ngay trên ghế lái

Trần Quý Hoan nghi ngờ anh N.B.Đ. (sinh năm 1980) có quan hệ tình cảm với vợ cũ của mình. Khi thấy anh Đ. lái ô tô trên phố thì Hoan đuổi theo, dẫn đến sự việc.

Đọc tiếp Về trang Chủ đề
HỒNG QUANG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Tặng sao cho bài viết hay
google Nguồn ưu tiên trên Google Ưu tiên Tuổi Trẻ trên Google Search. Xem hướng dẫn.

Tặng sao

Chuyển sao tặng cho thành viên

  • x1
  • x5
  • x10

Hoặc nhập số sao

Bạn đang có: 0 sao

Tặng sao
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: Khởi tố Ghen tuông đâm tài xế Hà nỘi Giết người

    Tin liên quan

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

    Đăng ký

    Tuổi Trẻ Sao

    Thông tin tài khoản ngày

    Tài khoản được sử dụng đến ngày | Bạn đang có 0 trong tài khoản

    1 sao = 1000đ. Mua thêm sao để tham gia hoạt động tương tác trên Tuổi Trẻ như: Đổi quà lưu niệm, Tặng sao cho tác giả, Shopping

      Thanh toán
      Bình luận (0)

      Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.

      Được quan tâm nhất Mới nhất
        thông tin tài khoản

        Thông tin của bạn

        Email
        Họ và tên

        Vui lòng nhập Họ & Tên.

        Thông báo

        Bạn vui lòng đợi 0s để tiếp tục comment

        Thông báo

        Bình luận được gửi thành công
        Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
        Tên của bạn

        Vui lòng nhập Tên hiển thị

        Email
        Mã xác nhận

        Vui lòng nhập mã xác nhận.

        Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập ngay
        Tên của bạn

        Vui lòng nhập Tên của bạn.

        Email
        Mật khẩu

        Mật khẩu phải có ít nhất 6 kí tự.

        Xác nhận mật khẩu

        Xác nhận mật khẩu không khớp.

        Mã xác nhận
        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        hoặc đăng nhập

        Nhập mã xác nhận

        Đóng lại
        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        Vui lòng nhập thông tin và ý kiến của bạn

        X
        Email (*)
        Họ và tên (*)

        Vui lòng nhập Họ & Tên.

        Ý kiến của bạn (*)

        Vui lòng nhập Ý kiến của bạn.

        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        Nhập mã xác nhận

        Mã capcha
        captcha
        Hủy bỏ Hoàn tất