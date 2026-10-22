Nguyên nhân vụ chặn ô tô rồi cầm dao đâm liên tiếp làm tài xế tử vong ngay trên ghế lái

Cơ quan công an đã tạm giữ Trần Quý Hoan - Ảnh: MINH TUỆ

Ngày 22-10, Phòng Cảnh sát hình sự Công an Hà Nội đã tạm giữ Trần Quý Hoan (sinh năm 1979, thường trú xã Xuân Mai, chỗ ở tại phường Bồ Đề - Hà Nội) để điều tra về hành vi giết người.

Theo điều tra ban đầu, Trần Quý Hoan nghi ngờ anh N.B.Đ. (sinh năm 1980) có quan hệ tình cảm với vợ cũ của mình. Chiều 20-10, khi thấy anh Đ. lái ô tô ở phố Bắc Cầu (phường Bồ Đề), Hoan đi xe máy đuổi theo.

Đến đầu ngõ 220 phố Bắc Cầu, Hoan phóng vọt lên, dừng xe máy trước đầu ô tô của anh Đ. rồi giật tay nắm của cửa nhưng không mở được.

Sau đó Hoan quay lại xe máy lấy chiếc búa để sẵn trong cốp xe đập vỡ cửa kính ô tô.

Hai bên giằng co, Hoan dùng tay đấm anh Đ. rồi bỏ đi.

Đi được khoảng 200-300m qua cửa hàng bán thịt, Hoan lấy con dao trên bàn rồi lấy xe tiếp tục đuổi theo anh Đ., đâm nhiều nhát khiến nạn nhân tử vong.

Sau khi gây án, Hoan bỏ lại con dao trong ô tô của anh Đ. rồi lên xe máy bỏ đi.

Sau khi được vận động, đến 22h cùng ngày, Hoan đến Phòng Cảnh sát hình sự Công an Hà Nội xin đầu thú.

Cơ quan điều tra tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý vụ việc.