Nút giao nối cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu và Bến Lức - Long Thành chưa thông xe trong tháng 10

Nút giao Tân Hiệp nối cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu với Bến Lức - Long Thành chưa thể thông xe trong tháng 10 - Ảnh: A LỘC

Tối 31-10, tin từ Ban điều hành dự án thành phần 2 cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu cho biết nút giao Tân Hiệp kết nối với cao tốc Bến Lức - Long Thành chưa thể đưa vào khai thác trong tháng 10.

Cụ thể, dù các hạng mục xây dựng tại nút giao đã hoàn thành, phương án tổ chức giao thông và các thủ tục liên quan vẫn đang được cơ quan chức năng phối hợp hoàn thiện. Dự kiến nút giao Tân Hiệp sẽ được đưa vào khai thác trong tháng 11 tới.

Tân Hiệp là nút giao kết nối trực tiếp cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu với cao tốc Bến Lức - Long Thành.

Từ ngày 1-10, cao tốc Bến Lức - Long Thành được đưa vào khai thác toàn tuyến. Mỗi ngày tuyến cao tốc này đón hơn 25.000 lượt xe qua lại, góp phần giảm tải cho cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây.

Tuy nhiên tại điểm cuối cao tốc Bến Lức - Long Thành, xe cộ hiện vẫn phải chạy ra quốc lộ 51, chưa thể đi thẳng vào cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu.

Ngày 4-10, trong chuyến kiểm tra tiến độ dự án sân bay Long Thành và các dự án giao thông kết nối, Phó thủ tướng thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc yêu cầu TP.HCM, Đồng Nai làm việc với các đơn vị liên quan để thống nhất, sớm hoàn thiện thủ tục đưa nút giao Tân Hiệp vào khai thác trong tháng 10.

Khi nút giao Tân Hiệp được thông xe, xe từ cao tốc Bến Lức - Long Thành có thể đi thẳng vào cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu và ngược lại.

Đồng thời, ô tô trên 9 chỗ cũng có thể lưu thông trên một phần cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, từ nút giao Long Thành đến cuối tuyến và ngược lại. Riêng đoạn thuộc dự án thành phần 1 vẫn chỉ cho ô tô dưới 9 chỗ lưu thông.

Khi hai tuyến cao tốc được nối thông qua nút giao Tân Hiệp sẽ hình thành trục giao thông Đông - Tây, nối khu vực miền Tây với Đông Nam Bộ và chia sẻ lượng xe với quốc lộ 51.